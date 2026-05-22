México

Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”

El esposo de Maribel Guardia aclaró detalles sobre el proceso que se está llevando a cabo en Texas

Guardar
Google icon
Marco Chacón, Joan Sebastian -México- 22 mayo
(Instagram)

Tras la destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián y la petición de Addis Tuñón para que Marco Chacón deje de ser albacea, el esposo de la costarricense fue captado este 22 de mayo durante una audiencia relacionada con la herencia de Joan Sebastian en Texas, Estados Unidos.

Al ser interrogado por la prensa, la pareja de Guardia negó cualquier participación legal activa y afirmó que su presencia fue únicamente para brindar apoyo moral a los herederos.

PUBLICIDAD

“Solo vine como apoyo”: Marco Chacón sobre su presencia en la audiencia

Tras ser abordado a su llegada al recinto judicial, Marco Chacón detalló al reportero Issi Garza:

“Bien, luego no, no estoy participando de ninguna forma legal. Ellos me pidieron que los acompañara... no tengo dentro de este proceso en particular ninguna participación de índole legal. Simplemente vine a hacerles compañía”, señaló Marco Chacón ante la prensa, tras ser abordado a su llegada al recinto judicial.

PUBLICIDAD

Erica Alonso, José Manuel Figueroa -México- 22 mayo
(Archivo/Instagram)

Chacón relató que su relación con la familia de Joan Sebastian se ha forjado a lo largo de una década, primero como representante de Julián Figueroa y después como asesor de la sucesión en temas de propiedad intelectual.

Llevo diez años en contacto con ellos y ellos tienen afinidad conmigo y pues no está bien que lo diga, pero me han tomado cariño y tenemos respeto mutuo”, explicó y agregó:

“Todos me pidieron que los acompañara y les estoy dando apoyo moral. No, no tengo dentro de este proceso en particular ninguna participación de índole legal”

Marco Chacón aclara los temas de la audiencia y responde sobre Erica Alonso

En respuesta a los señalamientos de Erica Alonso sobre la entrega pendiente de la herencia a los nietos de Joan Sebastian, Chacón fue tajante:

“Esta audiencia no se trata de eso. No se le ha entregado la herencia a nadie, a ninguno de los herederos. Todavía no ha llegado el proceso sucesorio a una fase en la que se puedan distribuir bienes”.

La Octava Maravilla era el sueño de Joan Sebastian. Foto: Facebook Joan Sebastian.
La Octava Maravilla era el sueño de Joan Sebastian. Foto: Facebook Joan Sebastian.

Precisó que el punto central de la audiencia es determinar el domicilio legal de Joan Sebastian al momento de su muerte, lo que podría definir si el proceso sucesorio se lleva en México o en Estados Unidos.

“Lo importante es que en esta audiencia sería determinar cuál era realmente el domicilio del señor al momento de su muerte”, dijo.

Temas Relacionados

Erica AlonsoMarco ChacónJoan SebastianHerenciaTexasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Metrobús reporta retrasos en varias líneas

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 22 de mayo? Metrobús reporta retrasos en varias líneas

Qué es el método del plato y por qué es tan efectivo para personas con diabetes y pérdida de peso

Esta estrategia alimenticia ayuda a controlar la glucosa, reducir los picos de azúcar y favorecer la pérdida de peso sin necesidad de contar calorías

Qué es el método del plato y por qué es tan efectivo para personas con diabetes y pérdida de peso

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

Al verse descubiertos en un campamento improvisado los agresores dispararon, lo que dejó a dos agentes federales heridos y un civil fallecido

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Además, el delantero de Los Angeles FC habló sobre la relación que mantiene con la afición mexicana

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Así es el extremo desafío en las Barrancas del Cobre que la maratonista rarámuri Lorena Ramírez impulsa en Chihuahua

Participantes podrán elegir entre varias rutas y conocer paisajes emblemáticos a través de experiencias que integran deporte, cultura y convivencia

Así es el extremo desafío en las Barrancas del Cobre que la maratonista rarámuri Lorena Ramírez impulsa en Chihuahua
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

Procesaron a “Don Ramón”, líder de “Los Linos”, y a siete narcos que controlaban varios municipios de Morelos

EEUU acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para el CDS y el CJNG: usaban transferencias espejo y cuentas en el extranjero

Operativo en Chiapas le arrebata 15 millones de pesos a Los Mayos: les quitan bidones de gasolina para traficar droga por el mar

Encuentran hielera con restos humanos en Culiacán, Sinaloa: el quinto asesinado en un solo día

Aumentan hasta 20% las solicitudes de blindaje vehicular en México en medio de un incremento de la percepción de inseguridad

ENTRETENIMIENTO

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

José Manuel Figueroa y familia llegan a Texas para reclamar herencia de Joan Sebastian: “Creo que merezco”

Cristian Castro invitó a Alejandra Ávalos a dormir juntos y ella revela por qué lo rechazó

Christian Nodal se sincera y cree ‘no ser un buen ejemplo de nada’: “Llevo mucha terapia”

Addis Tuñón presiona a Marco Chacón por bienes de José Julián: “Debe rendir cuentas”

DEPORTES

Penta Zero Miedo pone a sufrir a leyendas del América con brutales ‘pierrotazos’ durante entrenamiento de lucha libre

Penta Zero Miedo pone a sufrir a leyendas del América con brutales ‘pierrotazos’ durante entrenamiento de lucha libre

Son Heung-Min calienta el México vs Corea rumbo al Mundial 2026 y amenaza con ser el “villano” del Tri: “Estamos aquí para ganar”

Así es el extremo desafío en las Barrancas del Cobre que la maratonista rarámuri Lorena Ramírez impulsa en Chihuahua

Pumas vs Cruz Azul, EN VIVO: cuándo y dónde ver la Final de Vuelta del Clausura 2026 de la Liga MX

México vs Ghana EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido amistoso de preparación al Mundial 2026