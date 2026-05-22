México

Ticketmaster responde a fans de Louis Tomlinson por supuesta venta adelantada

Quienes planean comprar boletos habían celebrado que no gastarían más de 6 mil pesos ni habría paquetes VIP

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Collage visual que muestra un mapa de asientos de un estadio con signos de interrogación, boletos rasgados, el logo de Ticketmaster sobre azul y Louis Tomlinson cantando.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un día después de que los fans de Louis Tomlinson celebraran los costos accesibles para su concierto en CDMX, comenzaron a circular imágenes de gente que había obtenido boletos de forma anticipada.

Tras reclamos en redes sociales y algunos comunicados por parte de fanbases del ex integrante de One Direction, Ticketmaster desmintió que haya una venta privilegiada para trabajadores o influencers.

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Qué dijo Ticketmaster para la venta de Louis Tomlinson

A través de su cuenta oficial, Ticketmaster México respondió a reclamos de fans explicando que posiblemente el vendedor de boletos no contaba con dichas entradas.

"Hola . Los boletos para Louis Tomlinson aún no están a la venta.Si ves publicaciones con presuntos boletos en redes sociales u otros sitios, ten cuidado: el vendedor no cuenta realmente con esos boletos“.

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(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Por su parte, páginas como Ailoviutl —que comparten adelantos sobre artistas que visitan México y Colombia— ya habían advertido que podría tratarse de una edición de captura de pantalla y no de un correo oficial.

Cómo surgieron los rumores de venta de Louis Tomlinson en el Estadio GNP

Un usuario de redes sociales habría presumido el correo de confirmación de dos boletos en zona platino el 21 de mayo, es decir, cinco días antes del inicio de la venta oficial.

Cabe señalar que algunas tarjetas de banco tienen prioridad para la preventa —como Line Up o Priority y Beyond—, sin embargo, estas capturas de pantalla habrían surgido mucho tiempo antes de dicha apertura de la plataforma.

Precios para ver a Louis Tomlinson en CDMX

  • PLATINO: $4,340
  • DIAMANTE: $3,968
  • GOLD: $3,596
  • SILVER: $3,075
  • BRONCE: $2,579
  • ZONA GNP: $2,703 – $3,075
  • VERDE B: $2,083 – $2,331
  • NARANJA B: $1,587 – $1,835
  • VERDE C: $1,215 – $1,463
  • NARANJA C: $843 – $967
  • GENERAL B: $1,091
  • PCD: $1,091

El vínculo de Louis Tomlinson con México y la gira 2027

El propio Louis Tomlinson expresó en conferencia de prensa el entusiasmo que le causa volver a México. El artista destacó que los conciertos en el país ocupan “probablemente el top tres, si no el primero, en cuanto a emoción e intensidad”.

Además, calificó su próxima presentación como un “momento para pellizcarme”, evidenciando la importancia de su conexión con el público mexicano.

La gira incluye su participación como “headliner” en el festival Tecate Emblema 2026 y el esperado concierto en el Estadio GNP en 2027.

El regreso del exintegrante de One Direction mantiene la expectativa alta entre sus seguidores, quienes valoran tanto el compromiso del cantante como la accesibilidad de los boletos, en un contexto donde los precios suelen ser una barrera considerable para muchos.

La estrategia de precios aplicada para el concierto de Louis Tomlinson en México ha sido vista como una excepción positiva dentro de la industria de espectáculos, marcando una diferencia notable respecto a otras figuras internacionales y fortaleciendo el lazo entre el artista y sus admiradores mexicanos.

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