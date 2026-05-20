Marie Claire defiende a José Manuel Figueroa tras acusaciones de Imelda Tuñón: “Conmigo nunca lo fue”

Marie Claire Harp nie haber vivido episodios de violencia con José Manuel Figueroa y rechaza las acusaciones en su contra. - (IG: @marieclaireoficial)

Marie Claire Harp habló por primera vez sobre las declaraciones que realizó Imelda Tuñón en contra de José Manuel Figueroa y respondió de manera contundente cuando fue cuestionada sobre las acusaciones que rodean al cantante.

Durante una entrevista para El Junket, la conductora negó haber vivido episodios de violencia mientras mantuvo una relación con el hijo de Joan Sebastian. “Conmigo nunca lo fue, nunca tiene una denuncia de mi parte”, declaró al ser consultada sobre las versiones que han circulado en los últimos días.

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Aunque evitó profundizar en la polémica entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa, Marie Claire dejó clara su postura y prefirió limitar sus comentarios al vínculo personal que tuvo con el cantante durante su relación sentimental.

Marie Claire responde a las acusaciones contra José Manuel Figueroa

Imelda Tuñón acusa públicamente a José Manuel Figueroa de violencia de género y abuso, generando un fuerte debate mediático. Instagram: @josemanfigueroa Instagram: @marieclarieoficial

Las declaraciones de la conductora surgieron después de que Imelda Tuñón asegurara que José Manuel Figueroa enfrenta presuntas denuncias relacionadas con violencia. La polémica tomó fuerza tras la difusión de audios y señalamientos públicos entre ambas partes.

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Frente a las cámaras, Marie Claire fue directa y evitó alimentar la controversia. “No tengo nada que decir”, expresó antes de defender a su expareja y remarcar que jamás presentó alguna denuncia en su contra.

La conductora también dejó ver que prefiere mantenerse alejada del conflicto mediático. Su respuesta breve, pero contundente, rápidamente generó reacciones en redes sociales debido al momento delicado que atraviesa la familia Figueroa.

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El conflicto entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa sigue creciendo

El conflicto familiar entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa pone en el centro las acusaciones de abuso y la reacción del público. - (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

La tensión comenzó luego de que Imelda Tuñón acusara públicamente a José Manuel Figueroa de presuntos abusos cometidos contra Julián Figueroa durante su infancia, declaraciones que provocaron un fuerte impacto mediático.

Tras esas acusaciones, José Manuel Figueroa respondió legalmente y presentó una demanda por daño moral y violencia mediática y familiar. El cantante aseguró que los señalamientos destruyeron cualquier posibilidad de mantener una relación cercana con su sobrino.

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Por su parte, Imelda Tuñón reconoció después que actuó bajo presión emocional y admitió haber intentado disculparse con el cantante, aunque afirmó que no logró acercarse nuevamente a él tras la ruptura pública entre ambos.