México

INAH invierte 40 millones de pesos en el Museo de Antropología para el Mundial 2026

Falta menos de un mes para el evento de futbol donde CDMX es sede y este es uno de los sitios turísticos más populares

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Imponente escultura monolítica gris de Tláloc frente al Museo Nacional de Antropología, rodeada de abundante vegetación y bajo un cielo azul
Se prevé la conclusión total de los trabajos de renovación en mayo de 2026, garantizando espacios seguros y funcionales en uno de los principales referentes culturales de América Latina (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

El Museo Nacional de Antropología atraviesa una renovación clave con miras a la Copa Mundial de Futbol 2026, respaldado por una inversión superior a 40 millones de pesos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Este impulso coincide con el reciente reconocimiento del recinto como Bien Cultural Protegido por la UNESCO, y busca no solo modernizar instalaciones, sino garantizar una experiencia segura y funcional a la creciente afluencia de visitantes nacionales e internacionales.

La intervención se integra en el Programa de Acciones de Renovación, Rehabilitación y Mejoramiento de Zonas Arqueológicas y Museos, desplegado por el Gobierno de México. El proyecto se ejecuta en dos etapas a lo largo de 2025 y 2026, abarcando tanto labores de mantenimiento estructural como la actualización de áreas de servicios públicos.

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Qué remodelaciones se realizan en el Museo Nacional de Antropología

Vista trasera de una persona observando una gran escultura de piedra prehispánica con relieves detallados, exhibida sobre un pedestal en un museo
El Museo Nacional de Antropología, declarado Bien Cultural Protegido por la UNESCO, prepara sus instalaciones para recibir millones de visitantes nacionales e internacionales durante el Mundial 2026 (Instituto Nacional de Antropología e Historia)
  • Rehabilitación de áreas de servicios públicos y seis núcleos de sanitarios en planta baja
  • Impermeabilización de las Salas Etnográficas y del Paraguas monumental
  • Limpieza y mantenimiento de plataformas de mármol blanco de Carrara y frisos en las fachadas del patio este
  • Reparación y sustitución de losetas de mármol en el vestíbulo principal
  • Instalación de nuevas puertas de cristal y sistema de puerta plegable en accesos a salas específicas
  • Rehabilitación de la red eléctrica, iluminación y techumbre de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia
  • Mantenimiento de colectores pluviales en auditorios y Salas Etnográficas
  • Sustitución de luminarias en el patio principal, áreas verdes y la barda escultórica Tzompantli
  • Mantenimiento de boquillas, acabados y equipo de bombeo en la Fuente de Cuatro Chorros

Objetivos y fases de la renovación

Un hombre con gafas y arnés de seguridad usa una herramienta eléctrica sobre letras doradas en una pared texturizada. Se lee parte de la palabra 'TENOCHTITLAN'
Se prevé la conclusión total de los trabajos de renovación en mayo de 2026, garantizando espacios seguros y funcionales en uno de los principales referentes culturales de América Latina (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

La primera fase, desarrollada entre septiembre y diciembre de 2025, priorizó la impermeabilización de espacios clave y la rehabilitación del acceso principal, incluyendo postes de alumbrado y la reparación de filtraciones. También se renovaron plafones, luminarias, mamparas y mobiliario de los sanitarios, además de pulir los acabados pétreos.

La segunda etapa, iniciada en marzo de 2026, se concentra en la restauración de elementos emblemáticos como el mármol de Carrara, la plataforma del espejo de agua y el faldón “La Peregrinación”. En paralelo, se avanza en la sustitución de puertas y la mejora de sistemas eléctricos y de iluminación en la biblioteca y auditorios.

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Impacto y relevancia de las obras para el público mundialista

Vista nocturna de una pared decorativa de metal con formas geométricas en relieve, iluminada desde abajo por luces cálidas, con árboles y farolas al fondo
La remodelación incluye la actualización de áreas de servicios públicos, seis núcleos de sanitarios y labores de impermeabilización en salas etnográficas y el Paraguas monumental (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

Estas acciones buscan mejorar la seguridad y conservación del recinto, así como optimizar las condiciones para los millones de visitantes esperados durante el Mundial. Las labores, que incluyen la atención a filtraciones y el refuerzo de sistemas eléctricos, buscan garantizar la funcionalidad del museo más allá de la temporada futbolística.

Dos conservadoras con máscaras y arneses de seguridad restauran una pared con textura verde en el Museo Nacional de Antropología e Historia
La restauración del mármol de Carrara, la plataforma del espejo de agua y el faldón 'La Peregrinación' son ejes clave de la segunda etapa del proyecto en 2026. (Instituto Nacional de Antropología e Historia)

El Museo Nacional de Antropología, situado en Paseo de la Reforma y calzada Gandhi en la Ciudad de México, recibirá a la afición mundialista con instalaciones renovadas y servicios actualizados, consolidando su posición como uno de los referentes culturales de América Latina. Se prevé que los trabajos concluyan al finalizar mayo, a tiempo para el arranque de la máxima cita futbolística.

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