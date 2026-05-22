Marco Chacón presente en audiencia sobre Joan Sebastian; niega papel legal: “Estoy dando apoyo moral”

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Tras la destitución de Maribel Guardia como tutriz de José Julián y la petición de Addis Tuñón para que Marco Chacón deje de ser albacea, el esposo de la costarricense fue captado este 22 de mayo durante una audiencia relacionada con la herencia de Joan Sebastian en Texas, Estados Unidos.

Al ser interrogado por la prensa, la pareja de Guardia negó cualquier participación legal activa y afirmó que su presencia fue únicamente para brindar apoyo moral a los herederos.

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“Solo vine como apoyo”: Marco Chacón sobre su presencia en la audiencia

Tras ser abordado a su llegada al recinto judicial, Marco Chacón detalló al reportero Issi Garza:

“Bien, luego no, no estoy participando de ninguna forma legal. Ellos me pidieron que los acompañara... no tengo dentro de este proceso en particular ninguna participación de índole legal. Simplemente vine a hacerles compañía”, señaló Marco Chacón ante la prensa, tras ser abordado a su llegada al recinto judicial.

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(Archivo/Instagram)

Chacón relató que su relación con la familia de Joan Sebastian se ha forjado a lo largo de una década, primero como representante de Julián Figueroa y después como asesor de la sucesión en temas de propiedad intelectual.

“Llevo diez años en contacto con ellos y ellos tienen afinidad conmigo y pues no está bien que lo diga, pero me han tomado cariño y tenemos respeto mutuo”, explicó y agregó:

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“Todos me pidieron que los acompañara y les estoy dando apoyo moral. No, no tengo dentro de este proceso en particular ninguna participación de índole legal”

Marco Chacón aclara los temas de la audiencia y responde sobre Erica Alonso

En respuesta a los señalamientos de Erica Alonso sobre la entrega pendiente de la herencia a los nietos de Joan Sebastian, Chacón fue tajante:

“Esta audiencia no se trata de eso. No se le ha entregado la herencia a nadie, a ninguno de los herederos. Todavía no ha llegado el proceso sucesorio a una fase en la que se puedan distribuir bienes”.

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La Octava Maravilla era el sueño de Joan Sebastian. Foto: Facebook Joan Sebastian.

Precisó que el punto central de la audiencia es determinar el domicilio legal de Joan Sebastian al momento de su muerte, lo que podría definir si el proceso sucesorio se lleva en México o en Estados Unidos.

“Lo importante es que en esta audiencia sería determinar cuál era realmente el domicilio del señor al momento de su muerte”, dijo.

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