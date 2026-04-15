La rutina de cuidado puede estar llenando tu cabello de electricidad y sequedad sin que lo sepas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El frizz en el cabello es un problema frecuente que afecta a personas de todas las edades y tipos de melena.

Factores como la humedad ambiental, el uso inadecuado de herramientas de calor y algunos hábitos cotidianos pueden agravar este fenómeno, haciendo que el cabello luzca esponjado y difícil de manejar.

Identificar las causas más comunes detrás del frizz ayuda a prevenirlo y a mantener el cabello con una apariencia más saludable y controlada.

El frizz en el cabello afecta a personas de todas las edades y tipos de melena, siendo un problema común y visible.

Los errores que cometes con tu cabello que te hacen tener frizz

Algunos hábitos cotidianos pueden favorecer la aparición de frizz en el cabello.

De acuerdo con información de la Academia Americana de Dermatología, los siguientes son algunos de los errores más comunes que cometes con tu cabello y que incrementan la presencia de frizz:

Lavar el cabello con agua muy caliente . El agua caliente elimina los aceites naturales del cuero cabelludo y reseca el cabello, facilitando el frizz.

Frotar el cabello con la toalla . Secar el cabello de manera brusca con la toalla daña la cutícula y genera electricidad estática, lo que produce frizz.

Cepillar el cabello cuando está seco . Desenredar el cabello seco puede romper las fibras capilares y aumentar el frizz, especialmente en cabello ondulado o rizado.

No usar acondicionador . Saltarse el acondicionador deja el cabello más expuesto a la humedad y la estática.

Abusar de herramientas de calor sin protección . El uso frecuente de planchas, secadoras o rizadores sin aplicar productos termo-protectores daña la estructura del cabello.

Dormir sobre fundas de algodón . El roce con este material puede levantar la cutícula del cabello y favorecer el frizz; las fundas de satín o seda ayudan a evitarlo.

No recortar las puntas regularmente . Las puntas abiertas tienden a encresparse con mayor facilidad.

Usar productos con alcohol. Algunos geles, sprays o espumas contienen alcohol, que reseca el cabello y promueve el frizz.

Corregir estos hábitos ayuda a mantener el cabello más suave, manejable y libre de frizz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Remedio natural para prevenir el frizz en el cabello

Un remedio natural efectivo para prevenir el frizz en el cabello es el uso de aceite de coco. Este producto ayuda a hidratar y sellar la cutícula capilar, lo que disminuye la aparición de frizz.

Cómo aplicarlo: Después de lavar el cabello, coloca una pequeña cantidad de aceite de coco en las palmas de las manos y distribúyelo suavemente de medios a puntas, evitando la raíz para no generar exceso de grasa.

No es necesario enjuagarlo. El aceite crea una barrera que protege el cabello de la humedad y ayuda a mantenerlo suave y manejable.

Este remedio es una opción práctica y accesible para quienes buscan evitar el frizz sin recurrir a productos comerciales o químicos.