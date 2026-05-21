México

Cómo consumir salchicha de manera más saludable

Algunas prácticas simples ayudan a que este alimento siga en el menú familiar, pero sin poner en riesgo el bienestar de los tuyos

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Alimentos asados en parrilla, combinando salchichas con vegetales como zanahorias y betabel, una opción sabrosa y versátil. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una combinación de elecciones inteligentes en compras y en la mesa permite aprovechar su sabor sin excesos innecesarios - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salchicha es un alimento común en la dieta de muchas familias mexicanas por su practicidad y sabor.

Sin embargo, su consumo frecuente puede relacionarse con problemas de salud debido a su contenido de grasas saturadas, sodio y aditivos.

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Frente a esto, existen formas sencillas de incluirla de manera ocasional y con menor impacto en la salud. Aquí algunos consejos para disfrutar la salchicha de forma más equilibrada.

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El consumo excesivo de salchichas en la dieta mexicana se relaciona con problemas de salud como enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir salchicha de manera más saludable

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, consumir salchicha de manera más saludable es posible siguiendo algunas recomendaciones prácticas:

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1. Elige opciones con menos grasa y sodio

Prefiere salchichas etiquetadas como “reducción de grasa” o “bajo en sodio”. Revisa la etiqueta nutricional y compara marcas; busca aquellas con menor cantidad de grasas saturadas y sodio por porción.

2. Modera las porciones

Consume cantidades pequeñas. Una salchicha estándar suele tener entre 150 y 300 calorías, además de sodio y grasas. Puedes partir la salchicha y mezclarla con verduras o granos para que rinda más y así disminuir la cantidad por persona.

3. Evita freírlas

Opta por cocinarlas al vapor, hervidas o asadas en sartén sin aceite. Evita freírlas o cocinarlas con manteca, ya que esto aumenta el aporte calórico y de grasas.

4. Acompaña con verduras

Sirve las salchichas con ensaladas, nopales, jitomate, espinaca, zanahoria rallada o en taquitos con lechuga. Así mejoras el aporte de fibra y disminuyes la densidad calórica del platillo.

5. Limita los acompañamientos calóricos

Evita acompañar la salchicha con pan dulce, bollos grandes, papas fritas o exceso de aderezos como mayonesa o queso. Prefiere mostaza, salsa casera de jitomate, pico de gallo o guacamole en pequeñas cantidades.

6. No abuses de su consumo

Las salchichas son un alimento ultraprocesado y su consumo frecuente se asocia con riesgos a largo plazo para la salud, como enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer. Limita su ingesta a ocasiones esporádicas.

7. Considera alternativas

Prueba opciones de salchicha hechas con pollo, pavo o incluso vegetarianas. Algunas alternativas tienen menos grasas saturadas y colesterol.

Un tazón de guiso con porotos rojos y pintos, salchicha, repollo morado, papas y zanahorias, al lado de pan rústico y una copa de vino tinto sobre una mesa de madera.
Cocinar las salchichas al vapor, hervidas o asadas sin aceite ayuda a disminuir la cantidad de grasas saturadas en el platillo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las salchichas con menos sodio y mayor aporte energético en México, según la Profeco:

-Aurrera con pavo (1.5 kg)

Sodio: 906 mg/100 g

Energía: 131 kcal/100 g

-Chimex con pavo (640 g)

Energía: 149 kcal/100 g

-Great Value con pavo (1 kg)

Sodio: 958 mg/100 g

Energía: 162 kcal/100 g

-Capistrano Clásica tipo Viena (400 g)

Sodio: 978 mg/100 g

Energía: 131 kcal/100 g

-Lala Plenia tipo Viena (500 g)

Sodio: 931 mg/100 g

Energía: 156 kcal/100 g

-San Rafael Delicatessen Viena (550 g)

Sodio: 794 mg/100 g

Energía: 196 kcal/100 g

-Bernina de pavo (455 g)

Sodio: 707 mg/100 g

Energía: 196 kcal/100 g

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