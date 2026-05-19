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Artesanos acusan de traición al gobierno de Yucatán por reubicación dentro de Chichén Itza: INAH anuncia cierre temporal preventivo

Los artesanos consideraron que el diálogo con las autoridades “se rompió” luego de estas acciones

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Artesanos de la comunidad de Pisté acusaron de traición al gobierno de Yucatán, luego de que el Instituto Nacional de Arqueología e Historia (INAH), cerrara el acceso a la Zona Arqueológica de Chichén Itzá en medio de una mesa de diálogo sobre la reubicación de sus puestos donde venden sus artesanías.

“Mientras la mesa de diálogo llevaba ya cinco horas continuas entre el INAH, la Procuraduría Agraria, Derechos Humanos, Gobernación, INPI, Gobierno del Estado y las comunidades de Pisté y Telchaquillo, se les notificó a los miembros del Concejo Indígena de Gobierno de Pisté que con la presencia de la policía estatal y la Guardia Nacional, cercaron la entrada del parador turístico de Chichén Itzá por orden del gobierno de Joaquín Díaz Mena", escribió en un comunicado el colectivo Comunidades por la Autonomía, la noche del 18 de mayo.

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Los artesanos acudieron al recinto ya cerrado para manifestarse en contra del cierre del Centro de Atención a Visitantes (CATVI) y el antiguo parador turístico operado por el Patronato CULTUR.

INAH anuncia cierre temporal de Chichén Itza

A través de un comunicado, en coordinación con el gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, el INAH anunció el cierre temporal de acceso en la zona arqueológica de Chichén Itzá como “medida preventiva”.

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El INAH informó que el cierre será solo por el día de hoy 19 de mayo de 2026, y se cerrará el Centro de Atención a Visitantes (CATVI) y el antiguo parador turístico por el Patronato CULTUR “con el fin de atender aspectos operativos y de coordinación interinstitucional que permitan asegurar la mejor experiencia de visita en el sitio”.

En su comunicado, el instituto refirió que se encuentra en comunicación y coordinación permanente para restablecer la operación habitual a la brevedad posible. “Agradecemos la comprensión del público visitante, presentadores de servicios, de la comunidad y de los medios de comunicación”, finaliza el comunicado.

Artesanos se manifiestan contra la reubicación

Los artesanos denunciaron que mientras se realizaba una mesa de diálogo con las autoridades, les avisaron del cierre del recinto, lo que calificaron como una traición dado que ni si quiera esperaron a que terminaran los diálogos sobre la reubicación de sus puestos.

Frente a la falta de respuestas y la postura asumida por las autoridades, el Concejo Indígena de Gobierno, representantes ejidales y habitantes de Pisté han decidido regresar a su comunidad para reunirse en asamblea y definir las acciones a seguir, se lee en el comunicado.

Denunciaron que el gobierno de Yucatán nuevamente incumple con el pueblo Maya, y considera que la llamada “renacimiento Maya” responde únicamente a fines de campaña. Integrantes de Pisté reafirman su respaldo a la lucha de la comunidad.

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