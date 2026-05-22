Es un hecho, lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 sigue abierta para todos

Después de un lunes complicado, el Vasco finalmente dio a conocer la lista de convocados de la Liga Mx para el Mundial 2026. (AP Foto/Marco Ugarte)

A menos de un mes para el Mundial 2026, la lista de convocados con la Selección Mexicana sigue abierta, afirmó el entrenador Javier Aguirre este jueves 21 de mayo en conferencia de prensa, subrayó que ningún futbolista tiene garantizado su lugar y que los jugadores de la Liga MX aún pueden ganarse su sitio en la convocatoria final.

Las declaraciones del técnico aumentaron la expectativa sobre los nombres que conformarán el equipo nacional rumbo al máximo torneo internacional. Según explicó, existen oportunidades vigentes para que futbolistas de la Liga MX sean considerados para el Mundial 2026.

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Los méritos que acumule cada jugador en las próximas semanas serán determinantes para sus posibilidades, ya que el cuerpo técnico supervisará de cerca el rendimiento tanto en la liga local como en partidos internacionales y la convocatoria definitiva aún no está cerrada.

“La lista está abierta”: Javier Aguirre

Aguirre insistió en que la convocatoria nacional no está cerrada (REUTERS/Henry Romero)

Aguirre insistió en que la convocatoria nacional no está cerrada y reiteró que cualquier jugador que mantenga un nivel sobresaliente puede ser considerado. El entrenador ha observado detalladamente el desempeño de los equipos protagonistas de la Liga MX y resaltó el entusiasmo que han demostrado los futbolistas durante el proceso de selección.

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El entrenador mencionó que los futbolistas de Liga MX están bajo observación constante. Aguirre señaló de manera abierta a los jugadores de Pumas y Cruz Azul, clubes que disputarán la final del Clausura 2026 y cuentan con seleccionados en un momento destacado.

“Sí, sí son opción, los nombres que quieras, pero sí, la lista está abierta todavía para los 26”, expuso Aguirre, dando a entender que los lugares disponibles consideran incluso a quienes no han sido llamados al Centro de Alto Rendimiento (CAR) y que el abanico de posibilidades para el Tricolor se mantiene extendido.

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El propio Aguirre destacó el ánimo renovado de los futbolistas por vestir la camiseta nacional ( REUTERS/Raquel Cunha)

El propio Aguirre destacó el ánimo renovado de los futbolistas por vestir la camiseta nacional: “Aquí no hay nadie que esté seguro de momento, y en ese sentido, me gusta que levanten la mano; esto para mí es un orgullo, porque hace tiempo que no veía tanta ilusión por estar en la selección, dejó de ser una carga para ser un orgullo”, expresó, resaltando el compromiso y el deseo de los posibles convocados.

El escenario mantiene a los clubes y jugadores de la liga nacional atentos en la recta final del torneo. Un cierre exitoso podría abrir más oportunidades para sumarse a la selección mexicana y aspirar a participar en la Copa Mundial 2026.

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La postura de Aguirre es clara: el acceso a la selección dependerá de la entrega y el nivel que cada futbolista demuestre jornada tras jornada. Solamente quienes mantengan regularidad y rendimiento sobresaliente lograrán ganarse un sitio en la convocatoria definitiva.