México

Cómo hacer un gel de linaza natural para tener rizos definidos

Una alternativa natural y sencilla transforma la forma de cuidar el cabello rizado, hidrata y perfecciona la textura sin productos comerciales

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Un frasco de vidrio transparente con gel de linaza casero se sitúa sobre una tabla de madera, rodeado de semillas de lino, un mortero y botellas oscuras.
Una rutina casera ayuda a combatir el frizz, aporta brillo y deja el cabello suave, ideal para quienes buscan opciones sin químicos agresivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Definir los rizos sin recurrir a productos comerciales es posible con ingredientes sencillos como la linaza.

Preparar un gel casero con estas semillas permite hidratar el cabello y controlar el frizz, favoreciendo la formación de rizos más definidos.

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El gel de linaza se incorpora a rutinas de cuidado capilar por su capacidad para mantener la humedad y aportar brillo, según usuarios que siguen el método curly.

Una porción de semillas de linaza y agua es suficiente para obtener una textura viscosa que facilita la aplicación en el cabello.

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El resultado es un gel que brinda fijación ligera, suavidad y flexibilidad, características buscadas por personas con cabello rizado.

rizos definidos, capas irregulares, corte audaz, estilismo rizado, look bohemio, melena salvaje, estilo rockero, libertad capilar, moda vintage, personalidad fuerte - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una receta casera conquista a quienes desean rizos más definidos y saludables, con una aplicación fácil y resultados que destacan por su naturalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del gel de linaza para el cabello y para definir mejor los rizos

El gel de linaza es popular entre personas con cabello rizado por sus beneficios naturales y su bajo costo. Estos son los principales beneficios para el cabello y para definir rizos:

Beneficios para el cabello

  • Hidratación natural: La linaza contiene mucílagos y ácidos grasos omega 3, que ayudan a retener la humedad en el cabello, evitando la resequedad y el frizz.
  • Aporta brillo: El gel de linaza deja el cabello suave y con brillo natural, sin sensación pegajosa ni residuos pesados.
  • Nutrición: Sus nutrientes ayudan a fortalecer la fibra capilar, reduciendo la rotura y las puntas abiertas.
  • Sin químicos agresivos: Es una alternativa natural a los geles comerciales, ideal para cabellos sensibles o personas que buscan evitar ingredientes sintéticos.

Beneficios para definir rizos

  • Fijación ligera a media: Define los rizos sin endurecerlos ni dejar residuos, permitiendo movimiento y suavidad.
  • Reduce el frizz: Sella la cutícula del cabello, controlando el encrespamiento y logrando una definición más duradera.
  • Realza la forma natural: Ayuda a que los rizos se formen de manera más uniforme y definida, resaltando la textura natural del cabello.
  • Apto para el método curly: No contiene siliconas, sulfatos ni alcoholes secantes, por lo que es compatible con rutinas de cuidado para rizos (método curly girl).
  • Cómo hacer un gel de linaza natural para tener rizos definidos

Aquí tienes una guía sencilla para preparar gel de linaza natural en casa y definir tus rizos:

Ingredientes

  • 1/4 de taza de semillas de linaza
  • 2 tazas de agua
  • (Opcional) 1 cucharada de gel de aloe vera o unas gotas de aceite esencial (argán, coco, lavanda, etc.)

Instrucciones

  1. Hervir las semillas: Coloca las semillas de linaza y el agua en una olla. Lleva a fuego medio y revuelve ocasionalmente.
  2. Esperar la textura: Cuando el agua empiece a hervir, verás que la mezcla se vuelve viscosa, similar a un gel. Esto toma entre 7 y 10 minutos. Si quieres el gel más espeso, déjalo un poco más.
  3. Colar inmediatamente: Usa un colador de tela o una media limpia para separar las semillas del gel aún caliente. Hazlo rápido, ya que cuando el gel enfría, se espesa y es más difícil colar.
  4. Enfriar y almacenar: Deja que el gel enfríe a temperatura ambiente. Si quieres, agrega aloe vera o unas gotas de aceite esencial. Guarda en un frasco limpio y cerrado, dentro del refrigerador. Dura de 7 a 10 días.

El gel de linaza casero hidrata y define los rizos de forma natural, sin necesidad de productos comerciales. (@superchefoficcial)

Cómo usarlo

  • Aplica el gel de linaza sobre el cabello húmedo, de medios a puntas.
  • Define tus rizos con los dedos o usando la técnica “scrunch” (estrujar suavemente el cabello hacia arriba).
  • Deja secar al aire o usa un difusor.

Consejos

  • Si tienes el cabello seco, puedes agregar un poco más de aceite vegetal al gel.
  • Agrega más agua si quieres una textura ligera.

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