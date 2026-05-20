¿Dónde está Inés Gómez Mont? Freno de EEUU a su extradición evidencia anomalías y contradicciones en su caso

La detención y deportación de Inés Gómez Mont de EEUU es inminente, aseguró el periodista Luis Chaparro. (Infobae México / Jesús Avilés)

La presentadora de televisión Inés Gómez Mont permanece libre en Estados Unidos y con acceso a recursos económicos. El martes, el gobierno mexicano informó que, de 2018 a la fecha, la administración estadounidense ha rechazado 269 solicitudes de extradición. Entre ellas se encuentran las del abogado Víctor Manuel Álvarez Puga y la comunicadora, quienes son prófugos de la justicia desde 2021.

Este revés, además de generar dudas sobre el paradero de la comunicadora, exhibió contradicciones en su proceso legal con base a reportes del gobierno federal.

PUBLICIDAD

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México presenta un listado de solicitudes de detención provisional, destacando la negación de extradición de Víctor Álvarez Puga por Estados Unidos. (Gobierno de México)

El motivo de EEUU para rechazar la extradición

En rueda de prensa desde Palacio Nacional, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores, presentó una gráfica con casos de alto perfil.

Álvarez Puga e Inés Gómez Mont enfrentan cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal por su presunta participación en una red de empresas fantasma utilizada para desviar alrededor de 2 mil 950 millones de pesos provenientes de la Secretaría de Gobernación durante la gestión de Miguel Ángel Osorio Chong.

PUBLICIDAD

Según el reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el gobierno de EEUU rechazó la detención con fines de extradición del matrimonio al considerar que los delitos imputados por la FGR no son violentos.

A finales de 2025, el periodista Luis Chaparro informó que Álvarez Puga entró por vía marítima al país y solicitó formalmente asilo político.

PUBLICIDAD

En documentos judiciales citados por medios estadounidenses, Álvarez Puga afirmó temer regresar a México debido a una supuesta persecución política.

Formalmente, el gobierno mexicano solicitó la extradición en diciembre de 2025, cuatro años después de la fuga de Álvarez Puga y Gómez Mont.

PUBLICIDAD

La expareja de Álvarez Puga, Mary Carmen López, fue señalada de revelar la ubicacipon del abogado al ICE. (Instagram)

Contradicciones del caso

En marzo de 2025, nueve meses antes, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la FGR descongeló las cuentas de la comunicadora y el abogado en acatamiento a una orden del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitida en noviembre de 2023.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, subrayó que la fiscalía había identificado que la pareja radicaba en Miami y que se había solicitado su extradición.

PUBLICIDAD

“Se fueron a vivir a Estados Unidos; han podido eludir la extradición de Estados Unidos a México en este momento. Esperamos que las cosas cambien y sean extraditados y tengan que enfrentar su responsabilidad ante los tribunales mexicanos”, indicó.

La falta de concordancia en fechas refuerza investigaciones periodísticas que ubican a la pareja en Miami desde 2021. Según El País, en julio de ese año, Álvarez Puga y Gómez Mont tramitaron un crédito hipotecario en Florida y dejaron como garantía dos residencias: una adquirida ese mes en Miami y otra comprada en 2019 en Palm Beach. El valor total de ambos inmuebles asciende a 11.3 millones de dólares, equivalentes a 219 millones de pesos.

Tras ser demandados por la empresa que les otorgó el préstamo, en 2023 transfirieron la propiedad de Miami a JBL Global Properties Corp., compañía presidida por Andrea Morán, cuñada de Álvarez Puga.

PUBLICIDAD

Según la investigación de Chaparro, Gómez Mont no fue detenida por agentes del ICE para preservar la seguirdad de sus hijos. (Pie de Nota, YouTube)

El estatus de Inés Gómez Mont

Infobae México consultó a funcionarios de la SRE para confirmar el estatus del proceso de extradición de Inés Gómez Mont, pero no obtuvo respuesta.

A pesar del hermetismo sobre su caso, las novedades en la situación legal de su esposo, acusado de los mismos delitos, refuerzan la versión de que la comunicadora sigue en Estados Unidos y no en Emiratos Árabes, como se sugirió a finales de 2025.

PUBLICIDAD