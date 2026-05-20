México

Reportan muerte de rescatista mexicano al tratar de auxiliar heridos en la Guerra entre Ucrania y Rusia

El mexicano fue identificado como José Guadalupe Gamiño Cabello, originario de Zináparo, Michoacán

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José Guadalupe Gamiño Cabello murió el pasado lunes. (Facebook)
José Guadalupe Gamiño Cabello murió el pasado lunes. (Facebook)

Medios nacionales han reportado que un rescatista mexicano e integrante de la Tercera Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, identificado como José Guadalupe Gamiño Cabello, fue asesinado en medio del conflicto bélico que vive ese país con Rusia, cuando realizaba labores de extracción de dos soldados heridos.

De acuerdo con reportes, fuentes del Gobierno de Michoacán confirmó que Gamiño Cabello murió el pasado lunes 18 de mayo durante una misión de rescate, misma que tenía como finalidad auxiliar a dos soldados al servicio del Ejército de Ucrania, heridos en el frente de batalla.

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El rescatista era originario del poblado de Los Sauces, en el municipio michoacano de Zináparo, al occidente del estado, además de que contaba con una importante trayectoria como bombero y paramédico dentro del Cuerpo de Rescate de La Piedad, en Michoacán.

En su cuenta de la red social Facebook, Gamiño Cabello mostraba una fotografía con un uniforme del Ejército de Ucrania, portando equipo táctico y un rifle de asalto. Sin embargo, no puede verse mucho pues el perfil está restringido.

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(Facebook Rescate La Piedad)
(Facebook Rescate La Piedad)

Por su parte, el Cuerpo de Rescate de La Piedad compartió una publicación en Facebook en la que dice que Gamiño Cabello siempre se distinguió por su gran amor al servicio de los demás, así como su compromiso, disciplina y vocación humanitaria, desempeñándose siempre con honor y entrega como bombero y paramédico.

“Hoy —lunes— en un acto de valentía y servicio, durante el rescate de dos soldados fuera del país, nuestro compañero perdió la vida cumpliendo con el deber que siempre lo caracterizó: ayudar a quien más lo necesitaba”, se lee en la publicación.

Infobae México trató de obtener información adicional con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sin embargo, no se obtuvo respuesta por parte de la dependencia federal.

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