México

Beca Rita Cetina para primaria 2026: ¿Cuándo y a qué hora se habilita el Buscador de Folio y para qué es?

Julio León reveló los detalles de la herramienta que les servirá a los nuevos beneficiarios

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Julio León, titular de la Beca Rita Cetina, reveló los detalles sobre el Buscador de Folio que servirá a los nuevos beneficiarios para consultar el estatus de su solicitud.
Julio León, titular de la Beca Rita Cetina, reveló los detalles sobre el Buscador de Folio que servirá a los nuevos beneficiarios para consultar el estatus de su solicitud.

Julio León, titular de la Beca Rita Cetina, reveló los detalles sobre el Buscador de Folio que servirá a los nuevos beneficiarios para consultar el estatus de su solicitud.

Cabe recordar que el programa sumará este año a estudiantes de primaria de escuelas públicas en todo el territorio nacional, ampliando así su cobertura. Cada alumno inscrito recibirá un apoyo anual de 2.500 pesos destinados a uniformes y útiles escolares.

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¿Cuándo y a qué hora se habilita el Buscador de Folio?

De acuerdo con lo informado por León durante La Mañanera de este jueves 21 de mayo, el Buscador de Folio se habilitará el día de hoy a partir de las 16:00 horas.

Cuando los padres de familia o tutores hicieron el registro al programa, se arrojo un folio, el cual deberán ingresar en la página del buscador (https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consultafolio/) para conocer el estado de su solicitud.

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De acuerdo con lo informado por León durante La Mañanera de este jueves 21 de mayo, el Buscador de Folio se habilitará el día de hoy a partir de las 16:00 horas (captura de pantalla)
De acuerdo con lo informado por León durante La Mañanera de este jueves 21 de mayo, el Buscador de Folio se habilitará el día de hoy a partir de las 16:00 horas (captura de pantalla)

Las familias deben ingresar el número de folio en el portal indicado. El sistema confirmará si el trámite está en proceso, fue aprobado o requiere alguna corrección, facilitando la transparencia en la selección de beneficiarios.

Detalles sobre la entrega de tarjetas Bienestar

Por otra parte, la entrega de tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina de Uniformes y Útiles Escolares para niños de primaria se efectuará de forma ordenada entre el 18 de mayo y el 31 de julio. Cada plantel convocará a los padres de familia o tutores para realizar la entrega del plástico, ahí es indispensable acudir con la siguiente documentación para realizar el proceso de manera correcta.

Documentos de la padre, madre o tutor

  • Identificación oficial (original y copia)
  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)
  • Comprobante de domicilio (copia de los últimos 6 meses)

De la o el estudiantes

  • Acta de nacimiento (copia)
  • CURP (copia)

Este video tutorial muestra el proceso paso a paso para descargar el folio de registro de la Beca Universal de Educación Básica "Rita Cetina". (@ciberalexis)

¿Cuándo cae el pago de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria?

El primer pago de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria se realizará en agosto de 2026, antes del inicio del nuevo ciclo escolar. El apoyo económico busca garantizar que cada estudiante cuente con los recursos necesarios para regresar a clases con lo indispensable.

Para resolver cualquier inquietud sobre el procedimiento o los resultados, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) mantiene canales de atención en redes sociales y mediante la línea telefónica 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.

La iniciativa refuerza el compromiso de brindar igualdad de oportunidades y asegurar que más niñas y niños puedan continuar su formación académica sin interrupciones por motivos económicos.

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