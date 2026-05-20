Cómo tramitar la CURP biométrica que ayudará en caso de desaparición

Cuando una persona reportada como desaparecida intenta realizar trámites, como solicitar un crédito o una tarjeta, su CURP refleja esa condición, lo que facilita la identificación y el acompañamiento a familiares que buscan a sus seres queridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CURP biométrica se consolidó como un mecanismo fundamental en la localización de personas desaparecidas en México. La Secretaría de Gobernación implementó una modernización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, vinculando la nueva CURP a este sistema.

Cuando una persona reportada como desaparecida intenta realizar trámites, como solicitar un crédito o una tarjeta, su CURP refleja esa condición, lo que facilita la identificación y el acompañamiento a familiares que buscan a sus seres queridos.

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El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, explicó que si alguien señalado como desaparecido realiza algún trámite y presenta su CURP, el documento indicará el estatus de desaparición. Esta funcionalidad obliga a la persona a demostrar su prueba de vida para proceder, ayudando tanto a las instituciones como a las familias a conocer la situación real de la persona buscada.

La estrategia de la CURP biométrica se apoya en el intercambio masivo de datos y la vinculación de distintas bases oficiales, fortaleciendo la protección de la identidad y los derechos de las personas afectadas. El sistema centralizado también busca evitar el uso indebido de datos de personas desaparecidas y garantizar que ningún trámite fraudulento se realice con su identidad.

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Por qué es importante tramitar la CURP biométrica para personas con riesgo de extravío

La disponibilidad de la CURP biométrica facilita la localización y el contacto con familiares en casos de desaparición o desorientación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para personas adultas mayores, quienes padecen de sus facultades mentales y menores de edad, la CURP biométrica representa una herramienta de protección inmediata. Este documento permite que, ante una situación de extravío, las autoridades puedan identificar rápidamente a la persona utilizando sus datos biométricos, como huellas dactilares y fotografía facial, aun si no portan documentos.

La disponibilidad de la CURP biométrica facilita la localización y el contacto con familiares en casos de desaparición o desorientación. En situaciones donde una persona vulnerable es hallada sin medios para identificarse, la consulta en la base nacional agiliza la restitución de la identidad y la reunificación familiar, reduciendo los tiempos de espera y el riesgo en estos casos.

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Además, el sistema permite registrar el estatus de desaparición y evita que se realicen trámites fraudulentos con la identidad de personas vulnerables.

Esta protección beneficia especialmente a sectores como adultos mayores con enfermedades neurológicas, personas con discapacidad intelectual y menores de edad, quienes presentan mayor riesgo de extravío o desorientación.

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Trámite y requisitos para obtener la CURP biométrica

El trámite es gratuito y solo se realiza en instalaciones autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de obtención de la CURP biométrica requiere la presencia física de la persona en un módulo oficial, donde se deben presentar acta de nacimiento certificada, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente, CURP tradicional y un correo electrónico. El trámite es gratuito y solo se realiza en instalaciones autorizadas.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

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Agendar cita:

Ingresa a la plataforma oficial de RENAPO (https://citas.renapo.gob.mx/citas/) o acude directamente al módulo estatal, según disponibilidad local.

Ingresa a la plataforma oficial de RENAPO (https://citas.renapo.gob.mx/citas/) o acude directamente al módulo estatal, según disponibilidad local.

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Acta de nacimiento certificada (original y copia).

Acta de nacimiento certificada (original y copia).

Presenta todos los documentos solicitados.

Presenta todos los documentos solicitados.

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El personal autorizado toma las huellas dactilares de ambas manos.

El personal autorizado toma las huellas dactilares de ambas manos.

El sistema nacional valida la información capturada.

El sistema nacional valida la información capturada.

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Si la información es correcta, se genera la CURP biométrica en formato físico y digital.

Si la información es correcta, se genera la CURP biométrica en formato físico y digital.

La entrega puede ser inmediata o diferida, según la demanda en el módulo.

La entrega puede ser inmediata o diferida, según la demanda en el módulo.

El trámite es completamente gratuito.

El trámite es completamente gratuito.

Características adicionales, legalidad y protección de datos

Para los ciudadanos, el trámite es voluntario, pero la ausencia del documento puede limitar el acceso a servicios que requieran verificación biométrica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones deben aceptar la CURP biométrica como identificación válida; en caso de negativa, las sanciones para las dependencias pueden superar los dos millones de pesos.

Para los ciudadanos, el trámite es voluntario, pero la ausencia del documento puede limitar el acceso a servicios que requieran verificación biométrica.

La protección de datos personales es prioritaria. Se recomienda a la ciudadanía que sus datos sean recabados únicamente en instalaciones oficiales y que se informen sobre los derechos asociados al tratamiento de la información personal.

El sistema centralizado y las medidas de seguridad establecidas buscan generar confianza y transparencia en el manejo de estos datos.

La CURP biométrica ya está disponible en los módulos de las 32 entidades federativas, asegurando cobertura nacional y gratuidad para toda la población.