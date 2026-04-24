¿Naranja o Mandarina? Cuál de estas dos frutas tiene más vitamina C

Cítricos, necesarios para el cuerpo y deliciosos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La naranja y la mandarina son frutas de consumo frecuente en México durante la temporada de invierno y forman parte de los desayunos por su sabor dulce y su aporte de vitamina C.

Ambas pertenecen al género Citrus y comparten propiedades antioxidantes, pero existen diferencias en la concentración de nutrientes y la forma en la que el cuerpo los absorbe.

El contenido de vitamina C, medido en miligramos por cada 100 gramos de fruta, es el parámetro principal para comparar su valor nutrimental.

La mandarina: rica en sabor y vitaminas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de vitamina C disponible en la naranja oscila entre 45 y 53 miligramos por cada 100 gramos, dependiendo de la variedad y la madurez del fruto.

En el caso de la mandarina, la cifra promedio es menor, con una concentración de 30 a 36 miligramos por cada 100 gramos. La diferencia se mantiene constante aun cuando ambas frutas se consumen en jugo o enteras. La absorción de vitamina C no se ve afectada por la mezcla con otros alimentos del desayuno.

La naranja aporta más vitamina C por porción

Naranja, llena de vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de una naranja mediana cubre cerca del 90 por ciento de la recomendación diaria de vitamina C para un adulto. En comparación, una mandarina mediana aporta aproximadamente el 40 por ciento del requerimiento diario. La naranja, además, tiene mayor contenido de agua y menos azúcares por cada 100 gramos, lo que favorece su inclusión en dietas para personas con control de peso.

La mandarina sobresale por su facilidad para pelarse y su sabor menos ácido, características que la vuelven popular entre niños y adultos mayores. Sin embargo, su aporte de vitamina C por pieza es menor, por lo que es necesario consumir dos o tres mandarinas para igualar la cantidad presente en una naranja mediana. El contenido de fibra es similar en ambas frutas, siempre y cuando se consuma la pulpa completa.

La naranja también contiene otros micronutrientes como ácido fólico, potasio y calcio en concentraciones superiores a las de la mandarina. La presencia de flavonoides y carotenoides es mayor en la naranja, lo que contribuye a su efecto antioxidante y a la protección del sistema inmunológico.

Variedades, temporada y recomendaciones para el consumo

Como con todas las frutas, la naranja es más rica y abundante en cierta época del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disponibilidad de naranja y mandarina varía según la temporada agrícola. La naranja es más abundante de octubre a mayo, mientras que la mandarina suele encontrarse entre noviembre y febrero.

El contenido de vitamina C se mantiene estable durante el periodo de cosecha, pero puede disminuir si la fruta se almacena por tiempo prolongado o se expone al calor.

Consumir la fruta entera, en lugar de jugos, favorece la absorción de fibra y reduce el consumo de azúcares simples.

La vitamina C es sensible a la luz y al oxígeno, por lo que pelar y cortar la fruta justo antes de comerla ayuda a conservar su contenido. Tanto la naranja como la mandarina aportan antioxidantes, pero la naranja destaca como la fuente más eficiente de vitamina C.