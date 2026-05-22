Rescatan a estadounidense secuestrado en Jalisco tras denuncia del FBI: hay un detenido

Elementos de seguridad de la Policía Estatal y UECS de Jalisco escoltando a un hombre detenido y subiéndolo a un vehículo. Crédito: Fiscalía del Estado de Jalisco

Un ciudadano estadounidense fue rescatado la mañana de este 22 de mayo en una zona serrana de Jalisco, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentara una denuncia ante las autoridades mexicanas para solicitar apoyo en la localización de la víctima. En el operativo también fue detenido un hombre presuntamente vinculado con el secuestro.

Según información compartida por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la intervención ocurrió entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, donde elementos de distintas corporaciones estatales y federales desplegaron aeronaves y equipos especiales para llegar hasta la víctima.

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La persona fue rescatada ilesa y el presunto implicado quedó a disposición de las autoridades.

FBI activó el operativo de rescate

Según información oficial, la denuncia formal presentada por el FBI fue el punto de partida que detonó los trabajos de inteligencia e investigación que derivaron en el rescate. A través de esa solicitud, el buró federal pidió explícitamente el apoyo de las autoridades de Jalisco para localizar a la víctima, lo que activó un mecanismo de coordinación entre corporaciones estatales y federales.

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Fotografía del hombre de nacionalidad estadounidense siendo bajado de un helicóptero tras su rescate. Crédito: X - @IrvingPineda

A partir de esa denuncia, las corporaciones involucradas iniciaron labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar con precisión a la víctima en la zona serrana entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío. Esos mismos trabajos llevaron a la identificación y detención del hombre presuntamente vinculado con los hechos.

El operativo fue encabezado por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

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La participación de cada corporación habría sido fue determinante para garantizar que la víctima fuera rescatada sin lesiones.

Autoridades compartieron esta imagen del sujeto detenido. Crédito: Fiscalía del Estado de Jalisco.

La Fiscalía del Estado de Jalisco subrayó en el comunicado donde fue revelado el rescate que el resultado del operativo refrenda su compromiso de mantener la coordinación institucional para combatir los delitos de alto impacto.

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La dependencia también destacó la importancia de fortalecer las acciones de colaboración tanto a nivel nacional como internacional en materia de seguridad y procuración de justicia.

No es el primer secuestro de un estadounidense en territorio mexicano

El antecedente más sonado ocurrió en marzo de 2023, cuando cuatro ciudadanos estadounidenses cruzaron la frontera en Matamoros, Tamaulipas, para comprar medicinas.

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Hombres armados les dispararon y los subieron a la fuerza a una camioneta. Dos fueron hallados muertos; los otros dos sobrevivieron con heridas y fueron repatriados para recibir atención médica en Estados Unidos.

Así fue la agresión contra los estadounidenses. [Twitter/@GildoGarzaMx]

El ataque presuntamente habría sido un error por parte del crimen organizado, quien presuntamente confundió a las víctimas con traficantes de drogas originarios de Haití.

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El FBI de San Antonio confirmó que los cuatro fueron montados a la fuerza en una camioneta tipo pick-up por hombres armados no identificados.

Los dos sobrevivientes, identificados como Latavia Washington McGee y Eric James Williams, fueron entregados a autoridades estadounidenses en uno de los puentes fronterizos entre Matamoros y Brownsville.

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