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Erica Alonso defiende su gestión en bienes de Joan Sebastian; responde a José Manuel Figueroa: “No falta ni un centavo”

Familiares del ‘Poeta del Pueblo’ están en Texas aclarando temas legales

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Erica Alonso, José Manuel Figueroa -México- 22 mayo
(Archivo/Instagram)

Erica Alonso rechazó las acusaciones sobre supuestas irregularidades en la administración de los bienes de Joan Sebastian.

La exesposa del cantante en Texas aseguró que el proceso es transparente y está bajo estricta vigilancia judicial, en medio de una disputa familiar que lleva más de una década y que involucra a varios herederos que no han recibido su parte, según su declaración este 22 de mayo en un encuentro con la prensa donde se encontraba el reportero Issi Garza.

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Alonso afirmó que “no hay ni siquiera un centavo que falte de mi administración, porque todo está dirigido por el juez. Entonces, yo no tomo ninguna decisión. Aquí el juez revisa cada acción y cada centavo puede ser contado”.

Erica Alonso niega haber reclamado herencia ni ocultado cuentas

Durante el encuentro con reporteros, Alonso sostuvo que nunca se ha presentado como heredera universal, contrario a lo que señaló José Manuel Figueroa recientemente.

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“Nunca he reclamado que soy heredera, como lo dice él. Lamentablemente, José Manuel no sé en qué se basa, si sólo en decir mentiras o inventar cosas. La realidad es que este expediente está más que claro. No tengo ningún interés como heredera ni nunca lo he pretendido. Tengo el interés de que se haga justicia para cuatro herederos que no han recibido nada”, declaró.

Alonso también señaló que por años ha permanecido en silencio y que busca dar claridad al proceso.

“El público merece escuchar la verdad, porque lamentablemente, por muchísimos años, lo que han escuchado son mentiras. Muy pronto estarán escuchando la verdad de lo que ha pasado”, dijo.

Joan Sebastian consumió marihuana por el dolor que le provocó el cáncer
(Cuartoscuro)

Sobre los herederos pendientes, Alonso explicó que los nietos de Joan Sebastian, hijos de sus tres hijos fallecidos, y su propia hija serían quienes no han recibido parte de la herencia.

¿Qué había dicho José Manuel Figueroa?

La controversia se intensificó tras la llegada de José Manuel Figueroa a Texas el 21 de mayo, quien acusó a Alonso de retener la herencia y de asumirse como heredera universal.

Alonso aseguró contar con el respaldo de los hermanos de Joan Sebastian.

“Tengo el apoyo de las personas más importantes en la vida de mi exesposo, que son sus hermanos, que conocen la verdad”, puntualizó.

Según Alonso, desde 2021, su administración ha sido avalada por un juez. Subrayó que “todo esto se va a ir aclarando” y que el proceso judicial continuará bajo la observación de las autoridades. “No falta nada. Gracias”, concluyó.

El conflicto por la sucesión de Joan Sebastian suma más de diez años desde su fallecimiento, con señalamientos públicos y demandas entre integrantes de la familia.

Desde 2021, la administración de Alonso ha sido avalada por un juez. Alonso subrayó que “todo esto se va a ir aclarando” y que el proceso judicial continuará bajo la observación de las autoridades. “No falta nada. Gracias”, concluyó.

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