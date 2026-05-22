México

Festival de High Energy en CDMX: fecha, lugar, cartel completo y todo lo que debes saber

El género ochentero caracterizado por el italo disco vuelve en un formato llamativo

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Entrada del ex Balneario Olímpico iluminada con neones rosa y azul, letrero 'I Love High Energy'. Personas se congregan en la entrada; dos autos clásicos, incluido un Vocho, están estacionados.
Podrás revivir una época con DJ y tornamesas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada del festival I Love High Energy 2026 promete transformar el ex Balneario Olímpico de la Ciudad de México en un epicentro de nostalgia y ritmo desenfrenado.

La cita reunirá a figuras internacionales del género y a los fanáticos más fieles del high energy y el Italo Disco bajo una atmósfera vibrante.

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El evento se celebrará el sábado 23 de mayo de 2026, desde las 21:00 horas, en el conocido ex Balneario Olímpico, ubicado en la zona de Agrícola Pantitlán, Venustiano Carranza.

Los boletos ya están disponibles a través de Ticketpoint.

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Qué esperar del festival

La producción, a cargo de MTQ Productions y Alto Nivel, prepara una noche de homenaje a los ritmos que marcaron la cultura nocturna de los años ochenta.

El recinto, reconocido por su historia en la escena electrónica y sonidera, será adaptado con luces de neón, sistemas de audio envolvente y una pista de baile concebida para revivir la energía de los clubes europeos y neoyorquinos.

Cartel completo de I love High Energy

  • Miss Kimberly (voz icónica de producciones de Bobby “O” Orlando)
  • Italove (agrupación europea de Italo Disco)
  • Mark Tower
  • Roy
  • Montesquiu
  • Alan Beat
  • Luigi Zocoor
(MTQ Productions/Alto Nivel)
(MTQ Productions/Alto Nivel)

Qué es el high energy

El high energy o Hi-NRG es un subgénero de la música electrónica de baile que surgió a finales de los años setenta y alcanzó su mayor popularidad en la década de 1980, especialmente en Europa y Estados Unidos. Se caracteriza por:

  • Ritmo acelerado: generalmente entre 120 y 140 BPM.
  • Bases electrónicas: uso intensivo de sintetizadores y cajas de ritmo.
  • Vocales poderosas: interpretaciones con gran fuerza vocal, tanto masculinas como femeninas.
  • Estructuras repetitivas: canciones pensadas para llenar la pista de baile.

Entre sus antecedentes se encuentra la música disco, y su impacto fue notable en clubes LGBTIQ+ de ciudades como Londres, Nueva York y San Francisco. El high energy abrió paso a géneros como el eurodance y el techno. Algunos nombres clave son Patrick Cowley, Sylvester, Divine y Dead or Alive.

Cómo llegar al ex Balneario Olímpico

Para quienes planean asistir, la sede del festival se localiza en Calle Cerrada Ajijix (Calle Uno), Agrícola Pantitlán, Ciudad de México, C.P. 08100.

La estación Pantitlán de la Línea 9 tiene nuevas escaleras eléctricas (X/ @MetroCDMX)
La estación Pantitlán de la Línea 9 tiene nuevas escaleras eléctricas (X/ @MetroCDMX)
  • Metro: La estación más cercana es Pantitlán (Líneas 1, 5, 9 y A). Desde ahí, el trayecto a pie es de aproximadamente 28 minutos.
  • Microbús o camión: Varias rutas conectan Pantitlán con la zona. Entre ellas destacan RUTA 27, RUTA 11, 19G y el camión Pantitlán-Rojo Gómez. Debes descender en la parada “Base Balneario Olímpico”, a solo dos minutos a pie del lugar.
  • Paradas adicionales: Avenida Norte, Agua Caliente, Avenida Central, Calle Talleres Gráficos y Eje 1 Norte.
  • Acceso: La entrada principal está al final del puente peatonal. El estacionamiento tiene un costo aproximado de 20 pesos por tiempo libre y suele llenarse pronto, por lo que se sugiere llegar temprano.

El festival I Love High Energy 2026 representa una oportunidad única para revivir la época dorada del high energy.

Quienes asistan podrán disfrutar de una noche dedicada a la cultura del baile, los sintetizadores y los recuerdos imborrables de los ochenta.

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