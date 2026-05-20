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Así será el Examen UNAM 2026 en línea: cómo registrarse, requisitos, simulador y fechas de resultados

El proceso de selección universitario este año implementará una modalidad digital que modifica el mecanismo tradicional

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Estudiante sonriente con mochila y folders, manos usando una laptop con examen UNAM en línea y una videoconferencia; lápiz, goma y hojas en mesa.
Aspirantes a licenciatura deben cumplir con el registro en línea, simulador obligatorio y requisitos técnicos antes del 10 de junio para presentar el examen desde casa bajo supervisión digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realiza por primera vez el examen de admisión a licenciatura completamente en línea, transformando el proceso de ingreso para más de 200 mil aspirantes en todo el país.

Desde el 23 de mayo y hasta el 10 de junio, los estudiantes deberán presentar la prueba desde sus hogares bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión digital.

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La UNAM realiza por primera vez el examen de admisión a licenciatura totalmente en línea, beneficiando a más de 200 mil aspirantes en México. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)
La UNAM realiza por primera vez el examen de admisión a licenciatura totalmente en línea, beneficiando a más de 200 mil aspirantes en México. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Este nuevo formato busca agilizar la selección, reducir traslados y brindar mayor acceso, aunque implica retos técnicos y logísticos para todos los participantes. El proceso incluye un simulador obligatorio y una serie de requisitos que deben cumplirse para asegurar la validez de la evaluación.

Registro y pasos clave para participar

El camino para presentar el examen en línea inicia con una serie de pasos obligatorios que marcan la diferencia para miles de aspirantes. Un registro correcto y el cumplimiento de todas las etapas es indispensable para competir por un lugar.

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  • Registro en línea a través de la plataforma oficial de la UNAM.
  • Pago del derecho de examen en los plazos establecidos.
  • Descarga e instalación del navegador seguro LockDown Browser.
  • Participación en el simulador obligatorio en la fecha asignada.
  • Revisión puntual de la cita con día y hora específica para presentar el examen.
Vista superior de una persona con cabello oscuro rizado atado, sosteniendo una tableta con el escudo de la UNAM y unos auriculares turquesa sobre una superficie blanca.
Los aspirantes deben completar pasos clave como el registro en la plataforma, pasar por un simulador obligatorio y revisar con precisión la fecha asignada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Completar cada etapa es fundamental. La omisión de cualquier paso puede te puede impedir la presentación del examen real y la participación en el concurso de selección.

Requisitos técnicos y condiciones durante el examen

El formato digital exige una serie de requisitos tecnológicos y del entorno para garantizar la seguridad del proceso.

  • Computadora con cámara web y micrófono funcionales.
  • Conexión a internet estable y de preferencia por cable (Ethernet).
  • Espacio aislado, bien iluminado y sin distractores ni acompañantes.
  • Sólo se permite tener hojas blancas, lápiz, goma y sacapuntas durante la prueba.
  • Prohibido el uso de celulares, relojes inteligentes, audífonos o dispositivos adicionales.
  • Supervisión digital mediante inteligencia artificial y personal humano.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Entre los requisitos técnicos destacan contar con computadora, micrófono funcional y una conexión a internet estable por cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, cuidar cada detalle técnico permite evitar incidencias que puedan derivar en la suspensión o cancelación del examen.

Simulador, fechas y publicación de resultados

La UNAM implementó un simulador obligatorio para que los aspirantes se familiaricen con la plataforma y validen su equipo antes del examen real. Esta herramienta es clave para practicar y corregir errores técnicos con tiempo.

  • Simulador activo del 18 al 22 de mayo, con acceso según cita asignada.
  • Examen en línea del 23 de mayo al 10 de junio, con duración máxima de tres horas para responder 120 preguntas.
  • Resultados publicados el 17 de julio en la plataforma oficial de la UNAM.
Infografía en tableta mostrando el proceso del examen UNAM dividido en tres etapas: simulador, examen en línea y resultados. Ilustraciones de calendario, reloj y certificado. Logo UNAM.
El examen en línea de la UNAM se aplicará del 23 de mayo al 10 de junio y va a requerir el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así, la experiencia del simulador y la preparación previa son determinantes. Los aspirantes deben estar atentos al calendario y seguir todas las indicaciones para asegurar su participación y continuar avanzando hacia el siguiente ciclo escolar.

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