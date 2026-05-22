México

José Manuel Figueroa y familia llegan a Texas para reclamar herencia de Joan Sebastian: “Creo que merezco”

El cantante se vio acompañado de otros miembros, incluido Marco Chacón

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José Manuel Figueroa hijo Joan Sebastian
A principios de este año tuvo un accidente a caballo (IG: josemanfigueroa)

José Manuel Figueroa aterrizó el 21 de mayo en el aeropuerto privado de McAllen, Texas, acompañado por integrantes de la familia, para exigir ante la justicia estadounidense su parte de la herencia de Joan Sebastian.

¿Por qué no se ha repartido la herencia de Joan Sebastian?

En enero de 2026, el abogado, Cipriano Sotelo, abogado de la familia Figueroa, reveló para Venga la alegría las razones por las se ha complicado el proceso durante tanto tiempo y la implicación de Erica Alonso, quien fue esposa de Joan.

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“En su opinión de ella (Erica) es la esposa y ha pretendido que la mitad de todos los bienes pasen a su poder, aquí la hija, Juliana, lo que está haciendo es inconformarse contra el número de inmuebles que el albacea expuso ante el juez, se expusieron un sinfín de inmuebles y ella dicen que faltan”, sentenció.

Herencia de Joan Sebastian está a punto de ser repartida, tras 10 años de litigios
Herencia de Joan Sebastian está a punto de ser repartida, tras 10 años de litigios

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, José Manuel Figueroa llegó en un avión privado junto a Marco Chacón, Marcelia, Alina.

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“Venimos a ejercer nuestro derecho”: José Manuel Figueroa tras llegar a Texas

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano, José Manuel Figueroa llegó el miércoles pasado en un avión privado junto a Marco Chacón, Marcelia, Alina.

“Al final de cuentas yo creo que es más que nada para traer las evidencias que traemos nosotros ante un juez para que nos acepte como herederos a los ocho más que están ahí bailando de no recibir herencia gracias a las acciones de esta persona", detalló.

El artista mencionó que, desde su perspectiva, la repartición de los bienes debe ser equitativa:

“Vengo aquí a demostrar que sí estoy vivo, que sí creo que merezco, tanto yo como mis hermanos, el derecho de gozar del legado de mi padre”, sostuvo José Manuel Figueroa en entrevista exclusiva al llegar a McAllen.

José Manuel Figueroa negó haber golpeado y amenazado a Alicia Machado, José Manuel Figueroa; Alicia Machado
José Manuel Figueroa aseguró que Alicia Machado lo amenazó y fue violenta con él - credito:Cuartoscuro

Según la versión de Figueroa:

“Estamos tratando de que el juez entienda que la mayoría de los herederos de Joan Sebastian están en México, y que él vivió y murió en México. Ella alega que no, que vivía aquí (Estados Unidos), y eso está en disputa en la corte”, señaló.

Millones en juego y testimonios divididos

Según lo señalado en De primera mano, la presencia de los familiares en Texas responde a la intención de presentar pruebas y testificar ante el juez, en un proceso donde la herencia de Joan Sebastian está en el centro de una batalla legal que involucra a varios actores, incluyendo a Erica Alonso, esposa legal en Texas, y a tres hermanas del propio Joan Sebastian, quienes podrían testificar a favor de Alonso.

Joan Sebastian consumió marihuana por el dolor que le provocó el cáncer
(Cuartoscuro)

Figueroa subrayó que no busca nada fuera de la ley: “No venimos a pedir nada fuera de lo común ni de lo que esté fuera de la ley. Estados Unidos tiene su sistema de justicia muy bien establecido. Hay que protegerse, asesorarse y estar bien informados”.

El litigio continúa con la expectativa de que en los próximos días puedan comparecer nuevos testigos y se esclarezcan los derechos sobre la herencia, cuyo valor económico y simbólico mantiene dividida a la familia del llamado “Poeta del Pueblo”.

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