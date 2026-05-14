Paro de 36 horas en el IPN: ¿qué detonó la protesta estudiantil y qué demandas hay?

Estudiantes del IPN realizan paro y marchan a Segob para exigir atención a su pliego petitorio y mejoras institucionales. Crédito: CUARTOSCURO

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) vivió este miércoles una de las movilizaciones estudiantiles más amplias de los últimos años, luego de que alumnos de distintos planteles iniciaran un paro general de 36 horas y marcharan hacia la Secretaría de Gobernación (Segob) para exigir atención inmediata a un pliego petitorio centrado en la crisis administrativa, académica y presupuestal que enfrenta la institución.

El paro comenzó a las 10:00 horas en todas las escuelas del IPN y derivó en una movilización que partió desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, con rumbo a Bucareli.

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Durante el recorrido, los estudiantes demandaron la renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval, además de denunciar presuntas irregularidades administrativas y falta de atención a problemas estructurales dentro del llamado “Poli”.

Estudiantes del Politécnico rechazan diálogo con comisión de Segob

Al arribar a las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, los manifestantes solicitaron ser recibidos directamente por la titular de la dependencia, Rosa Icela Rodríguez.

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Estudiantes del IPN rechazan establecer diálogo con una comisión de Segob y exigen atención directa de autoridades. (ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO)

Sin embargo, tras darse a conocer que la funcionaria se encontraba en Guerrero atendiendo temas de seguridad, los alumnos rechazaron establecer una mesa de diálogo con una comisión de funcionarios.

Los representantes estudiantiles argumentaron que no aceptarían negociaciones parciales y exigieron que toda la comunidad movilizada pudiera participar en el encuentro.

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Después de permanecer más de una hora frente a Palacio de Cobián, un grupo decidió bloquear Paseo de la Reforma e Insurgentes, mientras otro permaneció afuera de Segob en espera de una nueva propuesta de atención.

Las principales demandas del movimiento estudiantil del IPN

Durante la protesta, los estudiantes leyeron un pliego petitorio integrado por diversas exigencias relacionadas con presupuesto, democracia interna y condiciones académicas.

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Demandas de los estudiantes.

Entre las principales demandas destacan:

Destitución de autoridades señaladas por presuntos actos de corrupción y arbitrariedades .

Reconocimiento formal del movimiento estudiantil .

Incremento urgente al presupuesto del IPN .

Regreso de los recursos autogenerados directamente al instituto.

Transparencia en concursos de oposición y procesos de ingreso .

Reinstalación de plazas docentes vacantes .

Eliminación de lineamientos relacionados con actas administrativas y sanciones .

Desaparición del patronato y auditorías a su funcionamiento .

Mejores condiciones laborales y académicas .

Fin de represalias contra estudiantes movilizados.

Infraestructura deficiente y falta de recursos agravan inconformidad

La protesta ocurre en medio de múltiples denuncias de estudiantes y docentes sobre el deterioro de las condiciones dentro de varios planteles del IPN.

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Entre las principales quejas se encuentran la falta de reactivos y equipo de laboratorio, problemas de internet, instalaciones eléctricas deficientes y escasez de insumos básicos en sanitarios.

Estudiantes del IPN denuncian deterioro en infraestructura, laboratorios y servicios básicos en distintos planteles.

También se han reportado retrasos en becas, problemas de pago a docentes y carencias en escuelas como la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, la Escuela Superior de Economía y la Escuela Superior de Medicina.

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Los estudiantes aseguran que estas problemáticas reflejan un abandono institucional que afecta directamente la calidad educativa y la operación cotidiana del Politécnico.

Bloqueos en Reforma e Insurgentes provocan caos vial en la capital

La movilización generó afectaciones importantes en la Ciudad de México, especialmente en Paseo de la Reforma, Insurgentes y Bucareli.

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El cierre de vialidades provocó retrasos en las Líneas 1 y 7 del Metrobús, además de congestionamientos en calles aledañas.

Estudiantes del IPN cierran reforma.

Autoridades capitalinas recomendaron utilizar rutas alternas como Avenida Chapultepec, Eje Central y Viaducto.

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Tras varias horas de bloqueo, funcionarios y estudiantes alcanzaron un acuerdo preliminar para mantener futuras mesas de atención.

Antes de concluir la protesta, los alumnos anunciaron que este jueves buscarán entregar nuevamente su pliego petitorio en Palacio Nacional, mientras el paro de actividades continúa como medida de presión para exigir respuestas concretas a sus demandas.