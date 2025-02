Alcalde de Cuautla niega vínculos con “El Barbas”, miembro del Cártel del Sinaloa: “No tengo nada que ocultar”

Funcionarios del gobierno de Morelos ya se pronunciaron al respecto. |Crédito: X @ AndresLanderos

Jesús Corona Damián, presidente municipal del Ayuntamiento de Cuautla, respondió a un video donde se le ve en una supuesta reunión con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, quien es identificado como líder del Cártel de Sinaloa en el estado de Morelos.

A través de un comunicado oficial en sus redes sociales, Corona Damián expresó su rechazo a las vinculaciones con este miembro del crimen organizado, al igual que de la evidencia compartida este 19 de febrero. Así mismo, reiteró que estará a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos o cualquier autoridad federal que requiera su testimonio o lo señale por estos hechos:

“Siempre me he conducido con trasparencia y honestidad (...) No tengo nada que ocultar ni nada qué temer. Por ello, si las autoridades estatales o federales lo requieren, estoy en total disposición para cualquier aclaración necesaria, con la certeza de que mi actuar ha sido siempre dentro del marco de la ley”, se lee en el documento oficial.

Jesús Corona Damián reiteró que "no tiene nada qué temer" respecto a la filtración de una supuesta reunión con "El Barbas" del Cártel de Sinaloa | Foto: Facebook / Jesús Corona Damián

Sobre esa línea, el titular del gobierno de Cuautla llamó a que la población no caiga en el engaño, según él, de “información sin sustento” que busca desacreditar su administración local.

FGR estará a cargo de la investigación por estos hechos

Más temprano, el recién nombrado fiscal de la entidad, Edgar Antonio Maldonado Ceballos, detalló que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien encabezará las investigaciones contra Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, presidente municipal Atlatlahucan y personaje que también fue captado en el video filtrado.

“Se llevó a cabo un análisis en la Mesa de Seguridad y Coordinación para la Construcción de Paz, en donde estos probables hechos delictivos serán investigados por la FGR, en su delegación Morelos”, declaró Maldonado Ceballos a medios de comunicación.

El fiscal Edgar Maldonado Ceballos informó que la FGR será la encargada de encabezar las investigaciones y presentar las posibles acusaciones por estos hechos | Crédito: X / @MorelosCongreso

De igual manera, el secretario de Gobierno de Morelos, Juan Salgado Brito, indicó que la procedencia de la evidencia deberá ser analizada y el par de titulares locales —representantes de la coalición electoral formada por los partidos PRI, PAN y PRD— deberán hacerse responsables si son implicados por este presunto hecho:

“No tengo mayores elementos más que lo que ustedes vieron. (...) Se tiene que investigar y, si hay elementos suficientes de complicidad o vínculos con la delincuencia, se tiene que castigar. Que se investigue y que se haga justicia”, detalló el funcionario.

¿Qué se ve en el video?

El video donde se registró la supuesta reunión entre los ediles y los miembros de células criminales fue difundido a través de la red social X. La evidencia audiovisual, con duración de 40 segundos aproximadamente, muestra al par de ediles en una mesa con “El Barbas”, presunto operador del Cártel del Sinaloa en la región oriente de Morelos, donde ha cometido delitos como extorsión, cobro de piso, asesinato y secuestro.

También se destaca la presencia de otros funcionarios, identificados como Samuel Márquez, “El Mayor”, secretario del Ayuntamiento de Cuautla, y Jorge Bazán Reyes, director de Mercados Municipales de la localidad.

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

Aparentemente, se estima que se encontraban cerca de ocho personas en el suceso, al tiempo que se destacan a dos hombres armados más que realizan tareas de vigilancia en la zona.

Hasta el momento, se desconoce la procedencia de esta filtración.