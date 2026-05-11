Ministra Loretta Ortiz Ahlf de la SCJN retoma sus funciones luego de 14 días de licencia

Loretta Ortiz Ahlf anuncia su reincorporación a las actividades del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tras su licencia temporal. Facebook/Napoleón Gómez Urrutia

Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la SCJN, anunció este 11 de mayo su reincorporación a las actividades del Pleno tras concluir el periodo de licencia que le fue otorgado.

Mediante un mensaje público en el Pleno, la ministra Ortiz Ahlf subrayó su “profundo compromiso con las responsabilidades que el cargo implica y con quienes acuden a esta Suprema Corte en busca de justicia”.

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Ante el Pleno de la SCJN, la ministra Ortiz Ahlf reconoció el acompañamiento de sus compañeras ministras y ministros, así como de quienes integran el máximo tribunal.

La ministra también utilizó su cuenta oficial de X (antes Twitter) para expresar su agradecimiento por el apoyo y solidaridad recibidas durante los días que estuvo ausente: “Me siento muy agradecida por todas las muestras de cariño, las atenciones y el apoyo recibidos durante estos días. ¡Seguimos trabajando por una justicia cercana, humana y al servicio de todas las personas!”

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Ortiz Ahlf tiene una discapacidad auditiva desde que nació

Loretta Ortiz cuenta con una discapacidad auditiva en el oído izquierdo. (Cuartoscuro)

La ministra Loretta Ortiz solicitó licencia temporal en la SCJN por motivos de salud, decisión que la eximió de sus funciones hasta el 10 de mayo. La solicitud fue confirmada el pasado 27 de abril en un comunicado oficial de la Corte.

Durante su licencia, Ortiz Ahlf no participó en sesiones del Pleno ni en la resolución de asuntos jurisdiccionales. Quedó también desligada de cualquier deliberación, votación o firma de resoluciones correspondientes a su ponencia.

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El caso de Loretta Ortiz Ahlf adquirió especial notoriedad por su prolongada trayectoria y por haber hecho pública su discapacidad auditiva. En entrevista previa con la asociación Yo También AC, Ortiz explicó que desde su nacimiento vive con una pérdida de audición total en el oído izquierdo. Relató que esta condición la obligó a potenciar su capacidad auditiva en el lado derecho, recurso que ha sostenido sus actividades personales y profesionales.

Este antecedente fue revelado tras un caso judicial en el que la SCJN ordenó a GNP Seguros cubrir el costo de implantes cocleares para un menor, situación que llevó a la ministra a compartir su experiencia personal ante el Pleno. Reconoció que, en distintos momentos de su carrera, ha debido buscar soluciones tecnológicas para mejorar su audición debido a las dificultades que implica su particular condición.

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SCJN prohíbe que los alumnos de educación superior sean dados de baja por pagos extemporáneos

El fallo de la SCJN instruyó la restitución completa de los derechos académicos y administrativos del alumno afectado por la revocación de reinscripción. Crédito: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La SCJN resolvió este 7 de mayo que la Universidad de Guanajuato debe reincorporar de manera inmediata y sin pago adicional a un estudiante de posgrado al que le revocaron la reinscripción por haber cubierto el monto fuera de tiempo.

El fallo también exige la restitución de sus derechos académicos y la regularización completa de su estatus administrativo, según lo instruye el Pleno de la SCJN al resolver el Amparo en Revisión 526/2025.

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De acuerdo con el tribunal, el Congreso del Estado de Guanajuato ha cometido una omisión inconstitucional, pues no garantizó los recursos necesarios para que la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior, establecidas desde la reforma educativa de 2019, se cumplan efectivamente.