Qué hacer si no te llegó el depósito de la Beca Rita Cetina

El proceso comienza con la revisión de la página oficial de Becas Benito Juárez para el Bienestar y donde se puede realizar la consulta directa y verificar el estatus del pago.

Existe un procedimiento definido por la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en caso de que un beneficiario de la Beca Rita Cetina no reciba el depósito del mes correspondiente.

El pago se realiza mediante depósito bancario en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada a cada beneficiario dentro de un calendario definido y, a menos, que haya un problema, las autoridades realizarán el depósito de manera puntual.

PUBLICIDAD

Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en mayo/junio 2026 y cómo verificar tu pago

El calendario oficial extendido por apellidos se debe consultar directamente en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas (CNBBBJ) en cuanto se publique. (Gobierno de México)

La dispersión de pagos regularmente se efectúan según la inicial del apellido. El calendario de junio actualmente no ha sido publicado pero usualmente se lleva a cabo durante las primeras semanas del mes:

En el caso de junio los pagos podrían llevarse a cabo a partir del Lunes primero o el Lunes 8, dependiendo lo que establezcan las autoridades.

PUBLICIDAD

Tentativamente podría quedar así:

Calendario tentativo de pagos

PUBLICIDAD

Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B .

Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C .

Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F .

Jueves 4 de junio apellidos con iniciales G .

Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L .

Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M .

Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q .

Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R .

Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S .

Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.

El calendario oficial extendido por apellidos se debe consultar directamente en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas (CNBBBJ) en cuanto se publique.

Para verificar el pago:

PUBLICIDAD

Ingresa al portal para consultar el folio Consulta el estatus exacto: depositado, en proceso o pendiente.

Si el depósito no aparece después de la fecha marcada para tu apellido, reporta mediante el número 55 1162 0300 o acude a una sucursal

Adjunta:

PUBLICIDAD

Tu comprobante de registro

Copia de CURP

Folio.

Procedimiento para reportar la falta de depósito

La respuesta llega entre tres y siete días hábiles mediante la plataforma o correo oficial. (Infobae/Jesús Aviles)

El procedimiento oficial:

Ingresa al al Buscador de Estatus. Escribe el folio de registro del estudiante beneficiario.

El sistema ha cambiado de páginas y procedimientos en los últimos meses por lo que es posible que algunos trámites sea necesario revisarlos de manera personal en la coordinación de Becas Benito Juárez para el Bienestar.

Nota importante: Si el sistema te arroja que debes acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar, o si la Ventanilla Virtual no resuelve tu duda, puedes agendar una cita o pedir orientación telefónica marcando al número oficial 55 1162 0300.

PUBLICIDAD

Motivos comprobados por los cuales no llega el depósito de la Beca Rita Cetina

Las razones documentadas por las cuales un beneficiario puede no recibir el depósito de la Beca Rita Cetina incluyen:

Datos personales o bancarios incorrectos: Si la información registrada —como nombre, CURP, número de cuenta o CLABE— contiene errores, el sistema no procesa el pago.

No recoger la tarjeta del Banco del Bienestar: El depósito solo se realiza si el beneficiario acudió al punto de entrega y recibió personalmente la tarjeta bancaria.

Estatus escolar no confirmado: La beca únicamente se deposita a quienes aparecen como inscritos y activos en el ciclo escolar actual. Si la escuela no reportó la continuidad o el alumno causó baja, el pago se detiene.

Pagos escalonados: Los depósitos no se aplican para todos los beneficiarios el mismo día. Puede haber una espera conforme al calendario de dispersión.

Documentación incompleta o con inconsistencias: Si algún documento obligatorio fue entregado de forma incompleta, ilegible o con errores, el pago se suspende hasta que se subsane la información.

Estos motivos son los reconocidos en comunicados oficiales y en el portal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Para conocer el estatus específico de cada caso, la recomendación oficial es consultar directamente el portal de becas.

PUBLICIDAD

Montos exactos y requisitos para recibir el pago

Secundaria: $1,900 (mil novecientos pesos) mayo-junio 2026.

Primaria: $2,500, pago hasta agosto.

Requisitos para el cobro:

Identificación oficial vigente.

CURP.

Comprobante de domicilio actualizado.

Constancia de inscripción ciclo escolar 2025-2026.

Presentar tarjeta bancaria del Banco del Bienestar.

La entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios es del 18 de mayo al 31 de julio de 2026. Fuera de este periodo no se otorgan pagos retroactivos.

PUBLICIDAD

Canales de atención y seguimiento

Para conocer el estatus específico de cada caso, la recomendación oficial es consultar directamente el portal de becas. (X/@BecasBenito)

La atención y seguimiento solo se realiza por:

Portal oficial: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez

Sección “Soy beneficiario”

Chat institucional

Línea telefónica nacional

Oficinas y canales estatales de WhatsApp

Todos los trámites deben hacerse por canales oficiales.