¿Quién es Ladislav Krejčí? El capitán que lideró a República Checa a un Mundial después de 20 años

Con actuaciones decisivas y su impecable liderazgo, Ladislav Krejčí se consolida como símbolo de la nueva generación checa. (EFE/EPA/FILIP SINGER)

El nombre de Ladislav Krejčí ha cobrado especial relevancia en el futbol internacional tras convertirse en el líder indiscutible actual de la República Checa.

Su figura fue crucial para que el país regresara a una Copa del Mundo después de dos décadas de ausencia, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la selección nacional.

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El capitán checo fue clave en el repechaje europeo, anotando un gol y provocando el penal decisivo ante Irlanda. REUTERS/David W Cerny

A sus 27 años, Krejčí no sólo es referente en su país, sino que también ha dejado huella en el futbol europeo. Capitán y figura de clubes como Sparta Praga y Wolverhampton, su recorrido ha estado marcado por el carácter y la capacidad de aparecer en los momentos más decisivos.

Liderazgo, versatilidad y carácter: así juega Krejčí

La carrera de Ladislav Krejčí es ejemplo de crecimiento, resiliencia y compromiso con la camiseta.

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Polivalente: Puede desempeñarse como defensa central o mediocentro defensivo, gracias a su físico imponente y su gran lectura de juego.

Capitán juvenil: Llevó el brazalete en el Sparta Praga a los 22 años, acumulando más de 50 partidos como líder.

Goleador: Sorprendió al futbol checo con su capacidad ofensiva, anotando más de 40 goles con el Sparta , muchos de ellos en balón parado o penales.

Experiencia internacional: Ha jugado en la liga inglesa y española, adaptándose a distintos estilos y exigencias.

En el Wolverhampton y el Sparta Praga, Krejčí sorprendió al futbol checo por sus más de 40 goles, varios de ellos en balón parado y penaltis. REUTERS/Phil Noble

De esta manera, Krejčí es reconocido por su templanza y su habilidad para ordenar tanto la defensa como el mediocampo, aportando solidez y confianza a sus compañeros.

El protagonista de una clasificación histórica

El papel de Krejčí fue determinante en el proceso de República Checa rumbo al Mundial 2026.

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Asumió la capitanía en los momentos clave de la eliminatoria.

Fue líder en la defensa y en el vestuario durante los partidos de repechaje europeo .

Anotó un gol fundamental y provocó un penalti en el duelo ante Irlanda , forzando la prórroga y la tanda de penales.

Convirtió su disparo en la serie decisiva y levantó el ánimo del plantel en los momentos de mayor tensión.

Con apenas 27 años, Krejčí ya acumula más de 25 partidos como capitán de la selección de la República Checa. REUTERS/David W Cerny

Su carácter y entrega en el campo permitieron a Chequia asegurar su boleto, poniendo fin a una larga espera para volver a la máxima cita mundialista.

De la Premier al Mundial, ¿qué sigue para el capitán checo?

Aunque el descenso del Wolverhampton en Inglaterra abre un escenario de incertidumbre para Krejčí, su protagonismo internacional se mantiene intacto.

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Suma más de 25 partidos como capitán checo .

Es un referente inmediato en la reconstrucción del plantel nacional.

Su nombre ha sonado como objetivo de otros clubes europeos de primer nivel.

Ladislav Krejčí lideró la clasificación histórica de la República Checa al Mundial 2026 tras dos décadas de ausencia. REUTERS/Lisi Niesner

En este sentido, Ladislav Krejčí llega al Mundial como uno de los símbolos de la nueva generación checa, con la responsabilidad de guiar a su país en el mayor escenario del futbol y la certeza de que el liderazgo se construye con cada desafío superado.