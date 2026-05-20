México

Marie Claire defiende a José Manuel Figueroa tras acusaciones de Imelda Tuñón: “Conmigo nunca lo fue”

La conductora reaccionó a la controversia que rodea al cantante y dejó clara su postura sobre los señalamientos relacionados con presunta violencia de género

Guardar
Google icon
(IG: @marieclaireoficial)
Marie Claire Harp nie haber vivido episodios de violencia con José Manuel Figueroa y rechaza las acusaciones en su contra. - (IG: @marieclaireoficial)

Marie Claire Harp habló por primera vez sobre las declaraciones que realizó Imelda Tuñón en contra de José Manuel Figueroa y respondió de manera contundente cuando fue cuestionada sobre las acusaciones que rodean al cantante.

Durante una entrevista para El Junket, la conductora negó haber vivido episodios de violencia mientras mantuvo una relación con el hijo de Joan Sebastian. “Conmigo nunca lo fue, nunca tiene una denuncia de mi parte”, declaró al ser consultada sobre las versiones que han circulado en los últimos días.

PUBLICIDAD

Aunque evitó profundizar en la polémica entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa, Marie Claire dejó clara su postura y prefirió limitar sus comentarios al vínculo personal que tuvo con el cantante durante su relación sentimental.

Marie Claire responde a las acusaciones contra José Manuel Figueroa

Marie Claire Harp,José Manuel Figueroa, tv notas
Imelda Tuñón acusa públicamente a José Manuel Figueroa de violencia de género y abuso, generando un fuerte debate mediático. Instagram: @josemanfigueroa Instagram: @marieclarieoficial

Las declaraciones de la conductora surgieron después de que Imelda Tuñón asegurara que José Manuel Figueroa enfrenta presuntas denuncias relacionadas con violencia. La polémica tomó fuerza tras la difusión de audios y señalamientos públicos entre ambas partes.

PUBLICIDAD

Frente a las cámaras, Marie Claire fue directa y evitó alimentar la controversia. “No tengo nada que decir”, expresó antes de defender a su expareja y remarcar que jamás presentó alguna denuncia en su contra.

La conductora también dejó ver que prefiere mantenerse alejada del conflicto mediático. Su respuesta breve, pero contundente, rápidamente generó reacciones en redes sociales debido al momento delicado que atraviesa la familia Figueroa.

El conflicto entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa sigue creciendo

(Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)
El conflicto familiar entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa pone en el centro las acusaciones de abuso y la reacción del público. - (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

La tensión comenzó luego de que Imelda Tuñón acusara públicamente a José Manuel Figueroa de presuntos abusos cometidos contra Julián Figueroa durante su infancia, declaraciones que provocaron un fuerte impacto mediático.

Tras esas acusaciones, José Manuel Figueroa respondió legalmente y presentó una demanda por daño moral y violencia mediática y familiar. El cantante aseguró que los señalamientos destruyeron cualquier posibilidad de mantener una relación cercana con su sobrino.

Por su parte, Imelda Tuñón reconoció después que actuó bajo presión emocional y admitió haber intentado disculparse con el cantante, aunque afirmó que no logró acercarse nuevamente a él tras la ruptura pública entre ambos.

Temas Relacionados

Marie Claire HarpJosé Manuel FigueroaImelda Tuñónmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

APLAZAN entrega de tarjetas Bienestar del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares de la Rita Cetina

La dispersión de los plásticos se aplazará debido a las elecciones locales

APLAZAN entrega de tarjetas Bienestar del Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares de la Rita Cetina

Crisis en Bolivia: México pide diálogo y rechaza injerencias externas ante bloqueos y protestas

La delegación llamó en Washington a privilegiar el diálogo, en un contexto donde más de tres semanas de protestas y bloqueos amenazan la estabilidad del gobierno de Rodrigo Paz

Crisis en Bolivia: México pide diálogo y rechaza injerencias externas ante bloqueos y protestas

Mateo Chávez ve a “Hormiga” González listo para dar el salto al futbol europeo

Además, Chávez habló sobre el crecimiento personal y futbolístico que vivió tras emigrar al futbol europeo

Mateo Chávez ve a “Hormiga” González listo para dar el salto al futbol europeo

Segob anuncia el uso de la CURP para encontrar a personas desaparecidas: así es como se utilizará

La estrategia centralizada se apoya en el intercambio masivo de datos y la vinculación obligatoria de distintas bases de información

Segob anuncia el uso de la CURP para encontrar a personas desaparecidas: así es como se utilizará 

Lagartijas yucatecas: el animal que sobrevivió a los dinosaurios no puede con el calor de la península

Estas especies enfrentan riesgo de extinción por el aumento de temperatura y la pérdida de dunas, su hábitat clave para regular el ecosistema local

Lagartijas yucatecas: el animal que sobrevivió a los dinosaurios no puede con el calor de la península
MÁS NOTICIAS

NARCO

Difunden imágenes de presunto vehículo táctico ligado a operadores de Los Cabrera: presumen camuflajes para evitar drones

Difunden imágenes de presunto vehículo táctico ligado a operadores de Los Cabrera: presumen camuflajes para evitar drones

Violencia en CDMX: ataques armados dejan dos muertos cerca de calzada México-Tacuba y un herido en la colonia Nápoles

Suman 3 detenidos por la masacre en Puebla que dejó 10 personas asesinadas, entre ellos una bebé

Así operan las dos redes de lavado de dinero con criptomonedas del Cártel de Sinaloa sancionadas por EEUU

Hacienda rastrea estructuras adicionales de lavado tras golpe de EEUU al Cártel del Pacífico

ENTRETENIMIENTO

Marie Claire rompe el silencio y defiende a José Manuel Figueroa tras acusaciones de Imelda Tuñón: “Conmigo nunca lo fue”

Marie Claire rompe el silencio y defiende a José Manuel Figueroa tras acusaciones de Imelda Tuñón: “Conmigo nunca lo fue”

Ocho intervenciones en el pleno, un reality show y una renuncia: el paso de Sergio Mayer por Morena

Alfredo Adame destroza a Lupillo Rivera por ignorar su reto para pelear en el Ring Royale: “Es un cobardón”

Fabián Robles critica que influencers desplacen a verdaderos actores en las telenovelas

El espectacular regalo de Karol G que hizo llorar a Anahí en su cumpleaños 43

DEPORTES

Mateo Chávez ve a “Hormiga” González listo para dar el salto al futbol europeo

Mateo Chávez ve a “Hormiga” González listo para dar el salto al futbol europeo

Sin minutos, entre abucheos y una corta estadía: así sería el cierre amargo de Edson Álvarez en el Fenerbahce

¿Cuántos títulos ganó Matías Almeyda con Chivas?

Liga de Futbol Americano Profesional confirma que Chihuahua será la sede del Tazón México 2026

¿Quiénes son los jugadores que podrían volver a Chivas tras finalizar sus préstamos?