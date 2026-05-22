Detienen a mexicano con más de 600 mil dólares de cocaína en la frontera

Los paquetes asegurados (CBP)

Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) incautaron cocaína valuada en más de 600 mil dólares en la frontera entre Estados Unidos y México.

Los hechos sucedieron en el Puente Internacional de Hidalgo, el cual conecta Texas, EEUU, con Tamaulipas, el pasado 1 de mayo. El operativo derivó en el arresto de un ciudadano mexicano de 48 años que transportaba la droga oculta en un vehículo.

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El procedimiento se inició cuando un agente de la CBP remitió un Chrysler Pacifica a una inspección secundaria tras la alerta de un perro policía. Un examen posterior con el sistema de inspección no intrusivo permitió a los agentes descubrir 18 paquetes con un total de 20.52 kilogramos (45.23 libras) de presunta cocaína disimulados en el interior del vehículo.

Más de 600mil dólares en droga

“La cocaína tiene un valor estimado en el mercado negro de 604,026 dólares”, es parte de lo informado por la CBP el 21 de mayo.

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Elemento de la Patrulla Fronteriza durante actividades de vigilancia.(CBP)

Los agentes de la CBP confiscaron tanto los narcóticos como el Chrysler Pacifica. Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional procedieron al arresto del conductor e iniciaron una investigación penal en torno a la incautación. No fue revelado el nombre de la persona detenida.

Una imagen compartida por las autoridades permite ver los diversos paquetes asegurados.

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Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo, valoró el operativo: “Esta incautación refleja el firme compromiso de nuestros oficiales con la misión de seguridad fronteriza y demuestra el uso eficaz de la tecnología y la pericia en las inspecciones”. Rodríguez agregó que “acciones como esta impiden que los narcóticos se infiltren en nuestras comunidades y provoquen adicción, dolor y muerte”.

Mexicano detenido con metanfetamina oculta en bolsas de cuero

Cabe recordar que el 7 de abril pasado fue informado el arresto de un ciudadano mexicano de 64 años en el Puente del Comercio Mundial (World Trade Bridge), punto fronterizo que conecta Nuevo Laredo, Tamaulipas, con Laredo, Texas.

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Parte de lo asegurado (CBP)

Fue asegurado luego de que agentes de que agentes fronterizos descubrieron un cargamento de metanfetamina oculto en el interior de un remolque que transportaba bolsas de cuero. El arresto fue dado a conocer por la CBP el 6 de abril, aunque la detención tuvo lugar el 31 de mayo.

El conductor operaba un camión con remolque al que las autoridades solicitaron una inspección más profunda. La revisión con agentes caninos derivó en el hallazgo de 112,47 libras de metanfetamina distribuidas en 49 paquetes dentro del remolque. Según el informe oficial de la CBP, “los narcóticos tienen un valor en la calle de 1.034.227 dólares”.

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