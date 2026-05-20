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Desaparición de Blanca Adriana en una clínica en Puebla tiene un caso similar: también fue a hacerse una liposucción y se perdió su rastro

Un video muestra que la joven fue sacada del edificio, aparentemente inconsciente

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Blanca Adriana Vázquez Montiel acudió el 18 de mayo a la clínica Detox en la calzada Zavaleta para una liposucción; mientras su esposo salía a comprar una faja, tres personas la sacaron inconsciente del lugar y la subieron a un Mini Cooper rojo. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas/Captura de pantalla)
Blanca Adriana Vázquez Montiel acudió el 18 de mayo a la clínica Detox en la calzada Zavaleta para una liposucción; mientras su esposo salía a comprar una faja, tres personas la sacaron inconsciente del lugar y la subieron a un Mini Cooper rojo. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas/Captura de pantalla)

Blanca Adriana Vázquez Montiel desapareció después de acudir a una cita en una clínica Detox ubicada en la colonia Santa Cruz Buenavista en Puebla el 18 de mayo de 2026.

Un video obtenido por familiares y autoridades muestra el momento en que tres personas, presuntamente empleados del lugar, la suben inconsciente a un auto Mini Cooper rojo

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Según el análisis de los videos recabados por familiares y agentes ministeriales, una de las mujeres portaba cofia y uniforme médico, el hombre fue identificado de forma extraoficial como su hijo y la tercera persona se desempeñaba aparentemente como recepcionista. El hombre cargó lo que parece ser el cuerpo de la víctima hasta introducirlo al automóvil.

(Redes sociales)
(Redes sociales)

Blanca Adriana llegó a la clínica acompañada de su esposo para someterse a una liposucción, según narró su hermano Michelle Vázquez Montiel. A la pareja los recibió una supuesta cirujana junto a dos auxiliares, quienes le entregaron las pertenencias de la paciente al esposo.

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Durante el procedimiento, las personas que atendían en el lugar pidieron al esposo salir a comprar una faja, vendas y medicamentos. Le proporcionaron un número de teléfono para avisar a su regreso. Cuando él volvió aproximadamente una hora después, encontró el inmueble completamente cerrado y sin que nadie respondiera desde el interior.

El esposo solicitó apoyo a la Policía Municipal, por lo que elementos acudieron para inspeccionar el lugar. Los propietarios del edificio, que rentaban el espacio a la clínica, permitieron el acceso. No encontraron a ningún trabajador ni a la paciente.

Familiares acudieron después a la FGE de Puebla para formalizar la denuncia. Agentes ministeriales solicitaron órdenes de cateo y realizaron una búsqueda detallada dentro del inmueble, sin localizar a la víctima ni indicios evidentes de su paradero.

La información obtenida por los investigadores incluyó los videos de seguridad de la zona, que confirmaron la salida de Blanca Adriana Vázquez Montiel del edificio, aparentemente inconsciente.

El caso de Blanca Adriana tiene un parecido cercano con lo ocurrido recientemente en Colombia

Nuevo testimonio expone carencias de higiene y acreditación en la clínica relacionada con Yulixa Toloza - crédito @diegoariasf1/TikTok
Nuevo testimonio expone carencias de higiene y acreditación en la clínica relacionada con Yulixa Toloza - crédito @diegoariasf1/TikTok

La desaparición de Yulixa Toloza, ocurrida el 13 de mayo de 2026 después de someterse a una liposucción en una clínica clandestina en el sur de Bogotá, guarda similitudes con el caso de Blanca Adriana en México.

El inmueble donde fue atendida Yulixa Toloza, ubicado en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, no contaba con habilitación sanitaria ni registro ante las autoridades, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Bogotá.

Amigos y familiares de Yulixa Toloza, de 52 años, la acompañaron el día de la cirugía. Una amiga estuvo presente durante la intervención y advirtió signos preocupantes en el postoperatorio: la paciente no respondía normalmente tras el procedimiento estético.

Los presuentos dueños del centro estético donde se realizó el procedimiento que habría provocado la muerte de Yulixa Toloza fueron arrestados en Venezuela - crédito SIP
Los presuentos dueños del centro estético donde se realizó el procedimiento que habría provocado la muerte de Yulixa Toloza fueron arrestados en Venezuela - crédito SIP

Cuando regresaron a recogerla después de algunas horas, el sitio ya se encontraba vacío y el personal había cortado toda comunicación. Un video compartido en redes muestra a la mujer desorientada tras la operación.

La reconstrucción aportada durante la investigación incluyó un video mostrado por autoridades a las amigas de Toloza, donde se observa cómo la víctima es sacada arrastrada por tres personas identificadas como David (presunto médico), Edinson (esposo de la dueña) y una empleada de limpieza.

Durante el cateo al inmueble, las autoridades constataron la ausencia de cámaras de seguridad y la eliminación de pruebas.

Lamentablemente, Yulixa fue encontrada sin vida a un costado de una vía entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca. Los presuntos responsables de su muerte ya han sido capturados.

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