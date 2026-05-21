Lipos exprés, ADN de salmón y una falsa doctora sin cédula: así operaba la clínica Detox donde desapareció Blanca Adriana

2 Sin cédula, sin permisos y con un catálogo que iba desde liposucciones exprés hasta "chips sexuales": así operaba la clínica Detox en Puebla. (Capturas de pantalla)

Liposucciones “exprés” de 14 mil pesos, “chips sexuales”, ADN de salmón y procedimientos íntimos eran parte del catálogo que ofrecía la Clínica Detox, el consultorio clandestino de Puebla donde Blanca Adriana Vázquez Montiel desapareció después de acudir a una valoración médica.

Detrás del negocio estaba Diana Alejandra Palafox Romero, una mujer que no cuenta con cédula profesional registrada ante ninguna autoridad federal y que, pese a ello, realizaba procedimientos invasivos en el inmueble de la calzada Zavaleta 2511.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General del Estado de Puebla investiga el caso luego de que cámaras captaran el momento en que Blanca Adriana, de 37 años, fue subida aparentemente inconsciente a un Mini Cooper rojo. Desde entonces permanece desaparecida.

Diana Alejandra Palafox Romero no aparece en el Registro Nacional de Profesionistas y operaba una clínica estética sin permisos sanitarios en Puebla. (Redes sociales)

Diana Palafox Romero, su hijo Carlos Quezada Palafox y la recepcionista del negocio permanecen prófugos.

PUBLICIDAD

Blanca Adriana solo iba a una valoración: la convencieron en el momento

La mañana del 18 de mayo, Blanca Adriana y su esposo Florencio Ramos acudieron al consultorio de la calzada Zavaleta únicamente para pedir informes. Ahí, de acuerdo con Milenio, la supuesta doctora los convenció de realizar la intervención de inmediato.

Adrián, hijo de Blanca Adriana, declaró en entrevista con Radio Fórmula que su madre les había dicho que solo iría a una valoración y que el procedimiento sería “poco invasivo, con láser”. “Nada más iba a una valoración, no iba a hacerse ningún procedimiento”, dijo Adrián.

PUBLICIDAD

El procedimiento ofertado era una liposucción con tecnología Microaire, conocida como PAL, que Palafox Romero promocionaba en redes sociales como una extracción de un litro de grasa en dos horas, con anestesia local y recuperación inmediata. El costo: 14,000 pesos por la lipo más 3,000 pesos por retracción de piel, según reveló Diario CAMBIO, que pudo tener acceso a las redes sociales de la clínica antes de que fueran eliminadas.

(Redes sociales)

En sus videos comerciales, la presunta doctora defendía el procedimiento. “El micro aire lo que hace es retirar la grasa de manera más eficaz y eficiente… el cirujano hace menos fuerza, al hacer menos fuerza, menos riesgos para el paciente, menos moretones y más rápida la recuperación”, decía ante la cámara, según el material obtenido por el medio antes citado.

PUBLICIDAD

Una hora después de iniciada la intervención, el personal de la clínica envió a Florencio Ramos a comprar una faja comprensiva, vendas y medicamentos a Galerías Serdán. Cuando regresó, aproximadamente a las 19:00 horas, el consultorio estaba vacío y cerrado. Nadie respondió el número telefónico que le habían proporcionado.

Adrián relató que su padre lo llamó entre las siete y las ocho de la noche para avisarle que la clínica estaba cerrada y que, aunque tocaba y preguntaba a otros locales de la zona, nadie había visto nada. El hombre llamó a la Policía Municipal. Elementos acudieron al sitio y se entrevistaron con los propietarios del edificio, quienes llegaron casi a la medianoche y cooperaron con las autoridades.

PUBLICIDAD

Según Adrián, el dueño del edificio solo sabía que en el local se aplicaba botox y desconocía que ahí también se realizaban cirugías.

Del “ADN de salmón” a los “chips sexuales”: el catálogo de una clínica fantasma

Sitio donde operaba Clínica Detox.(Google Maps/Captura de pantalla)

La liposucción no era el único servicio de alto riesgo que Detox ofrecía sin respaldo legal. Según sus promocionales, el catálogo incluía estrechamiento vaginal, implantes hormonales conocidos como “chips sexuales”, endolifting facial, aplicación de botox, ácido hialurónico en labios y terapias regenerativas como el denominado “ADN de salmón”.

PUBLICIDAD

La página de Facebook de la clínica fue creada en noviembre de 2025. Tenía 43 seguidores y seis publicaciones cuando el caso se viralizó. Tras conocerse la desaparición, el establecimiento borró todo su contenido en redes sociales (Facebook, Instagram, TikTok) y eliminó su ubicación en Google Maps.

Localizan el vehículo pero Blanca Adriana sigue sin aparecer

Las imágenes, captadas por cámaras de vigilancia en la calzada Zavaleta, muestran a tres personas —entre ellas una mujer con uniforme médico— subiendo a Blanca Adriana a un carro antes de su desaparición. (Redes sociales)

Al revisar las cámaras de seguridad del área, familiares e investigadores obtuvieron dos videos desde distintos ángulos. En las imágenes se observa a Palafox Romero con cofia y uniforme médico, acompañada de su hijo y de la recepcionista del negocio.

PUBLICIDAD

Las grabaciones muestran cómo las tres personas suben a Blanca Adriana al Mini Cooper rojo.

La fiscal Idamis Pastor Betancourt confirmó que la FGE realizó cateos en dos inmuebles: el consultorio de la calzada Zavaleta y una propiedad vinculada al hijo de Palafox Romero en el fraccionamiento El Pilar, en San Andrés Cholula. En ese segundo domicilio localizaron el Mini Cooper rojo. Dentro del vehículo no había indicios sobre el paradero de la víctima.

PUBLICIDAD

Adrián relató a Radio Fórmula que la noche anterior al hallazgo recibieron una llamada anónima que mencionaba el vehículo, pero que la familia no la tomó en cuenta por la cantidad de información falsa que circulaba. Poco después, los oficiales les confirmaron directamente que habían encontrado el auto y la casa.

La familia también recibió llamadas de extorsión desde otros estados, en las que pedían dinero a cambio de información sobre el paradero de Blanca Adriana.

Quién es Blanca Adriana y cómo identificarla

Ficha de búsqueda de Blanca Adriana Vázquez Montiel. (Comisión Estatal de Búsqueda de Personas)

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Blanca Adriana Vázquez Montiel mide aproximadamente 1.56 metros, tiene complexión media y piel apiñonada. Su cabello es negro, largo y lacio; su cara y mentón son ovalados.

Tiene orejas pequeñas, frente mediana, cejas pobladas, ojos pequeños y rasgados de color negro, nariz mediana y boca grande con labios medianos.

Es originaria de Huauchinango y llegó a la capital poblana hace 15 años, donde formó una familia. El día de su desaparición vestía blusa negra de licra, pantalón negro acampanado de licra y tenis negros con rojo.

Como señas particulares, tiene un tatuaje en forma de beso de aproximadamente 3 centímetros en la nuca y un lunar de aproximadamente 1 centímetro en la pierna derecha.

La Comisión emitió la ficha oficial bajo el expediente CBP-223/2026 el 19 de mayo de 2026. Quien tenga información puede llamar al 2222-46-3830, al 2226-82-1258 del Buzón de Paz, o al 221 283 8142.