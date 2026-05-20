Casi 5 millones de mexicanos tienen un problema de salud mental y la mayoría no lo sabe ni lo atiende

La especialista Angélica Eliosa Hernández, de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS, sostiene que la labor de psicología ha sido central para desestigmatizar los trastornos mentales y promover la búsqueda de ayuda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi cinco millones de personas en México tienen algún problema de salud mental, y la mayoría no lo sabe ni recibe atención. Así lo reconocen cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que destaca que el 13.4 % de los afectados son menores de veinte años.

La ansiedad, los problemas de conducta y del desarrollo encabezan las causas de consulta en jóvenes, mientras que en adultos predominan la ansiedad, la depresión y el consumo de sustancias.

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El IMSS informa que cuenta con más de 700 psicólogas y psicólogos a nivel nacional: 583 atienden a derechohabientes y 159 puestos están dedicados a la salud mental de sus propios trabajadores.

Este personal aplica escalas clínicas, realiza historias clínicas y define programas de intervención tras el primer contacto en Unidades de Medicina Familiar.

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El proceso se inicia en los módulos de Enfermería, donde se aplica un tamizaje; si se detecta riesgo, se deriva al área de psicología para una atención más especializada.

El video presenta información sobre el número de psicólogas y psicólogos en el IMSS. Una gráfica inicial muestra el logotipo del IMSS y el texto 'El IMSS cuenta con más de 700 psicólogas y psicólogos para cuidar la salud mental de derechohabientes y trabajadores'. (IMSS/Cortesía)

Cobertura, recursos y pendientes

En los Módulos PrevenIMSS, el personal de Enfermería aplica un tamizaje inicial. Si se detecta un posible problema, el médico familiar realiza una valoración más detallada y canaliza a psicología. Ahí, las intervenciones pueden ser farmacológicas o no, de acuerdo con la valoración clínica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS asegura que sus psicólogas y psicólogos están presentes en módulos de unidades médicas de primer, segundo y tercer nivel.

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Además, existen módulos específicos para trabajadores del propio instituto, donde se abordan situaciones como la conducta suicida y se ofrecen talleres para desarrollar habilidades de afrontamiento.

En los Módulos PrevenIMSS, el personal de Enfermería aplica un tamizaje inicial. Si se detecta un posible problema, el médico familiar realiza una valoración más detallada y canaliza a psicología. Ahí, las intervenciones pueden ser farmacológicas o no, de acuerdo con la valoración clínica.

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La especialista Angélica Eliosa Hernández, de la Coordinación de Salud Mental y Adicciones del IMSS, sostiene que la labor de psicología ha sido central para desestigmatizar los trastornos mentales y promover la búsqueda de ayuda.

Brecha presupuestal y retos para 2026

A pesar de un incremento global del 5.9 % en el presupuesto de salud para el próximo año, la salud mental queda rezagada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto público destinado a salud mental enfrenta un escenario complicado: el presupuesto específico para este rubro sufrirá un recorte de 13.8 % en 2026 respecto a dos años antes, según el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

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La asignación representa tan solo el 1.5 % del gasto conjunto de la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar, lejos del 5 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de un incremento global del 5.9 % en el presupuesto de salud para el próximo año, la salud mental queda rezagada.

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El recorte afecta especialmente a la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y a los programas que dependen de esta institución.

La reducción presupuestal impacta la capacidad de respuesta del sistema, sobre todo en las zonas con menos recursos y menor presencia de personal especializado. El IMSS Bienestar, responsable de la atención de personas sin seguridad social, también tendrá menos fondos para salud mental.

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Programas activos y limitaciones

El gobierno anunció nuevas becas y apoyos para juventudes en riesgo, aunque los especialistas advierten que la falta de recursos compromete la llegada de estos programas a toda la población que los requiere. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS mantiene campañas de prevención, talleres psicoeducativos y líneas de orientación, pero reconoce que la demanda supera la capacidad de atención.

El gobierno anunció nuevas becas y apoyos para juventudes en riesgo, aunque los especialistas advierten que la falta de recursos compromete la llegada de estos programas a toda la población que los requiere.

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La brecha entre la cantidad de personas con problemas de salud mental y la cobertura efectiva de servicios, sumada a los recortes presupuestales, mantiene el reto abierto para las autoridades y las instituciones que buscan atender una problemática que crece cada año.

Una ilustración editorial plana muestra a una figura neutra tomándose la cabeza con angustia, rodeada de garabatos, nubes de pensamiento y rayos que simbolizan el estrés y la confusión mental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS dispone de canales de orientación para quienes buscan información o asesoría sobre salud mental. Está disponible la línea telefónica nacional 800 2222 668, opción 4, donde se puede solicitar orientación sobre servicios, horarios y ubicación de módulos.

Además, el portal www.imss.gob.mx permite consultar la ubicación de unidades médicas y módulos de atención psicológica.

El proceso para solicitar atención psicológica en el IMSS es el siguiente:

Acudir a la Unidad de Medicina Familiar correspondiente. Solicitar tamizaje en el Módulo de Enfermería o durante la consulta médica habitual. Si el tamizaje lo indica, recibir valoración por parte del Médico Familiar. Obtener referencia al área de Psicología, si corresponde. Presentar credencial de derechohabiente vigente (o identificación institucional para trabajadores). Asistir a la consulta psicológica y participar en el plan de intervención. Dar seguimiento según indicaciones del personal de psicología.