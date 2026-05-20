Entre la paz y el caos: la fractura del Cártel de Sinaloa y el CJNG definieron la seguridad en México en los últimos dos años

El despliegue de miles de elementos de seguridad busca contener los brotes de violencia; en 2025 la estrategia incrementó las detenciones, pero la amenaza de escisiones criminales se mantiene latente.

México se encuentra en una coyuntura crítica en materia de seguridad. Aunque el país registró en 2025 su mejora más significativa en la paz en al menos una década , este frágil avance se ve amenazado por una profunda reconfiguración en las cúpulas del crimen organizado. La guerra interna en el Cártel de Sinaloa y la reciente muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) marcan un punto de inflexión que podría desencadenar un repunte de la violencia extrema.

De acuerdo con el Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) , el panorama criminal comenzó a fracturarse drásticamente tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. Este hecho desató, a partir de septiembre de ese año, una cruenta guerra interna sostenida entre las facciones de “Los Chapitos” y “La Mayiza”.

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El impacto de esta disputa fue devastador a nivel local: Sinaloa, un estado que mantenía niveles de violencia de cárteles relativamente bajos por el dominio incuestionable de un solo grupo, sufrió el mayor deterioro de paz en todo el país durante 2025. Los homicidios en la entidad se dispararon de 1,022 en 2024 a 1,732 en 2025, convirtiendo a su capital, Culiacán, en el epicentro de enfrentamientos continuos, bloqueos y ejecuciones.

Por otro lado, el tablero criminal sufrió otro golpe masivo a principios de 2026 con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder histórico del CJNG, durante un operativo del Ejército. Su caída provocó una respuesta inmediata y caótica: bloqueos, incendios y ataques coordinados en 19 estados de la República, incluyendo Jalisco, Baja California y Guanajuato. Tan solo en Jalisco, al menos 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados tras el estallido de la violencia de represalia.

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México: Reconfiguración Criminal Aunque el país registró en 2025 su mejora más significativa en la paz en una década, este frágil avance se ve amenazado por disrupciones masivas en los dos cárteles más poderosos. 📊 Índice de Paz México 2026 (IEP) Fractura en el Cártel de Sinaloa Crisis de Liderazgo en CJNG

El informe advierte que, dada la estructura inusualmente centralizada del CJNG bajo el mando de “El Mencho” , existe un alto riesgo de luchas de sucesión. Si el presunto sucesor, Juan Carlos Valencia González, no logra mantener unida la vasta red de operadores de la organización, el cártel podría fragmentarse, con graves implicaciones para múltiples regiones del país.

El IEP concluye que estas disrupciones en las organizaciones criminales más poderosas son un arma de doble filo. Si bien la evolución de la estrategia gubernamental enfocada en la inteligencia y las detenciones presenta una oportunidad para consolidar la reducción histórica de homicidios lograda en 2025 , los procesos de fragmentación criminal históricamente han estado asociados con aumentos letales en las disputas territoriales.

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