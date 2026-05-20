Así será el Examen UNAM 2026 en línea: cómo registrarse, requisitos, simulador y fechas de resultados

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realiza por primera vez el examen de admisión a licenciatura completamente en línea, transformando el proceso de ingreso para más de 200 mil aspirantes en todo el país.
Desde el 23 de mayo y hasta el 10 de junio, los estudiantes deberán presentar la prueba desde sus hogares bajo estrictas medidas de seguridad y supervisión digital.
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Este nuevo formato busca agilizar la selección, reducir traslados y brindar mayor acceso, aunque implica retos técnicos y logísticos para todos los participantes. El proceso incluye un simulador obligatorio y una serie de requisitos que deben cumplirse para asegurar la validez de la evaluación.
Registro y pasos clave para participar
El camino para presentar el examen en línea inicia con una serie de pasos obligatorios que marcan la diferencia para miles de aspirantes. Un registro correcto y el cumplimiento de todas las etapas es indispensable para competir por un lugar.
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- Registro en línea a través de la plataforma oficial de la UNAM.
- Pago del derecho de examen en los plazos establecidos.
- Descarga e instalación del navegador seguro LockDown Browser.
- Participación en el simulador obligatorio en la fecha asignada.
- Revisión puntual de la cita con día y hora específica para presentar el examen.
Completar cada etapa es fundamental. La omisión de cualquier paso puede te puede impedir la presentación del examen real y la participación en el concurso de selección.
Requisitos técnicos y condiciones durante el examen
El formato digital exige una serie de requisitos tecnológicos y del entorno para garantizar la seguridad del proceso.
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- Computadora con cámara web y micrófono funcionales.
- Conexión a internet estable y de preferencia por cable (Ethernet).
- Espacio aislado, bien iluminado y sin distractores ni acompañantes.
- Sólo se permite tener hojas blancas, lápiz, goma y sacapuntas durante la prueba.
- Prohibido el uso de celulares, relojes inteligentes, audífonos o dispositivos adicionales.
- Supervisión digital mediante inteligencia artificial y personal humano.
De esta manera, cuidar cada detalle técnico permite evitar incidencias que puedan derivar en la suspensión o cancelación del examen.
Simulador, fechas y publicación de resultados
La UNAM implementó un simulador obligatorio para que los aspirantes se familiaricen con la plataforma y validen su equipo antes del examen real. Esta herramienta es clave para practicar y corregir errores técnicos con tiempo.
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- Simulador activo del 18 al 22 de mayo, con acceso según cita asignada.
- Examen en línea del 23 de mayo al 10 de junio, con duración máxima de tres horas para responder 120 preguntas.
- Resultados publicados el 17 de julio en la plataforma oficial de la UNAM.
Así, la experiencia del simulador y la preparación previa son determinantes. Los aspirantes deben estar atentos al calendario y seguir todas las indicaciones para asegurar su participación y continuar avanzando hacia el siguiente ciclo escolar.
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