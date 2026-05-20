México

Muere trabajador del Museo Nacional de Antropología: INAH activa protocolos de seguridad

El accidente se registró al mediodía, cuando un empleado realizaba trabajos de poda

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Vista exterior del Museo Nacional de Antropología e Historia con una amplia escalera principal, el escudo nacional en la fachada y el cielo azul
El equipo de seguridad y los paramédicos del museo intervinieron rápidamente. (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

Un trabajador del Museo Nacional de Antropología perdió la vida este 20 de mayo tras sufrir una caída mientras realizaba labores de poda en los jardines internos del recinto.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que el incidente ocurrió alrededor del mediodía y que, pese a la activación inmediata de los protocolos de seguridad y la atención de paramédicos solicitados por el museo, se confirmó el fallecimiento en el lugar.

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De acuerdo con el INAH, existen protocolos e instrumental suficientes para salvaguardar la seguridad de todos los colaboradores. La institución manifestó su pesar por el fallecimiento y aseguró que ofrecerá acompañamiento a la familia del trabajador, además de dar seguimiento a los procedimientos correspondientes tras el accidente en el recinto cultural.

El museo Nacional de Antropología inicia remodelación integral antes del Mundial 2026

Con más de tres millones de asistentes, el Museo Nacional de Antropología supera su récord de visitas. Foto INAH
El INAH invierte más de 40 millones de pesos para preparar el museo como atractivo turístico durante la Copa del Mundo. Foto INAH

El Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México realizó una remodelación de gran escala antes del Mundial 2026, con una inversión de más de 40 millones de pesos del INAH.

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Esta remodelación tiene el objetivo de modernizar instalaciones y garantizar la seguridad y funcionalidad para la llegada masiva de visitantes nacionales e internacionales, en un proceso que finaliza en mayo de 2026.

El INAH dirige recursos a través del Programa de Acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos del Gobierno de México. Los trabajos abarcan 2025 y 2026 en dos etapas e incluyen desde mantenimiento estructural hasta la actualización de servicios públicos esenciales.

Entre las intervenciones destacó la rehabilitación de seis núcleos de sanitarios en la planta baja, impermeabilización de las Salas Etnográficas y del célebre Paraguas monumental, así como la limpieza y mantenimiento de las plataformas de mármol blanco de Carrara y los frisos en las fachadas del patio este.

También se realizó la reparación y sustitución de losetas de mármol en el vestíbulo principal, instalación de nuevas puertas de cristal y sistema de puerta plegable en accesos a salas puntuales, y sustitución de luminarias en el patio central, áreas verdes y la barda escultórica Tzompantli.

La modernización abarca la rehabilitación de la red eléctrica, techumbre e iluminación de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, mantenimiento de colectores pluviales en auditorios y Salas Etnográficas, y labores en la Fuente de Cuatro Chorros en boquillas, acabados y equipo de bombeo.

El Museo de Beijing acoge 384 piezas prehispánicas mexicanas en una muestra inédita

Entrada a una exposición con letras iluminadas que dicen 'MAYAS, CEIBA Y COSMOS'. Se muestran proyecciones de la pirámide maya de Chichén Itzá y elementos cósmicos en pantallas oscuras
La exposición de piezas prehispánicas mexicanas en el Museo de la Capital de Beijing reúne 384 objetos representativos de Mesoamérica y la cultura maya. (INAH)

384 piezas prehispánicas mexicanas se exhiben desde el pasado19 de mayo en el Museo de la Capital de Beijing, marcado como el mayor espacio museístico de China, en una muestra que abarca más de tres mil años de historia mesoamericana y maya.

Es la primera vez que este acervo, parte de una colaboración entre el INAH, la UNAM y museos regionales, se presenta en el país asiático, según información del propio INAH. Las colecciones permanecerán disponibles al público chino e internacional hasta el 29 de noviembre de 2026.

La exposición se divide en dos núcleos: Mesoamérica antigua: naturaleza y arte” y Mayas: ceiba y cosmos”, donde se exhiben objetos provenientes de museos mexicanos que cubren el periodo Preclásico, desde 2500 a.C. hasta el Posclásico, 1521 d.C.

Entre las piezas destacan vasijas zoomorfas ,figuras, tronos mayas y reproducciones de máscaras de diferentes regiones.

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