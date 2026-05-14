México

Paro de 36 horas en el IPN: ¿qué detonó la protesta estudiantil y qué demandas hay?

Alumnos denuncian crisis interna y mantienen movilización tras rechazar mesa de diálogo parcial con Segob

Guardar
Google icon
Estudiantes del IPN realizan paro y marchan a Segob para exigir atención a su pliego petitorio y mejoras institucionales. Crédito: CUARTOSCURO
Estudiantes del IPN realizan paro y marchan a Segob para exigir atención a su pliego petitorio y mejoras institucionales. Crédito: CUARTOSCURO

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) vivió este miércoles una de las movilizaciones estudiantiles más amplias de los últimos años, luego de que alumnos de distintos planteles iniciaran un paro general de 36 horas y marcharan hacia la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir atención inmediata a un pliego petitorio centrado en la crisis administrativa, académica y presupuestal que enfrenta la institución.

El paro comenzó a las 10:00 horas en todas las escuelas del IPN y derivó en una movilización que partió desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con rumbo a Bucareli.

PUBLICIDAD

Durante el recorrido, los estudiantes demandaron la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval, además de denunciar presuntas irregularidades administrativas y falta de atención a problemas estructurales dentro del llamado “Poli”.

Estudiantes del Politécnico rechazan diálogo con comisión de Segob

Al arribar a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, los manifestantes solicitaron ser recibidos directamente por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

PUBLICIDAD

El colectivo feminista Holy Yash se manifestó en las afueras de la Secretaría de Gobernación para exigir justicia
Estudiantes del IPN rechazan establecer diálogo con una comisión de Segob y exigen atención directa de autoridades. (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

Sin embargo, tras darse a conocer que la funcionaria se encontraba en Guerrero atendiendo temas de seguridad, los alumnos rechazaron establecer una mesa de diálogo con una comisión de funcionarios.

Los representantes estudiantiles argumentaron que no aceptarían negociaciones parciales y exigieron que toda la comunidad movilizada pudiera participar en el encuentro.

Después de permanecer más de una hora frente a Palacio de Cobián, un grupo decidió bloquear Paseo de la Reforma e Insurgentes, mientras otro permaneció afuera de Segob en espera de una nueva propuesta de atención.

Las principales demandas del movimiento estudiantil del IPN

Durante la protesta, los estudiantes leyeron un pliego petitorio integrado por diversas exigencias relacionadas con presupuesto, democracia interna y condiciones académicas.

Demandas de los estudiantes.
Demandas de los estudiantes.

Entre las principales demandas destacan:

  • Destitución de autoridades señaladas por presuntos actos de corrupción y arbitrariedades.
  • Reconocimiento formal del movimiento estudiantil.
  • Incremento urgente al presupuesto del IPN.
  • Regreso de los recursos autogenerados directamente al instituto.
  • Transparencia en concursos de oposición y procesos de ingreso.
  • Reinstalación de plazas docentes vacantes.
  • Eliminación de lineamientos relacionados con actas administrativas y sanciones.
  • Desaparición del patronato y auditorías a su funcionamiento.
  • Mejores condiciones laborales y académicas.
  • Fin de represalias contra estudiantes movilizados.

Infraestructura deficiente y falta de recursos agravan inconformidad

La protesta ocurre en medio de múltiples denuncias de estudiantes y docentes sobre el deterioro de las condiciones dentro de varios planteles del IPN.

Entre las principales quejas se encuentran la falta de reactivos y equipo de laboratorio, problemas de internet, instalaciones eléctricas deficientes y escasez de insumos básicos en sanitarios.

Vista de una valla metálica de color rojo oscuro con las letras "IPN" en blanco, junto a una acera y árboles con troncos pintados de blanco
Estudiantes del IPN denuncian deterioro en infraestructura, laboratorios y servicios básicos en distintos planteles.

También se han reportado retrasos en becas, problemas de pago a docentes y carencias en escuelas como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Superior de Economía y la Escuela Superior de Medicina.

Los estudiantes aseguran que estas problemáticas reflejan un abandono institucional que afecta directamente la calidad educativa y la operación cotidiana del Politécnico.

Bloqueos en Reforma e Insurgentes provocan caos vial en la capital

La movilización generó afectaciones importantes en la Ciudad de México, especialmente en Paseo de la Reforma, Insurgentes y Bucareli.

