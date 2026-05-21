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Qué es el camu camu, el superalimento que supera a la naranja en vitamina C y está arrasando entre los nutriólogos

La fruta amazónica ha ganado popularidad entre nutriólogos por sus beneficios nutricionales

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Vista de cerca de frutos redondos de camu camu de color rojo oscuro a púrpura rojizo en ramas con hojas verdes vibrantes bajo la luz del sol.
El camu camu (Myrciaria dubia) se reconoce oficialmente como la fruta con mayor concentración de vitamina C hasta ahora registrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras oficiales recientes han situado al camu camu (Myrciaria dubia) como la fruta con mayor concentración de vitamina C registrada hasta el momento.

De acuerdo con análisis validados por el Ministerio de Salud del Perú y el Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, la pulpa fresca de esta baya amazónica contiene entre 2,000 y 3,000 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos, lo que representa más de cuarenta veces la cantidad presente en la naranja.

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Este hallazgo ha provocado que especialistas en nutrición reconsideren el lugar de los cítricos tradicionales en la dieta.

El camu camu, además de su aporte excepcional de ácido ascórbico, integra una red de compuestos bioactivos que potencian sus efectos y perfil terapéutico, según directrices y guías oficiales.

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Hábitat y morfología del camu camu

El camu camu es un arbusto de la familia Myrtaceae, nativo de zonas aluviales de la Amazonía sudamericana.

Su adaptación a inundaciones prolongadas le permite crecer en ambientes pantanosos, alcanzando hasta ocho metros de altura.

El fruto madura de verde a púrpura, con una pulpa ácida y semillas riñonadas, lo que limita su consumo directo.

Vitamina C y comparación con otras frutas

La diferencia clave entre el camu camu y otros frutos es la concentración de vitamina C.

Por ejemplo, la naranja aporta alrededor de 53 miligramos por 100 gramos y el kiwi cerca de 90 miligramos, según la base de datos FoodData Central.

El camu camu supera ampliamente estos valores, lo que permite cubrir la ingesta diaria recomendada con cantidades mínimas de fruto o polvo.

Esta singularidad ha sido confirmada en fichas técnicas institucionales, que reconocen al camu camu como la fuente natural más densa de ácido ascórbico, clave en protocolos de prevención y tratamiento de deficiencias.

Ilustración comparativa de Vitamina C en tres frascos: camu camu (2,000-3,000 mg), kiwi (90 mg) y naranja (53 mg). Una balanza aparece al lado del frasco de camu camu.
La diferencia clave entre el camu camu y otros frutos es la concentración de vitamina C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perfil nutricional y fitoquímico

El valor clínico del camu camu no reside solo en la vitamina C. El fruto, bajo en calorías y con alto contenido hídrico, contiene además calcio, potasio, magnesio, hierro y zinc. Su proteína, aunque escasa, incluye aminoácidos esenciales.

La matriz fitoquímica destaca por la presencia de antocianinas, elagitaninos y flavonoles, compuestos que contribuyen a la protección frente al estrés oxidativo, la inflamación y la actividad antimicrobiana. Este perfil ha sido objeto de atención en informes regulatorios y estudios internacionales.

No es casual que el camu camu sea considerado un superalimento en la nutrición moderna. Su combinación única de micronutrientes y fitoquímicos lo ha posicionado como protagonista entre los alimentos funcionales más estudiados y valorados por especialistas y organismos oficiales.

Evidencia clínica y beneficios

Ensayos controlados han demostrado que el jugo de camu camu reduce biomarcadores de daño oxidativo e inflamación en humanos, superando los efectos de la vitamina C sintética en dosis equivalentes.

Además, estudios recientes han vinculado su consumo con mejoras en el metabolismo y la composición del microbioma intestinal, especialmente en contextos de obesidad.

En modelos celulares y animales, el camu camu ha mostrado efectos protectores sobre la piel y capacidad para estimular bacterias beneficiosas, según investigaciones publicadas por organismos científicos de referencia.

Recomendaciones clínicas

El consumo natural del fruto es seguro, pero los extractos en polvo requieren precaución. Las autoridades sanitarias advierten que pacientes con anticoagulantes orales deben evitar suplementos de camu camu por el riesgo de potenciar el efecto del medicamento.

El alto contenido en taninos y polifenoles puede inhibir la absorción de hierro vegetal, por lo que no se recomienda para tratar anemias de ese origen.

Además, el exceso de vitamina C puede favorecer la formación de cálculos renales en individuos predispuestos.

Infografía del camu camu con un fruto partido al centro, otros frutos, hojas, flores. Muestra su perfil nutricional y fitoquímico con estructuras moleculares.
El camu camu aporta vitamina C, minerales y aminoácidos esenciales, además de ser bajo en calorías y rico en agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulación, comercialización y dosificación

El camu camu está avalado por autoridades regulatorias de América y Europa, figurando en protocolos de buenas prácticas de manufactura.

Su formato más común es el polvo liofilizado, que facilita la dosificación y conservación del principio activo.

La dosis efectiva para adultos se cubre con uno o dos gramos al día, recomendándose no exceder las cantidades establecidas y ajustar a condiciones clínicas particulares según indicaciones oficiales.

Relevancia actual

El camu camu se consolida como un recurso fitofarmacológico con respaldo institucional, superando la etiqueta de “superalimento”. La sinergia entre ácido ascórbico y compuestos fenólicos explica su eficacia en el ámbito clínico.

La integración de esta fruta en planes nutricionales exige atención a posibles interacciones y respeto a las dosis recomendadas.

El seguimiento continuo de la evidencia científica permitirá definir su lugar definitivo en la nutrición basada en pruebas.

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