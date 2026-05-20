Corona Capital 2026: estos son los precios de los boletos para el festival con Gorillaz y The Strokes

El Corona Capital 2026 se realizará los días 20, 21 y 22 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, con un calendario específico para la venta de boletos.
Para acceder a la preventa Beyond, los clientes exclusivos de esa modalidad en Banamex podrán comprar entradas desde el 22 de mayo a las 9:00 horas. Aquellos con membresía Priority podrán hacerlo el 25 de mayo desde la misma hora.
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La preventa Citibanamex será el 26 de mayo a las 14:00 horas, dirigida a usuarios con tarjetas Citibanamex sin necesidades adicionales de membresía especial. La venta general al público inicia el 27 de mayo a las 14:00 horas.
Precios para los boletos
Los boletos para la Fase 1 presentan un esquema de precios escalonado, donde el costo más bajo corresponde al precio inicial y aumenta a medida que se agota el boletaje disponible para cada categoría.
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- Abono general — $4,090 pesos mexicanos (Fase 1)
- Comfort Pass — $5,590 pesos mexicanos (Fase 1)
- Plus — $7,780 pesos mexicanos (Fase 1)
- CLUB — $22,500 pesos mexicanos (Fase 1)
¿Qué bandas y artistas estarán en el Corona Capital 2026?
Viernes:
- Gorillaz
- Mumford & Sons
- Daniel Caesar
- James Blake
- The Kooks
- Absolutely
- Anna Luna
- Chezlie
- Chvrches
- CMAT
- Darianna Everett
- Durand Jones & The Indications
- Fcukers
- Friko
- Grace Ives
- Hot Milk
- JMSN
- Model/Actriz
- Olive Jones
- Rip Magic
- Thee Sinseers
- Sofía Isella
- Violet Grohl
- Yung Lean
Sábado:
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- Twenty One Pilots
- The Offspring
- Pierce the Veil
- Underworld
- Mother Mother
- Baby Queen
- Balu Brigada
- BØRNS
- Dope Lemon
- The Hellp
- Jordana
- Maisie Peters
- Militarie Gun
- Ms.Gloom
- New Constellations
- Peaches
- Princess Chelsea
- Quarters
- Rikas
- Sawyer Hill
- Strawberry Guy
- We Are Scientists
- Zella
Domingo:
- The Strokes
- The XX
- Lola Young
- Lil Yachty
- Bunt
- Angine de Poitrine
- Bad Suns
- The Black Crowes
- Céline Dessberg
- Ela Minus
- Freak Slug
- Good Kid
- Johnny Marr
- Loyle Carner
- Manic Street Preachers
- Moyka
- Ninajirachi
- Purity Ring
- Ratboys
- Rev Run
- Roar
- Santigold
- Tipling Rock
- Tricky
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