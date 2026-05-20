México

Qué le pasa a tu piel y cabello si comes aguacate diario

Las propiedades de este fruto hacen que la hidratación y el brillo se vuelvan aliados en tu rutina diaria

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Los nutrientes presentes en cada rebanada tienen el potencial de renovar por dentro y por fuera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate es uno de los alimentos más apreciados en la cocina mexicana, no solo por su sabor y versatilidad, sino también por sus propiedades nutricionales.

Consumirlo de manera regular puede aportar beneficios importantes para la salud de la piel y el cabello, gracias a su contenido de vitaminas, antioxidantes y grasas saludables.

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Diversos especialistas coinciden en que este fruto ayuda a mantener una apariencia fresca, favorece la hidratación y contribuye a la regeneración celular.

Mujer joven sonriente con cabello largo y ondulado oscuro, mezclando una ensalada en un tazón blanco en una cocina luminosa con frutas.
Especialistas destacan que incorporar aguacate a tu dieta diaria puede mejorar la apariencia y salud gracias a sus nutrientes y antioxidantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de comer aguacate para la salud de tu piel y tu cabello

De acuerdo con un estudio de la Revista de Investigación y Desarrollo Farmacológico el aguacate es un alimento reconocido por sus beneficios para la salud de la piel y el cabello gracias a su composición nutricional y entre principales beneficios destacan los siguientes:

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Para la piel

  • Hidratación: El alto contenido de ácidos grasos, especialmente el ácido oleico, ayuda a mantener la piel hidratada y suave.
  • Antioxidantes: Contiene vitamina E y vitamina C, que contribuyen a proteger la piel del daño causado por los radicales libres y a prevenir el envejecimiento prematuro.
  • Regeneración: Los nutrientes presentes favorecen la regeneración celular, ayudando a la cicatrización y a mantener una apariencia saludable.
  • Reducción de inflamación: Los compuestos antiinflamatorios presentes pueden ayudar a reducir enrojecimiento e irritación en la piel.

Para el cabello

  • Fortalecimiento: El aguacate aporta biotina y vitamina B, que fortalecen el cabello y pueden ayudar a reducir la caída.
  • Brillo y suavidad: Los aceites naturales nutren el cabello, mejorando su brillo y suavidad.
  • Hidratación del cuero cabelludo: Ayuda a combatir la resequedad y la descamación, favoreciendo un cuero cabelludo sano.
  • Prevención de daño: La vitamina E y los ácidos grasos ayudan a proteger el cabello de daños causados por factores ambientales y tratamientos químicos.

El consumo regular de aguacate, como parte de una dieta equilibrada, puede contribuir a la salud de la piel y el cabello. También se utiliza en mascarillas y tratamientos tópicos, aunque los beneficios más duraderos se logran al incluirlo en la alimentación diaria.

Ilustración estilo acuarela de una palta cortada por la mitad con su carozo y gotas de agua. Fondo suave en tonos verde menta, azul y crema con textura de papel.
La vitamina E y los antioxidantes presentes en el aguacate protegen la piel de los radicales libres y el envejecimiento prematuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir aguacate de forma cotidiana de manera saludable

Consumir aguacate de forma cotidiana es sencillo y puede integrarse a distintos platillos sin perder sus beneficios. Aquí algunas maneras saludables de incluirlo en tu dieta diaria:

Opciones para el desayuno

  • En pan integral: Untar aguacate sobre una rebanada de pan integral y complementar con jitomate, huevo o semillas.
  • En licuados: Agregar medio aguacate a un licuado de frutas para obtener una textura cremosa y más nutrientes.

En comidas principales

  • En ensaladas: Trozos de aguacate combinan bien con lechuga, espinaca, jitomate, pepino, pollo o atún.
  • Guacamole: Preparar guacamole casero con cebolla, cilantro, jitomate, chile y un poco de sal (sin exceso).
  • Como acompañamiento: Sirve rodajas de aguacate junto a arroz, pollo, pescado o carne asada.

Para cenas ligeras

  • Tostadas: Utiliza aguacate como base en tostadas integrales, añade verduras frescas y proteína magra.
  • Sopas frías: Incorpora aguacate en sopas como gazpacho o cremas frías.

Consejos generales

  • Porciones moderadas: Una porción recomendada es medio aguacate al día.
  • Evita frituras: No es necesario freír el aguacate, ya que así pierde parte de sus nutrientes.
  • Sin exceso de sal o aderezos: Prefiere preparaciones sencillas para aprovechar sus beneficios naturales.
Una ensalada colorida en un tazón blanco, con hojas verdes, trozos de aguacate, floretes de brócoli y champiñones laminados, aderezada con hierbas y aceite.
El aguacate puede integrarse fácilmente al desayuno, comidas y cenas, en platillos como ensaladas, licuados y guacamole. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aguacate es versátil y se adapta a platillos salados y dulces. Puedes alternar su consumo en diferentes comidas del día para variar sabores y texturas sin sobrepasar la cantidad recomendada.

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