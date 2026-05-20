México

Corona Capital 2026: estos son los precios de los boletos para el festival con Gorillaz y The Strokes

El festival regresa a la CDMX y esto es lo que te vas a gastar si quieres asistir

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Ilustración plana y colorida del Corona Capital 2026 con logo central, tres escenarios con headliners Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes y multitudes, fondo de CDMX con fuegos artificiales.
El Corona Capital está de vuelta y este es el costo de las entradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Corona Capital 2026 se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, con un calendario específico para la venta de boletos.

Para acceder a la preventa Beyond, los clientes exclusivos de esa modalidad en Banamex podrán comprar entradas desde el 22 de mayo a las 9:00 horas. Aquellos con membresía Priority podrán hacerlo el 25 de mayo desde la misma hora.

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La preventa Citibanamex será el 26 de mayo a las 14:00 horas, dirigida a usuarios con tarjetas Citibanamex sin necesidades adicionales de membresía especial. La venta general al público inicia el 27 de mayo a las 14:00 horas.

Precios para los boletos

Los boletos para la Fase 1 presentan un esquema de precios escalonado, donde el costo más bajo corresponde al precio inicial y aumenta a medida que se agota el boletaje disponible para cada categoría.

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  • Abono general — $4,090 pesos mexicanos (Fase 1)
  • Comfort Pass — $5,590 pesos mexicanos (Fase 1)
  • Plus — $7,780 pesos mexicanos (Fase 1)
  • CLUB — $22,500 pesos mexicanos (Fase 1)

¿Qué bandas y artistas estarán en el Corona Capital 2026?

Viernes:

  • Gorillaz
  • Mumford & Sons
  • Daniel Caesar
  • James Blake
  • The Kooks
  • Absolutely
  • Anna Luna
  • Chezlie
  • Chvrches
  • CMAT
  • Darianna Everett
  • Durand Jones & The Indications
  • Fcukers
  • Friko
  • Grace Ives
  • Hot Milk
  • JMSN
  • Model/Actriz
  • Olive Jones
  • Rip Magic
  • Thee Sinseers
  • Sofía Isella
  • Violet Grohl
  • Yung Lean

Sábado:

  • Twenty One Pilots
  • The Offspring
  • Pierce the Veil
  • Underworld
  • Mother Mother
  • Baby Queen
  • Balu Brigada
  • BØRNS
  • Dope Lemon
  • The Hellp
  • Jordana
  • Maisie Peters
  • Militarie Gun
  • Ms.Gloom
  • New Constellations
  • Peaches
  • Princess Chelsea
  • Quarters
  • Rikas
  • Sawyer Hill
  • Strawberry Guy
  • We Are Scientists
  • Zella

Domingo:

  • The Strokes
  • The XX
  • Lola Young
  • Lil Yachty
  • Bunt
  • Angine de Poitrine
  • Bad Suns
  • The Black Crowes
  • Céline Dessberg
  • Ela Minus
  • Freak Slug
  • Good Kid
  • Johnny Marr
  • Loyle Carner
  • Manic Street Preachers
  • Moyka
  • Ninajirachi
  • Purity Ring
  • Ratboys
  • Rev Run
  • Roar
  • Santigold
  • Tipling Rock
  • Tricky

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