La agrupación anunció show en el GNP Seguros Crédito: Cuartoscuro

Grupo Firme anuncia una nueva función este 18 de julio en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, luego de agotar casi todas las localidades de la primera fecha.

La información fue anunciada por Ocesa y responde al alto interés del público por la gira “La Última Peda Tour”.

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La preventa para la fecha adicional inicia el 20 de mayo a las 11:00 horas, exclusiva para tarjetahabientes comenzará el 22 de mayo a partir de las 12:00 horas a través de la plataforma Ticketmaster.

El concierto está programado para las 21:00 horas y la venta general comienza el 23 de mayo.

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Grupo Firme suma otra fecha para CDMX en el Estadio GNP (@ocesa_total)

Precios para ver a Grupo Firme

Los precios para ver a Grupo Firme en el Estadio GNP Seguros varían entre 856 y 4,550 pesos, según la zona seleccionada.

PIT: $3,233

Platino: $3,965

Gold: $3,477

Rosa: $2,867

Morado: $2,433

Azul: $2,074

Zona GNP: $1,891

Verde B: $1,647

Naranja B: $1,281

General B: $915

Cabe mencionar, que como ya ocurre en este tipo de eventos, las primeras filas de ciertas secciones pueden costar más, llegando a más de 5 mil pesos mexicanos.

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Hijo de Eduin Caz quiere cambiar boletos de Grupo Firme por una estampa de Messi

La fiebre por el álbum del Mundial 2026 ha provocado situaciones inesperadas en muchos hogares mexicanos.

En uno de los momentos más comentados, el hijo mayor de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sorprendió a su familia y seguidores al proponer un intercambio singular: ofrecer boletos para un concierto de Grupo Firme a cambio de la estampa de Messi.

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Durante una transmisión en vivo realizada por Daisy Anahy, esposa de Eduin Caz, se vio al pequeño Gerardo colocando estampas en su álbum y confesando que la búsqueda de la carta de Messi se ha convertido en un auténtico reto familiar.

“Aquí estamos viendo qué hacer porque salen repetidos y repetidos, no hace otra cosa más que pegar estas cartitas en todo el día este chamaco…”, narró Daisy con tono de resignación y humor.

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Una mano de niño intenta cambiar un sobre de estampas Panini por boletos de Ticketmaster para Grupo Firme, en un divertido y vibrante collage. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio Gerardo mostró que ya posee la estampa de Cristiano Ronaldo, pero dejó claro que su objetivo principal es conseguir la de Messi.

En palabras del niño: “Llegué a la conclusión de que voy a cambiar un par de boletitos de Grupo Firme por el Messi…”. Esta singular oferta fue recibida con risas por parte de su madre, mientras que Eduin Caz no ha hecho comentarios públicos sobre el posible trueque que plantea su hijo.

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El interés del hijo de Eduin Caz por conseguir la estampa de Messi refleja el entusiasmo que ha generado el álbum del Mundial 2026.

La demanda de las estampas más difíciles, especialmente la de Messi, ha aumentado considerablemente y se ha convertido en un objeto de deseo tanto para niños como para adultos.

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