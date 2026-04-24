México

¿Naranja o Mandarina? Cuál de estas dos frutas tiene más vitamina C

Estas frutas son deliciosas y llenas de nutrientes para el cuerpo

Guardar
Confitura, jalea, frutas ácidas, sabor intenso, conserva casera, preparación artesanal, receta familiar - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cítricos, necesarios para el cuerpo y deliciosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La naranja y la mandarina son frutas de consumo frecuente en México durante la temporada de invierno y forman parte de los desayunos por su sabor dulce y su aporte de vitamina C.

Ambas pertenecen al género Citrus y comparten propiedades antioxidantes, pero existen diferencias en la concentración de nutrientes y la forma en la que el cuerpo los absorbe.

El contenido de vitamina C, medido en miligramos por cada 100 gramos de fruta, es el parámetro principal para comparar su valor nutrimental.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mandarina: rica en sabor y vitaminas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de vitamina C disponible en la naranja oscila entre 45 y 53 miligramos por cada 100 gramos, dependiendo de la variedad y la madurez del fruto.

En el caso de la mandarina, la cifra promedio es menor, con una concentración de 30 a 36 miligramos por cada 100 gramos. La diferencia se mantiene constante aun cuando ambas frutas se consumen en jugo o enteras. La absorción de vitamina C no se ve afectada por la mezcla con otros alimentos del desayuno.

La naranja aporta más vitamina C por porción

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Naranja, llena de vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de una naranja mediana cubre cerca del 90 por ciento de la recomendación diaria de vitamina C para un adulto. En comparación, una mandarina mediana aporta aproximadamente el 40 por ciento del requerimiento diario. La naranja, además, tiene mayor contenido de agua y menos azúcares por cada 100 gramos, lo que favorece su inclusión en dietas para personas con control de peso.

La mandarina sobresale por su facilidad para pelarse y su sabor menos ácido, características que la vuelven popular entre niños y adultos mayores. Sin embargo, su aporte de vitamina C por pieza es menor, por lo que es necesario consumir dos o tres mandarinas para igualar la cantidad presente en una naranja mediana. El contenido de fibra es similar en ambas frutas, siempre y cuando se consuma la pulpa completa.

La naranja también contiene otros micronutrientes como ácido fólico, potasio y calcio en concentraciones superiores a las de la mandarina. La presencia de flavonoides y carotenoides es mayor en la naranja, lo que contribuye a su efecto antioxidante y a la protección del sistema inmunológico.

Variedades, temporada y recomendaciones para el consumo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Como con todas las frutas, la naranja es más rica y abundante en cierta época del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disponibilidad de naranja y mandarina varía según la temporada agrícola. La naranja es más abundante de octubre a mayo, mientras que la mandarina suele encontrarse entre noviembre y febrero.

El contenido de vitamina C se mantiene estable durante el periodo de cosecha, pero puede disminuir si la fruta se almacena por tiempo prolongado o se expone al calor.

Consumir la fruta entera, en lugar de jugos, favorece la absorción de fibra y reduce el consumo de azúcares simples.

La vitamina C es sensible a la luz y al oxígeno, por lo que pelar y cortar la fruta justo antes de comerla ayuda a conservar su contenido. Tanto la naranja como la mandarina aportan antioxidantes, pero la naranja destaca como la fuente más eficiente de vitamina C.

Temas Relacionados

CítricosMandarinaNaranjaSaludBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Angélica Vale se sincera sobre la posibilidad de tener una nueva pareja tras su divorcio de Otto Padrón

La conductora de “Juego de Voces 2026″ compartió cuáles son sus prioridades a casi medio año de su separación

Angélica Vale se sincera sobre la posibilidad de tener una nueva pareja tras su divorcio de Otto Padrón

Gobierno de CDMX destaca que no se han registrado muertes por interrupción legal del embarazo en casi dos décadas

Durante 19 años, la CDMX ha brindado atención a más de 300 mil mujeres para abortar

Gobierno de CDMX destaca que no se han registrado muertes por interrupción legal del embarazo en casi dos décadas

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril? Hay 11 personas lesionadas en la estación Quevedo de la Línea 3

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 24 de abril? Hay 11 personas lesionadas en la estación Quevedo de la Línea 3

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 24 de abril: lluvias con descargas eléctricas en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 24 de abril: lluvias con descargas eléctricas en Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas

El parto que se logró en el IMSS gracias a comunicación entre paciente y personal con discapacidad auditiva

La participación de dos trabajadoras que emplearon la lengua de señas mexicana permitió que una paciente con discapacidad auditiva accediera a atención médica urgente

El parto que se logró en el IMSS gracias a comunicación entre paciente y personal con discapacidad auditiva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Fernando Farías pedirá asilo político en Argentina, teme por su vida en México

Captura de Fernando Farías: él es el marino que destapó la red de huachicol fiscal en la SEMAR y fue asesinado en Colima

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

Sol León revela que estuvo casada con poderoso narco de Sinaloa

Las 7 fugas de “El Guano”: así ha escapado el hermano de “El Chapo” de todos los operativos para capturarlo

ENTRETENIMIENTO

Angélica Vale se sincera sobre la posibilidad de tener una nueva pareja tras su divorcio de Otto Padrón

Angélica Vale se sincera sobre la posibilidad de tener una nueva pareja tras su divorcio de Otto Padrón

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 24 de abril

La Spoiler Night de CCXP México 2026 reveló figuras exclusivas y convivencia con leyendas del cine 

El inesperado consejo de Florinda Meza a Ángela y Nodal en medio de rumores de separación por ‘Un Vals’

Esta es la razón por la que Ángela Aguilar no estuvo en el palenque de Aguascalientes con Nodal, según Ventaneando

DEPORTES

José Ramón Fernández revela presunto acoso cometido por David Faitelson a excompañera en televisora

José Ramón Fernández revela presunto acoso cometido por David Faitelson a excompañera en televisora

Tecnología lidera la preparación de México para el Mundial 2026 con sistemas biométricos y accesos inteligentes

Presidente del CMLL revela el reto de la Arena México a 70 años de su historia para seguir conservando la tradición de la lucha libre

Sheinbaum impulsa la MLB en México durante la Mexico City Series 2026

Pachuca vs Pumas, EN VIVO: dónde y cuándo ver la Jornada 17 del Clausura 2026