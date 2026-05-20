Corona Capital 2026: estos son los precios de los boletos para el festival con Gorillaz y The Strokes

El Corona Capital está de vuelta y este es el costo de las entradas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Corona Capital 2026 se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, con un calendario específico para la venta de boletos.

Para acceder a la preventa Beyond, los clientes exclusivos de esa modalidad en Banamex podrán comprar entradas desde el 22 de mayo a las 9:00 horas. Aquellos con membresía Priority podrán hacerlo el 25 de mayo desde la misma hora.

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La preventa Citibanamex será el 26 de mayo a las 14:00 horas, dirigida a usuarios con tarjetas Citibanamex sin necesidades adicionales de membresía especial. La venta general al público inicia el 27 de mayo a las 14:00 horas.

Precios para los boletos

Los boletos para la Fase 1 presentan un esquema de precios escalonado, donde el costo más bajo corresponde al precio inicial y aumenta a medida que se agota el boletaje disponible para cada categoría.

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Abono general — $4,090 pesos mexicanos (Fase 1)

Comfort Pass — $5,590 pesos mexicanos (Fase 1)

Plus — $7,780 pesos mexicanos (Fase 1)

CLUB — $22,500 pesos mexicanos (Fase 1)

¿Qué bandas y artistas estarán en el Corona Capital 2026?

Viernes:

Gorillaz

Mumford & Sons

Daniel Caesar

James Blake

The Kooks

Absolutely

Anna Luna

Chezlie

Chvrches

CMAT

Darianna Everett

Durand Jones & The Indications

Fcukers

Friko

Grace Ives

Hot Milk

JMSN

Model/Actriz

Olive Jones

Rip Magic

Thee Sinseers

Sofía Isella

Violet Grohl

Yung Lean

Sábado:

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Twenty One Pilots

The Offspring

Pierce the Veil

Underworld

Mother Mother

Baby Queen

Balu Brigada

BØRNS

Dope Lemon

The Hellp

Jordana

Maisie Peters

Militarie Gun

Ms.Gloom

New Constellations

Peaches

Princess Chelsea

Quarters

Rikas

Sawyer Hill

Strawberry Guy

We Are Scientists

Zella

Domingo:

The Strokes

The XX

Lola Young

Lil Yachty

Bunt

Angine de Poitrine

Bad Suns

The Black Crowes

Céline Dessberg

Ela Minus

Freak Slug

Good Kid

Johnny Marr

Loyle Carner

Manic Street Preachers

Moyka

Ninajirachi

Purity Ring

Ratboys

Rev Run

Roar

Santigold

Tipling Rock

Tricky