Congreso rechaza juicio político a Rocha Moya: estas son las iniciativas para el periodo extraordinario

Morena y aliados impidieron llevar a juicio político a Rubén Rocha Moya.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló este 21 de mayo con 25 votos a favor y 10 en contra el inicio de un primer periodo de sesiones extraordinarias, que arrancará el martes 26 de mayo de 2026 y se extenderá hasta que ambas Cámaras determinen que los asuntos convocados han sido atendidos.

Rechazan llevar a juicio político a Rubén Rocha Moya

Una de las reservas presentadas fue la del diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Vázquez Ahued, solicitó agregar a la agenda del periodo extraordinario el debate sobre el juicio político a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, quien es acusado de mantener vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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Sin embargo, al someter su propuesta a votación, los legisladores del bloque oficialista -Morena, PT y PVEM- votaron en contra y la solicitud fue rechazada.

Congreso rechaza juicio político a Rocha Moya.

Legisladores fijan fecha para apertura de sesión extraordinaria

El Congreso General se reunirá ese día para declarar formalmente abierto el periodo. La presidencia dará cuenta de la comunicación de la Comisión Permanente con los motivos que originaron la convocatoria.

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Las Mesas Directivas de cada Cámara podrán convocar a las sesiones que sean necesarias para atender los asuntos incluidos en el decreto. La clausura se declarará mediante comunicación de la presidencia de cada Mesa Directiva, notificada a la colegisladora y publicada en la Gaceta correspondiente y en el Diario Oficial de la Federación.

Cuatro iniciativas en materia judicial y electoral concentran la agenda

El nuevo proyecto contempla trasladar la votación judicial de 2027 a 2028 y establece la creación de un órgano con capacidad para limitar las candidaturas, lo que ha generado preocupación entre expertos en derecho constitucional. (Infobae-Itzallana)

Las dos Cámaras se ocuparán del procedimiento legislativo de cuatro asuntos, dos de ellas son impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum:

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Una iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política en materia de reforma del Poder Judicial .

Una iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de integridad en candidaturas.

Ricardo Monreal propuso reformar el artículo 41, fracción VI de la Constitución, con la adición de un inciso d) que introduce la intervención extranjera como causal de nulidad de elecciones.

El mismo legislador impulsa la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a las causales de nulidad de votación en casilla y de nulidad de elecciones federales.

Cada Cámara atenderá también asuntos de su competencia exclusiva

La Cámara de Diputados resolverá solicitudes de licencia, toma de protesta y reincorporaciones de diputadas y diputados.

El Senado de la República atenderá los acuerdos de sus órganos de gobierno, además de solicitudes de licencia, toma de protesta y reincorporaciones de senadoras y senadores.

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La convocatoria señala que la dinámica constitucional del Estado mexicano exige que el Congreso cuente con capacidad institucional para atender asuntos de trascendencia aun en periodos de receso, pues los periodos extraordinarios garantizan que las instituciones republicanas respondan a las necesidades jurídicas, políticas y administrativas del país.