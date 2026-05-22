EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 22 de mayo

Durante el periodo del 21 al 24 de mayo , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la presencia de varios fenómenos atmosféricos que impactarán a la República Mexicana.

El clima en México para este viernes 22 de mayo estará marcado por fuertes contrastes : mientras varios estados enfrentarán lluvias intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo , otras regiones continuarán bajo una intensa onda de calor con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius .

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