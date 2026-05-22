Qué hacer si no te llegó el depósito de la Beca Rita Cetina

Existe un procedimiento definido por la Secretaría de Educación Pública y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez en caso de que un beneficiario de la Beca Rita Cetina no reciba el depósito del mes correspondiente.
El pago se realiza mediante depósito bancario en la tarjeta del Banco del Bienestar entregada a cada beneficiario dentro de un calendario definido y, a menos, que haya un problema, las autoridades realizarán el depósito de manera puntual.
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Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en mayo/junio 2026 y cómo verificar tu pago
La dispersión de pagos regularmente se efectúan según la inicial del apellido. El calendario de junio actualmente no ha sido publicado pero usualmente se lleva a cabo durante las primeras semanas del mes:
En el caso de junio los pagos podrían llevarse a cabo a partir del Lunes primero o el Lunes 8, dependiendo lo que establezcan las autoridades.
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Tentativamente podría quedar así:
Calendario tentativo de pagos
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- Lunes 1 de junio: apellidos con iniciales A, B.
- Martes 2 de junio: apellidos con iniciales C.
- Miércoles 3 de junio: apellidos con iniciales D, E, F.
- Jueves 4 de junio apellidos con iniciales G.
- Viernes 5 de junio: apellidos con iniciales H, I, J, K, L.
- Lunes 8 de junio: apellidos con iniciales M.
- Martes 9 de junio: apellidos con iniciales N, Ñ, O, P, Q.
- Miércoles 10 de junio: apellidos con iniciales R.
- Jueves 11 de junio: apellidos con iniciales S.
- Viernes 12 de junio: apellidos con iniciales T, U, V, W, X, Y, Z.
El calendario oficial extendido por apellidos se debe consultar directamente en las redes oficiales de la Coordinación Nacional de Becas (CNBBBJ) en cuanto se publique.
Para verificar el pago:
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- Ingresa al portal para consultar el folio
- Consulta el estatus exacto: depositado, en proceso o pendiente.
Si el depósito no aparece después de la fecha marcada para tu apellido, reporta mediante el número 55 1162 0300 o acude a una sucursal
Adjunta:
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- Tu comprobante de registro
- Copia de CURP
- Folio.
Procedimiento para reportar la falta de depósito
El procedimiento oficial:
- Ingresa al Buscador de Estatus.
- Escribe el folio de registro del estudiante beneficiario.
El sistema ha cambiado de páginas y procedimientos en los últimos meses por lo que es posible que algunos trámites sea necesario revisarlos de manera personal en la coordinación de Becas Benito Juárez para el Bienestar.
Nota importante: Si el sistema te arroja que debes acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar, o si la Ventanilla Virtual no resuelve tu duda, puedes agendar una cita o pedir orientación telefónica marcando al número oficial 55 1162 0300.
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Motivos comprobados por los cuales no llega el depósito de la Beca Rita Cetina
Las razones documentadas por las cuales un beneficiario puede no recibir el depósito de la Beca Rita Cetina incluyen:
- Datos personales o bancarios incorrectos: Si la información registrada —como nombre, CURP, número de cuenta o CLABE— contiene errores, el sistema no procesa el pago.
- No recoger la tarjeta del Banco del Bienestar: El depósito solo se realiza si el beneficiario acudió al punto de entrega y recibió personalmente la tarjeta bancaria.
- Estatus escolar no confirmado: La beca únicamente se deposita a quienes aparecen como inscritos y activos en el ciclo escolar actual. Si la escuela no reportó la continuidad o el alumno causó baja, el pago se detiene.
- Pagos escalonados: Los depósitos no se aplican para todos los beneficiarios el mismo día. Puede haber una espera conforme al calendario de dispersión.
- Documentación incompleta o con inconsistencias: Si algún documento obligatorio fue entregado de forma incompleta, ilegible o con errores, el pago se suspende hasta que se subsane la información.
Estos motivos son los reconocidos en comunicados oficiales y en el portal de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Para conocer el estatus específico de cada caso, la recomendación oficial es consultar directamente el portal de becas.
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Montos exactos y requisitos para recibir el pago
- Secundaria: $1,900 (mil novecientos pesos) mayo-junio 2026.
- Primaria: $2,500, pago hasta agosto.
Requisitos para el cobro:
- Identificación oficial vigente.
- CURP.
- Comprobante de domicilio actualizado.
- Constancia de inscripción ciclo escolar 2025-2026.
- Presentar tarjeta bancaria del Banco del Bienestar.
La entrega de tarjetas para nuevos beneficiarios es del 18 de mayo al 31 de julio de 2026. Fuera de este periodo no se otorgan pagos retroactivos.
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Canales de atención y seguimiento
La atención y seguimiento solo se realiza por:
- Portal oficial: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
- Sección “Soy beneficiario”
- Chat institucional
- Línea telefónica nacional
- Oficinas y canales estatales de WhatsApp
Todos los trámites deben hacerse por canales oficiales.
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