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Ley del Sistema de Cuidados en CDMX beneficiará a millones de mujeres cuidadoras

Es un modelo de atención y corresponsabilidad para las labores de cuidado, sobre mujeres que enfrentan esta carga en soledad y sin respaldo institucional

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Es un modelo de atención y corresponsabilidad para las labores de cuidado, sobre mujeres que enfrentan esta carga en soledad y sin respaldo institucional
Es un modelo de atención y corresponsabilidad para las labores de cuidado, sobre mujeres que enfrentan esta carga en soledad y sin respaldo institucional

La aprobación por unanimidad del dictamen de la Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México en comisiones unidas del Congreso capitalino representa uno de los avances legislativos más importantes en materia de derechos sociales y de igualdad de género en la capital del país.

La nueva legislación busca construir un modelo integral que permita reconocer, redistribuir y acompañar las labores de cuidado que históricamente han recaído sobre millones de mujeres, muchas veces sin remuneración y sin apoyo del Estado.

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Durante la discusión del dictamen, el coordinador de la Bancada Naranja en el Congreso local, Royfid Torres González, destacó que el proceso fue resultado de años de trabajo legislativo, consultas ciudadanas y presión de organizaciones civiles y activistas que impulsaron el tema hasta convertirlo en una prioridad pública.

El legislador recordó que durante cuatro años promovió distintas iniciativas relacionadas con la creación del Sistema de Cuidados y reconoció que el avance alcanzado fue posible gracias a la participación de colectivos, especialistas y personas cuidadoras que incluso recurrieron a mecanismos legales para exigir que el Congreso discutiera el tema.

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“Algo que ha sido muy relevante en la discusión de este dictamen es el ejercicio de escucha que tuvimos en distintos lugares de la ciudad, en las alcaldías, en foros y espacios de diálogo”, señaló.

La mayoría de las personas cuidadoras en CDMX son mujeres

Uno de los puntos centrales de la nueva ley es visibilizar que las tareas de cuidado siguen siendo asumidas principalmente por mujeres. De acuerdo con datos expuestos durante la sesión legislativa, alrededor del 75 por ciento de las personas cuidadoras en la Ciudad de México son mujeres.

La diputada Patricia Urriza Arellano, integrante de la Comisión de Igualdad de Género, explicó que esta legislación busca reducir la desigualdad que enfrentan miles de mujeres que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de menores, adultos mayores, personas con discapacidad o familiares enfermos.

“Estamos liberando de una carga que no había sido remunerada y que históricamente recaía en miles de mujeres”, expresó la legisladora al destacar que el nuevo sistema permitirá compartir la responsabilidad entre las familias, las instituciones y el propio Estado.

La intención del Sistema de Cuidados es generar mecanismos de apoyo, servicios y políticas públicas que faciliten estas tareas y eviten que las mujeres enfrenten en aislamiento una responsabilidad que impacta directamente en su calidad de vida, desarrollo profesional y autonomía económica.

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Reconocen que la Ley del Sistema de Cuidados aún podrá perfeccionarse

Aunque legisladores de distintos grupos parlamentarios celebraron el consenso alcanzado, también reconocieron que el dictamen todavía puede fortalecerse durante su implementación.

Royfid Torres González señaló que, pese a los ejercicios de consulta realizados en distintos puntos de la ciudad, no todas las demandas y visiones lograron incorporarse plenamente al documento final.

Sin embargo, sostuvo que la legislación sienta bases fundamentales para construir un sistema de cuidados sólido y funcional en la capital del país.

“Todas las leyes son perfectibles y seguramente durante la implementación nos vamos a dar cuenta de otros elementos que harán falta”, afirmó.

El diputado también subrayó que alcanzar acuerdos unánimes en temas de alto impacto social debería convertirse en una práctica constante dentro del Congreso de la Ciudad de México.

El dictamen de la Ley del Sistema de Cuidados será votado ante el pleno del Congreso capitalino el próximo martes 26 de mayo, donde podría consolidarse como una de las reformas sociales más relevantes de los últimos años en la Ciudad de México.

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