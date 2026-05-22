México

EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 22 de mayo

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

Guardar
Google icon

En pocas líneas:

06:01 hsHoy

SMN pronostica lluvias muy fuertes, torbellinos y calor extremo para este viernes

Autoridades piden precaución por posibles deslaves, inundaciones y caída de árboles

México enfrentará lluvias intensas, granizadas y calor extremo este 22 de mayo.
México enfrentará lluvias intensas, granizadas y calor extremo este 22 de mayo.

El clima en México para este viernes 22 de mayo estará marcado por fuertes contrastes: mientras varios estados enfrentarán lluvias intensas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, otras regiones continuarán bajo una intensa onda de calor con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius.

Leer la nota completa
06:01 hsHoy

Estos son los fenómenos meteorológicos confirmados para el país del 21 al 24 de mayo: ¿Habrá frente frío? esto dice el SMN

Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Querétaro, Chiapas y otras entidades tendrán precipitaciones con descargas eléctricas, posibles granizadas e incremento en los niveles de ríos y arroyos, señala el pronóstico oficial

El SMN señaló que el sistema frontal, en interacción con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionará vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h, tolvaneras y la posibilidad de torbellinos o tornados en el norte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El SMN señaló que el sistema frontal, en interacción con una línea seca y una vaguada en niveles altos de la atmósfera, ocasionará vientos muy fuertes con rachas de hasta 70 km/h, tolvaneras y la posibilidad de torbellinos o tornados en el norte del territorio nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo del 21 al 24 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la presencia de varios fenómenos atmosféricos que impactarán a la República Mexicana.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

En vivoClimaCDMXEstadosConaguaLluviasmexico-serviciosmexico-noticias

Últimas noticias

Inician obras de la Línea 5 del Mexibús: conectará metro El Rosario con Lechería

Obra de 29.4 kilómetros que contará con 29 estaciones

Inician obras de la Línea 5 del Mexibús: conectará metro El Rosario con Lechería

Asesinan a Degezeta en Culiacán: qué se sabe del ataque contra el cantante de reggaetón

El cantante sonorense de 22 años fue interceptado por hombres armados mientras circulaba por una transitada avenida

Asesinan a Degezeta en Culiacán: qué se sabe del ataque contra el cantante de reggaetón

Detienen a motociclista que disparó frente a la FEMDO en Paseo de la Reforma

Un clip difundido en redes sociales mostró a dos personas a bordo de una motocicleta disparando al aire sobre Paseo de la Reforma el pasado 17 de mayo

Detienen a motociclista que disparó frente a la FEMDO en Paseo de la Reforma

¿Qué hizo Aquivaldo Mosquera? FGR investiga al excapitán del América por presunta defraudación fiscal

Los registros oficiales señalan irregularidades detectadas en los ejercicios fiscales de seis años

¿Qué hizo Aquivaldo Mosquera? FGR investiga al excapitán del América por presunta defraudación fiscal

Por qué el cabello huele mal horas después de lavarlo: el error que cometes al enjuagarlo

El cabello recién lavado puede empezar a oler mal en cuestión de horas, expertos revelan la razón

Por qué el cabello huele mal horas después de lavarlo: el error que cometes al enjuagarlo

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operativo de guerra y el día más caliente del fútbol argentino

Operativo de guerra y el día más caliente del fútbol argentino

El país real, más allá del algoritmo

Cuando la IA entra a tribunales

Declararon culpable de abuso a un hombre que le ofrecía créditos de un videojuego a un menor a cambio de sexo

El aficionado a la náutica que vivió temporalmente en un velero hasta que construyó su casa flotante sobre el río Luján

INFOBAE AMÉRICA

Confirmada la duración oficial de ‘La Odisea’: será la película más larga de Christopher Nolan solo por detrás de ‘Oppenheimer’

Confirmada la duración oficial de ‘La Odisea’: será la película más larga de Christopher Nolan solo por detrás de ‘Oppenheimer’

Guerra en Medio Oriente: EEUU e Irán mantienen diferencias sobre asuntos clave, aunque ambos reportan avances en las negociaciones

Zendaya dice que trabajar en ‘Spider-Man: Brand New Day’ con Tom Holland fue como “volver a casa”: “Nos llevamos a nuestros perros”

Exxon podría volver a Venezuela, poniendo fin a una larga confrontación con el país

Los Javis reciben una ovación histórica en el Festival de Cannes con ‘La bola negra’: casi 20 minutos de aplausos, la mayor de esta edición

DEPORTES

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

A 50 años del día más dramático e inolvidable del boxeo argentino: del asesinato de Ringo Bonavena a la epopeya de Víctor Galíndez

El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad