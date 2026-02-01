México

¿Cuál es la mejor bebida caliente para aliviar el dolor de huesos provocado por el frío?

Ante las bajas temperaturas, algunas preparaciones pueden ser aliadas para reducir las molestias

Dolor de articulaciones y huesos
Dolor de articulaciones y huesos por bajas temperaturas. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Durante la temporada de frío, muchas personas experimentan molestias en los huesos y articulaciones, una sensación comúnmente asociada con bajas temperaturas, humedad y cambios de presión atmosférica.

Aunque el frío no causa directamente enfermedades óseas, sí puede intensificar dolores preexistentes, especialmente en personas con artritis, desgaste articular o rigidez muscular. Ante estas molestias, las bebidas calientes se han convertido en un recurso casero popular para aliviar el malestar.

El frío provoca que los vasos sanguíneos se contraigan, lo que reduce la circulación en músculos y articulaciones. Esto puede generar rigidez, inflamación y dolor. Además, las bajas temperaturas tienden a disminuir la movilidad, lo que agrava la sensación de “dolor en los huesos”. Por ello, aplicar calor al cuerpo, ya sea de forma externa o interna, ayuda a relajar los tejidos y mejorar la circulación.

Algunas bebidas preparadas en casa
Algunas bebidas preparadas en casa pueden ser de ayuda para el dolor articular y de huesos que provocan las bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las bebidas calientes más recomendadas para aliviar este tipo de dolor destaca el té de jengibre, considerado uno de los remedios naturales más eficaces. El jengibre posee propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación articular y mejorar la circulación sanguínea. Consumido caliente, genera una sensación de calor corporal que contribuye a disminuir la rigidez y el dolor, especialmente en rodillas, espalda y manos.

Otra bebida muy beneficiosa es el atole de avena o de amaranto. Estos cereales aportan energía, ayudan a mantener la temperatura corporal y contienen minerales como el magnesio y el calcio, esenciales para la salud ósea. Además, su consistencia caliente y espesa favorece la relajación muscular, lo que resulta útil en climas fríos.

El té de canela también es ampliamente utilizado para combatir dolores relacionados con el frío. La canela estimula la circulación, tiene propiedades antiinflamatorias y genera una sensación térmica reconfortante. Combinada con un poco de miel, puede ayudar a aliviar molestias articulares leves y mejorar el bienestar general.

Además, es recomendable tomar algunas
Además, es recomendable tomar algunas medidas como evitar la exposición a bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el caldo de huesos es una de las bebidas más completas para este propósito. Rico en colágeno, gelatina y minerales, contribuye a fortalecer articulaciones y tejidos conectivos. Consumido caliente, no solo aporta calor al cuerpo, sino que también favorece la salud de huesos y cartílagos, siendo especialmente recomendable para adultos mayores.

Además de elegir la bebida adecuada, es importante acompañar su consumo con hábitos que ayuden a reducir el dolor por frío, como mantenerse abrigado, realizar estiramientos suaves, mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada a bajas temperaturas.

Si bien estas bebidas pueden ayudar a aliviar molestias ocasionales, es importante aclarar que no sustituyen tratamientos médicos. Cuando el dolor de huesos es persistente, intenso o se acompaña de inflamación severa, entumecimiento o limitación de movimiento, se recomienda acudir a un profesional de la salud para una evaluación adecuada.

