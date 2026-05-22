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Tras agresión en Escuinapa, Ejército Mexicano localiza narcocampamento con chalecos alusivos al Güero Pin

El Grupo Interinstitucional desplegó un operativo de búsqueda tras el ataque contra elementos de la Guardia Nacional en la autopista Tepic-Mazatlán

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En el sitio también fueron asegurados drones y explosivos caseros, entre otros ilícitos. Crédito: SSP Sinaloa
En el sitio también fueron asegurados drones y explosivos caseros, entre otros ilícitos. Crédito: SSP Sinaloa

El Ejército Mexicano localizó un narcocampamento en las inmediaciones de Escuinapa, Sinaloa, este 21 de mayo, tras una agresión contra elementos de la Guardia Nacional en la autopista Tepic-Mazatlán.

Luego del atentado, el Grupo Interinstitucional desplegó un operativo de búsqueda de los presuntos responsables y, durante los recorridos en la zona, dio con el campamento clandestino.

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Entre el equipo táctico asegurado en el sitio había un chaleco con las siglas GDGP, que se presume aluden a El Güero Pin, identificado extraoficialmente como jefe de plaza de “Los Chapitos” en ese municipio.

La Guardia Nacional repelió el ataque en el kilómetro 181 y el Ejército desplegó recorridos en la zona

La agresión ocurrió a la altura del kilómetro 181 de la carretera Mazatlán-Tepic, en las inmediaciones de Escuinapa. Los elementos de la Guardia Nacional que conformaban una Base de Operaciones en el lugar repelieron el ataque.

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Una vez controlada la situación, personal militar desplegó recorridos en la zona en búsqueda de los presuntos responsables.

Durante esos recorridos, el personal militar localizó un área acondicionada como campamento clandestino, presuntamente utilizado por integrantes de la delincuencia organizada. Al llevar a cabo una inspección exhaustiva del sitio, las fuerzas federales confirmaron el hallazgo de armamento, explosivos y equipo táctico.

En total, el narcocampamento contenía lo siguiente:

  • 3 armas largas
  • 14 cargadores
  • 120 artefactos explosivos improvisados
  • Una caja con lo que pareciera ser un dron y accesorios
  • Diverso equipo táctico

Según autoridades, los explosivos fueron destruidos en el lugar por personal especializado, con las medidas de seguridad pertinentes para evitar un riesgo a la población.

Las armas, los cargadores y el equipo táctico quedaron a disposición de la FGR para las diligencias correspondientes. No se reportaron detenidos.

El chaleco con siglas GDGP apunta al jefe de plaza de Los Chapitos en Escuinapa

Entre el equipo asegurado en el campamento clandestino se encontró un chaleco táctico con las siglas GDGP, que se presumen alusivas a El Güero Pin, jefe de plaza de Los Chapitos en Escuinapa.

Las siglas del en el equipo táctico significarían “Gente del Güero Pin”.

Fuentes federales citadas por Infobae México en diciembre de 2024 lo identificaron como Juan Francisco Villegas Vélez, aunque recientemente se le ha asociado bajo la identidad de Misael Guerrero Pérez.

El hallazgo del chaleco en el campamento sugiere que el sitio habría sido utilizado por integrantes de la célula que opera bajo las órdenes de El Güero Pin en el municipio.

Villegas Vélez fue señalado por fuentes federales como el superior de Juan Manuel Bernal Hernández, alias “El Drácula”, detenido en diciembre de 2024.

Bernal controlaba el narcomenudeo en Escuinapa, la compra-venta de armamento y la distribución de pesca de camarón en el municipio. También administraba centros de rehabilitación donde ocultaba a integrantes de células de sicarios, según confirmaron autoridades federales a Infobae México.

La detención de El Drácula fue considerada un golpe a la estructura de Los Chapitos en Escuinapa. Sin embargo, el hallazgo del campamento clandestino este 21 de mayo, con equipo alusivo a El Güero Pin, apunta a que la célula mantuvo operaciones en el municipio tras la caída de su subordinado.

Otros golpes al GDGP

En abril pasado, elementos del Ejército Mexicano que viajaban sobre la carretera de Escuinapa-Presa El Peñón observaron a un grupo de civiles armados.

Tras una persecución a pie se registró un enfrentamiento que derivó en la detención de 14 personas, según imágenes obtenidas por Infobae México.

El arresto fue realizado en abril de este 2026. Crédito: Especial.
El arresto fue realizado en abril de este 2026. Crédito: Especial.

Entre el equipo incautado había 14 chalecos tácticos -algunos con las siglas GDGP- además de 15 fusiles, 900 cartuchos y 36 cargadores.

La FGR informó el pasado 17 de mayo la vinculación a proceso de 13 de los detenidos, por portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y material de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y asociación delictuosa.

Fueron identificados como: Germán “N”, Aurelio “N”, José “N”, Kevin “N”, Ricardo “N”, José “N”, Uziel “N”, Edwin “N”, Jorge “N”, Josué “N”, Santiago “N”, Andrés “N” y Waldirys “N”.

Un juez determinó que permanecerán en el Cefereso Número 8 Nor-Poniente, en Guasave, con dos meses para las averiguaciones complementarias.

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