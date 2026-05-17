México

Beber refrescos en el embarazo podría afectar la salud mental de madres, advierte estudio

UNICEF recomienda a embarazadas evitar refrescos, jugos y aguas saborizadas para reducir riesgos en la salud materna e infantil

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de una mujer embarazada tocándose el vientre, con una hilera de botellas de refresco de diferentes colores en el fondo.
Una mujer embarazada se toca el vientre con suavidad, mientras una hilera de refrescos de varios colores se alinea en el fondo, simbolizando las decisiones sobre la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de refrescos durante el embarazo podría afectar la inteligencia y la memoria de los bebés, según un artículo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Las bebidas azucaradas contienen altos niveles de azúcar, lo que representa riesgos tanto para la madre como para el desarrollo del bebé.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomienda a las mujeres embarazadas tomar agua simple y evitar bebidas como refrescos, jugos y aguas saborizadas procesadas. La organización advierte que el azúcar en exceso durante el embarazo puede alterar el metabolismo, favorecer el aumento rápido de peso y aumentar la probabilidad de sobrepeso y obesidad en la madre y el bebé.

PUBLICIDAD

El azúcar y el desarrollo cognitivo

La UNAM reporta que existe evidencia sobre los efectos negativos de las bebidas azucaradas en la salud mental de mujeres gestantes. Un estudio utilizó los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales para analizar la relación entre el consumo de estas bebidas y el malestar mental materno.

El resultado muestra que las bebidas azucaradas afectan el estado psicológico de las madres, mediante mecanismos como la ansiedad, la abstinencia y la tolerancia.

PUBLICIDAD

La actividad hormonal y el descanso influyen en el estado de ánimo y la energía. (Magnific)
La actividad hormonal y el descanso influyen en el estado de ánimo y la energía. (Magnific)

La abstinencia de azúcar puede provocar deficiencia de dopamina, lo que se traduce en depresión, disminución del rendimiento, déficit de atención y distracción. Estas conclusiones están respaldadas por estudios en humanos y modelos animales, que identifican un vínculo entre el consumo de bebidas azucaradas y alteraciones en procesos cognitivos.

Una mayor ingesta de sacarosa y bebidas azucaradas durante el embarazo se asocia con deterioro en la cognición de la descendencia, lo que incluye posibles efectos en la inteligencia y la memoria. La UNAM señala que estos hallazgos provienen de investigaciones que analizaron el desarrollo neuropsicológico en hijos de mujeres que consumieron altos niveles de azúcar en el embarazo.

Riesgos para la infancia

El consumo de bebidas azucaradas en infantes también ha sido vinculado con un mayor riesgo de desarrollar trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Según la publicación, el consumo provoca secreción de insulina, hipoglucemia reactiva y mayor liberación de epinefrina, factores que pueden activar conductas asociadas con el TDAH.

Aunque la relación entre bebidas azucaradas y TDAH es multifactorial y todavía se investiga, la UNAM apunta que varios estudios indican déficits cognitivos y conductuales en niños que han estado expuestos a altas cantidades de azúcar, tanto en la etapa prenatal como en la infancia temprana.

Niños déficit atención hiperactividad TDAH
Freepik

El azúcar presente en refrescos, jugos artificiales, aguas saborizadas, bebidas para deportistas y jugos envasados produce el mismo efecto, advierte la universidad.

La publicación de la Facultad de Medicina de la UNAM subraya que el consumo de bebidas azucaradas no ha disminuido de manera consistente en mujeres embarazadas, por lo que los investigadores consideran necesario reforzar las recomendaciones sobre los riesgos asociados.

Temas Relacionados

embarazobebérefrescosazucarOMSmexico-saludinfancias en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aseguran droga en autobús de pasajeros en Guanajuato: más de mil dosis de marihuana estaban ocultas en equipaje

Una revisión tras una maniobra irregular del conductor derivó en la detención de un pasajero en la caseta de Cerro Gordo

Aseguran droga en autobús de pasajeros en Guanajuato: más de mil dosis de marihuana estaban ocultas en equipaje

Herencias en México: este es el plazo legal para cambiar una propiedad tras un fallecimiento

El testamento puede modificarse cuantas veces sea necesario y únicamente será válido el último documento firmado ante notario público

Herencias en México: este es el plazo legal para cambiar una propiedad tras un fallecimiento

Organizaciones en México conmemoran el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia

Un día como hoy, pero de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó oficialmente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales

Organizaciones en México conmemoran el Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia

Robos de autos con llaves clonadas repuntan en CDMX: hay 68 casos ligados a radiofrecuencia

Delincuentes utilizan dispositivos para copiar señales de vehículos con sistema ‘keyless’; pueden llevárselos en segundos sin forzar cerraduras

Robos de autos con llaves clonadas repuntan en CDMX: hay 68 casos ligados a radiofrecuencia

Masacre en Puebla: asesinan a balazos a 10 personas dentro de una vivienda, entre ellos una menor de edad

Las autoridades tienen como principal línea de investigación un posible conflicto familiar

Masacre en Puebla: asesinan a balazos a 10 personas dentro de una vivienda, entre ellos una menor de edad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran droga en autobús de pasajeros en Guanajuato: más de mil dosis de marihuana estaban ocultas en equipaje

Aseguran droga en autobús de pasajeros en Guanajuato: más de mil dosis de marihuana estaban ocultas en equipaje

Masacre en Puebla: asesinan a balazos a 10 personas dentro de una vivienda, entre ellos una menor de edad

Golpe a “El Jardinero” del CJNG: Marina desmantela cinco narcolaboratorios de metanfetamina valuados en más de 650 mdp

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de mayo: masacre en Puebla, asesinan a balazos a 10 personas dentro de una vivienda, entre ellas, una menor de edad

Estos serían los beneficios que obtendrían Los Chapitos en caso de entregarse a la justicia de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Martha Figueroa asegura que Luis Miguel está bien y califica los rumores como “fake”

Martha Figueroa asegura que Luis Miguel está bien y califica los rumores como “fake”

Jorge D’Alessio explota tras rumores de romance luego de su separación con Marichelo

¡Bono desata la locura en CDMX! El vocalista de U2 se olvida del rock y se roba la noche bailando salsa

La mexicana Marina de Tavira sorprende en Cannes con ovación por ‘Siempre soy tu animal materno’

Louis Tomlinson revela por qué México es su lugar favorito para cantar: “Hay una especie de caos que me encanta”

DEPORTES

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Huiqui le da mérito a Nicolás Larcamón en Cruz Azul tras vencer a Chivas y conseguir el pase a la Gran Final del Clausura 2026

Víctor Velázquez celebra el pase de Cruz Azul a la Final del Clausura 2026: “Fue una semifinal espectacular”

Pet Fest 2026 en Campo Marte: promueven adopción de animales en la Ciudad de México

Cruz Azul elimina a Chivas y es el primer finalista del Clausura 2026: espera rival entre Pumas y Pachuca

Qué sistema táctico usará México en el Mundial 2026 y cómo funciona explicado paso a paso