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Catean domicilio donde eran producidas drogas en Culiacán y aseguran sustancia con fentanilo

También fueron asegurados precursores químicos y metanfetamina

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Catean domicilio donde eran producidas drogas en Culiacán y aseguran sustancia con fentanilo
El sitio revisado (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ejecutaron una orden de cateo en la colonia Vivenza Residencial, en Culiacán, Sinaloa, que dejo como resultado el aseguramiento de 11 kilogramos de una sustancia con pastillas de fentanilo.

“Como resultado de trabajos de investigación, en colaboración con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se ubicó un domicilio donde probablemente se estarían llevando a cabo actividades delictivas relacionadas con la producción de narcóticos”, es parte del reporte de la institución encabezada por Ernestina Godoy.

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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la SSPC, con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), acudieron al inmueble para llevar a cabo la diligencia.

El operativo derivó en el aseguramiento de aproximadamente 11 kilogramos de una sustancia que al parecer contenía fentanilo en pastillas, además de 20 gramos de probable metanfetamina.

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Personal de la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal durante la ejecución de una orden de cateo en una vivienda en Culiacán, Sinaloa. Se observa a los agentes de seguridad federales asegurando bultos verdes, un barril azul, y otros objetos en el interior del inmueble (FGR)

De forma adicional, los efectivos federales decomisaron alrededor de 434 litros y 13 kilogramos de distintos precursores químicos, aproximadamente 260 cartuchos de diferentes calibres, cargadores y un chaleco táctico, entre otros objetos.

La totalidad de los elementos asegurados quedó a disposición de la autoridad ministerial competente, donde peritos especializados procederán a dictaminar las características, cantidades y peso exacto de los objetos, además de determinar la composición química de las sustancias incautadas.

Orto predio revisado en Culiacán; también hallaron fentanilo

Cabe recordar que el pasado 17 de mayo la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó sobre la revisión a un inmueble en la capital de Sinaloa donde también fue hallado el opioide.

Cateo Culiacán Laboratorio de drogas
El sitio fue asegurado (SSP Sinaloa)

Como resultado de la inspección, peritos de la FGR localizaron 324 litros y más de 310 kilogramos de diversas sustancias y precursores químicos. Entre los hallazgos sobresalen aproximadamente 10 kilogramos de pastillas presuntamente de fentanilo, además de cantidades aún por determinar de probable metanfetamina.

En materia de armamento y equipo táctico, el operativo arrojó el decomiso de dos cargadores calibre 7.62x39 mm, cada uno abastecido con 30 cartuchos, 200 cartuchos adicionales del mismo calibre y un chaleco portacargadores. La suma total de municiones aseguradas asciende a 260 cartuchos del referido calibre.

Las autoridades presumen que el inmueble funcionaba como laboratorio clandestino destinado a la fabricación de drogas sintéticas. La totalidad de los indicios quedó a disposición del Ministerio Público Federal para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

En las acciones participaron elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

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