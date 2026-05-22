Pablo Preciado convierte el dolor y el vacío en su primer álbum solista | ENTREVISTA

El cantautor Pablo Preciado revela que su disco solista surgió por la necesidad de hacer catarsis a su divorcio. (Crédito: Infobae México)

Según el kintsugi, hay belleza en las grietas de la reconstrucción. A menudo, esta técnica japonesa que usa oro para unir cerámica rota se utiliza como metáfora de resiliencia porque enseña que, al igual que una vasija, las heridas y fracturas emocionales no deben ocultarse, sino honrarse. Pablo Preciado, integrante de Matisse, persigue el mismo fin con Historias dedicadas, una colección de canciones que le dieron sentido a su existencia en sus días más aciagos.

“No sé si el propósito de este álbum sea sanar”

Pablo Preciado se acomoda en una sala para comenzar la entrevista. A pesar de ser considerado uno de los compositores más talentosos de su generación y ser reconocido con un Grammy, sus nuevas canciones lo hacen sentirse dubitativo y con la necesidad de justificar la vulnerabilidad que exhibe en los tres primeros sencillos de Historias dedicadas: “No como yo”, “El día más triste de mi vida” y “Preguntas sin sentido”.

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“Hay una parte en mí que me incomoda demasiado. Me dedico a esto, hago canciones y canto en los escenarios; el 6 de junio estaremos en nuestro quinto Auditorio Nacional con Matisse. Pero cantar estas canciones solo me da un sentimiento de incomodidad, porque soy duro y no me gusta mostrar esa parte”, explica.

Instintivamente sabe que la composición, junto con tomar terapia, le ayudaron a reencontrarse. Con la misma honestidad que habla de sus emociones en los tres sencillos que ha lanzado, explica que sintió la necesidad de componer y escribir para salir de su abismo personal.

“No sé si el propósito de este álbum sea sanar. Es un disco muy personal; jamás me hubiera imaginado que sería un disco. Son canciones que escribí porque me estaba llevando la mera chingada”.

Canciones dedicadas estará integrado por 12 tracks. (Pablo Preciado: Instagram)

El duelo de un divorcio intensificado por la pandemia

Al recordar su proceso creativo, no tiene las piezas claras. Siente una especie de blackout al que ha tenido que darle un sentido. “Trato de situarme en el momento en el que las hice, y no recuerdo cómo las escribí; creo que es porque estaba vomitando una emoción”.

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La charla transcurre en las horas previas a la liberación de la canción “Preguntas sin sentido”. Antes de que termine mayo, también será lanzada “No pasa nada”, dueto con Carin León al que define como la pieza más dolorosa del álbum.

“Es la canción que escribí el día que firmé mi divorcio. Yo estaba completamente desahuciado, ahogándome en mi propio sentimiento de vacío, de mal padre, de mal todo; una piltrafa de ser humano en plena pandemia. Lo digo y hasta me dan ganas de llorar”.

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Pablo tomó distancia del proyecto musical Matisse para enfocarse en la producción de su álbum en solitario. (Pablo Preciado: Instagram)

“Lo más personal es lo más creativo”

Hay una pregunta obvia: ¿qué cambió en él tras verse obligado a reconstruirse? Tras un silencio, Pablo suelta, como si nada, una gran metáfora. “¿Qué cambió en mí? Creo que voy a decir una incongruencia, pero una parte me hizo sentir menos duro y a la vez me endurecí más".

Pablo toma prestadas palabras para articular de mejor manera su idea: “Hay una frase de Scorsese que me fascina y que dice que 'lo más personal es lo más creativo’. No sé si sea el caso en este disco, pero lo que sí te puedo asegurar es que es un disco trescientos por ciento personal".

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La paternidad es un tema que el cantautor abordó en su álbum solista. (Pablo Preciado: Instagram)

El reto de presentar en vivo ‘Historias dedicadas’

Así como no visualizó que sus canciones formarían parte de su disco debut, no tiene idea de cómo presentarlas en vivo. Peor aún, la idea lo inquieta.

“Me da incomodidad pensar que me vaya a romper y prefiero decir ‘mejor no lo hago’. Pero sé que es algo que me gustaría. Así como no sacaba este disco porque no podía, porque me incomodaba que vieran esa parte de mí, y ya lo estoy haciendo, a lo mejor después hago un Lunario o un par de escenarios”.

En “No como yo” y “El día más triste de mi vida” hay pistas de una crisis emocional marcada por episodios de ansiedad generalizada. A seis años de distancia, el cantautor reconoce que sigue sanando.

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“Creo que la salud mental es importantísima y que, sobre todo los hombres, no le tenemos que tener miedo a la terapia. Yo sigo lidiando con la misma torpeza y dureza emocional, pero por lo menos ya tengo ciertas herramientas para darme cuenta de ello y afrontarlo con amor”.

Historias dedicadas será lanzado oficialmente el 28 de mayo. Días después, Pablo Preciado se presentará en el Auditorio Nacional junto a Matisse, una pausa que le permitirá darse aliento para volver a desnudar su alma, esta vez, solo en un escenario.