El cierre de vialidades provocó retrasos en las Líneas 1 y 7 del Metrobús, además de congestionamientos en calles aledañas.

Estudiantes del IPN cierran reforma.
Estudiantes del IPN cierran reforma.

Autoridades capitalinas recomendaron utilizar rutas alternas como Avenida Chapultepec, Eje Central y Viaducto.

Tras varias horas de bloqueo, funcionarios y estudiantes alcanzaron un acuerdo preliminar para mantener futuras mesas de atención.

Antes de concluir la protesta, los alumnos anunciaron que este jueves buscarán entregar nuevamente su pliego petitorio en Palacio Nacional, mientras el paro de actividades continúa como medida de presión para exigir respuestas concretas a sus demandas.

Temas Relacionados

IPNParoProtesta EstudiantilSegobManifestaciones CDMXDemandasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ariadna Montiel exige justicia por asesinato de dirigente de Morena en Chihuahua: señala crisis de violencia en el estado

Morena condenó el homicidio de Lucía Guadalupe Mora Ávalos, dirigente del partido en Valle de Allende

Ariadna Montiel exige justicia por asesinato de dirigente de Morena en Chihuahua: señala crisis de violencia en el estado

Cruz Azul vs Chivas semifinal EN VIVO: ya se empata el encuentro 2-2 al arranque del segundo tiempo

El conjunto celeste recibe en casa a los rojiblancos en lo que promete ser un duelo de alta intensidad

Cruz Azul vs Chivas semifinal EN VIVO: ya se empata el encuentro 2-2 al arranque del segundo tiempo

“No dejes a los niños solos”: de qué trata la nueva película mexicana de terror que está viral en redes

La cinta es dirigida por Emilio Portes y protagonizada por Ana Serradilla

“No dejes a los niños solos”: de qué trata la nueva película mexicana de terror que está viral en redes

Un año después, el salón donde mataron a Valeria Márquez sigue asegurado y el caso sin detenidos

El feminicidio de la influencer de Zapopan fue transmitido en TikTok

Un año después, el salón donde mataron a Valeria Márquez sigue asegurado y el caso sin detenidos

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza este 14 de mayo

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Puebla de Zaragoza este 14 de mayo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Chihuahua investiga bajo protocolo de feminicidio el asesinato de Lucía Guadalupe Mora, dirigente de Morena

Fiscalía de Chihuahua investiga bajo protocolo de feminicidio el asesinato de Lucía Guadalupe Mora, dirigente de Morena

Detienen a Sergio “N”, alias “El Checo”, presunto jefe regional del CJNG en Baja California

Gobierno promete restablecer bases del Ejército tras violencia de Los Ardillos y Los Tlacos en Chilapa

Desplazamiento forzado: autoridades protegen El Durazno, Durango, tras la salida de familias por situación de violencia

FGR abre línea de investigación contra Fiscalía de Chihuahua por presunta invasión de competencia federal

ENTRETENIMIENTO

“No dejes a los niños solos”: de qué trata la nueva película mexicana de terror que está viral en redes

“No dejes a los niños solos”: de qué trata la nueva película mexicana de terror que está viral en redes

Tras ser mamá, Natalia Lafourcade anuncia shows en el Teatro Metropolitan: fechas y preventa para ‘Cancionera’

Tras su paso por Palacio Nacional, Junior H anuncia gira por México: fechas y ciudades para su “Tour Estadios”

Exatlón México: quiénes son los primeros finalistas hoy 13 de mayo

Colectivas feministas exigen a televisoras retirar a Maurg1 de programas por adeudo de pensión alimenticia

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas semifinal EN VIVO: ya se empata el encuentro 2-2 al arranque del segundo tiempo

Cruz Azul vs Chivas semifinal EN VIVO: ya se empata el encuentro 2-2 al arranque del segundo tiempo

Jake Paul filtra llamada con Canelo Álvarez: esta es la millonaria cantidad que le ofreció para pactar una pelea

Los jugadores del Tri que juegan en el extranjero y llegan al Mundial 2026 desde las grandes ligas

Liga MX prepara su vuelta a la Copa Libertadores: esto es lo que se sabe

Presentan oficialmente las 12 monedas del Mundial 2026: cómo comprarlas, cuánto costarán y cuándo salen a la venta