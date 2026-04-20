México

Sheinbaum defiende el registro de celulares: “Es vital para localizar a desaparecidos”

El acceso a la geolocalización de los dispositivos registrados solo será posible con orden judicial, según explicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

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(CRÉDITO: Presidencia)
(CRÉDITO: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió el establecimiento de un registro obligatorio de líneas móviles en México, destacando su papel en la localización de personas desaparecidas.

En un contexto marcado por la incidencia delictiva y la crisis de desapariciones, la mandataria consideró que este sistema representa una herramienta clave para las autoridades dedicadas a la búsqueda y rescate.

En su conferencia de prensa de este lunes 20 de abril, Sheinbaum Pardo explicó que, al contar con un padrón de usuarios de telefonía móvil, las autoridades “podrán actuar con mayor rapidez” cuando se reporta una desaparición. Si un familiar denuncia ante una Fiscalía que un ser querido ha desaparecido y proporciona el número de teléfono correspondiente, las instituciones de seguridad podrán rastrear la ubicación asociada a ese número, dado que ya estará registrado en el sistema, según la mandataria.

El registro de celulares, de acuerdo con la presidenta, no implica una invasión a la privacidad de los ciudadanos. Explicó que las bases de datos permanecerán bajo resguardo de las empresas de telecomunicaciones, y el acceso a la información estará sujeto a mecanismos legales estrictos. De acuerdo con Sheinbaum, el procedimiento contempla que solo mediante una orden judicial las autoridades podrán solicitar a las compañías telefónicas la entrega de datos y la geolocalización del dispositivo registrado.

En respuesta a las dudas sobre la protección de los datos personales, la mandataria subrayó que este candado legal busca proteger a los usuarios y evitar un uso indebido de la información. El sistema, insistió, solo se activará cuando exista una denuncia formal y un juez autorice la liberación de los datos solicitados.

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