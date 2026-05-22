Calificación de Pemex sigue en B1 pero Moody’s alerta que caerá más si México reduce su apoyo a la petrolera

La agencia Moody's mantiene la calificación de Pemex en B1, pero advierte que podría descender si el gobierno mexicano disminuye su respaldo financiero a la petrolera estatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La calificadora Moody’s confirmó este 22 de mayo en “B1″ la calificación de Petróleos Mexicanos (Pemex), pero advirtió que una reducción en el apoyo del Gobierno de México o una nueva baja en la nota soberana podrían presionar a la baja la nota de la petrolera estatal. Cabe destacar que, en días recientes dio a conocer la disminución de la calificación crediticia al país, quien podría perder el llamado “grado de inversión”.

Al mismo tiempo, Moody’s confirmó en “ca” la Evaluación de Crédito Base (BCA) de Pemex, que refleja su solidez crediticia individual. La perspectiva de la compañía se mantiene estable. Roxana Muñoz, vicepresidenta y analista senior de crédito de Moody’s, advirtió que el perfil crediticio de Pemex sigue limitado por “persistentes desafíos operativos, que continúan generando un flujo de caja libre negativo y necesidades de financiamiento significativas”.

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Apoyo del gobierno sostiene la calificación B1 de Pemex

La confirmación de la nota B1 descansa, según Moody’s, en la expectativa de que el Gobierno de México mantendrá un apoyo “muy sólido y oportuno” a la empresa, como ocurrió en 2025. La calificadora señala que ese respaldo se contempla también en el presupuesto de 2026.

Juan Carlos Carpio Fragoso fue designado como nuevo director de Petróleos Mexicanos el pasado 15 de mayo.

Entre los elementos que refuerzan el compromiso del gobierno con la liquidez de Pemex figuran:

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El apoyo contemplado en el presupuesto de 2026.

El potencial de financiamiento adicional a través de bancos de desarrollo.

La reforma de pensiones, que limita las prestaciones de alto nivel en entidades públicas, incluida Pemex.

La acción de calificación ocurre después de que Moody’s bajó la nota soberana de México de Baa2 negativa a Baa3 estable. A pesar de esa rebaja, la calificación de Pemex se sostiene en los supuestos sin cambios de apoyo gubernamental muy elevado y una alta probabilidad de incumplimiento.

Pemex se ve limitada para cumplir con deuda

El perfil crediticio individual de Pemex es débil: flujo de caja libre negativo persistente, alto apalancamiento y capacidad interna limitada para financiar gastos de capital y obligaciones de deuda. Las necesidades de financiamiento promedian aproximadamente 14 mil 900 millones de dólares anuales durante el período 2026-2028.

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La liquidez de la empresa es débil y depende del apoyo gubernamental y del acceso continuo a la refinanciación. Al 31 de marzo de 2026, Pemex contaba con aproximadamente 8 mil millones de dólares en efectivo y 5 mil 700 millones de dólares disponibles en líneas de crédito rotatorias comprometidas.

Pemex se ve limitada para cumplir con deuda.

Si bien la producción en la fase inicial se ha estabilizado recientemente, la calificadora advierte que eso no indica una reversión estructural del declive. Los topes en los precios del combustible y la menor ejecución de las inversiones de capital continúan presionando los márgenes y la sostenibilidad de la producción.

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Qué puede mejorar o empeorar la nota de Pemex

Una mejora en la calificación requeriría un cambio de estrategia y un marco operativo sostenible que se traduzca en mejor desempeño, generación de flujo de efectivo y capacidad de financiar internamente la inversión de capital, estabilizar o aumentar la producción y reducir la dependencia del apoyo externo.

A la baja, los factores de riesgo son:

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Una disminución en la voluntad o capacidad del gobierno para brindar apoyo oportuno.

Una nueva rebaja en la calificación soberana de México.

Mayor deterioro operativo de Pemex: caída en la producción, aumento en costos, incremento en deuda o presiones de liquidez.

Una mejora en la calificación de Pemex requeriría un cambio de estrategia y un marco operativo sostenible. (Infobae-Itzallana)

Moody’s prevé que Pemex seguirá generando un flujo de caja libre negativo durante los próximos 12 a 18 meses y que continuará dependiendo de apoyo extraordinario para cumplir con sus obligaciones financieras.