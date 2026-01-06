¿Cuántas personas visitaron el Museo de Antropología en 2025? Este fue el récord que se rompió

El Museo Nacional de Antropología volvió a superar su récord de visitas. Foto INAH

La afluencia récord de visitantes en el Museo Nacional de Antropología durante 2025 trazó un nuevo hito en la vida cultural de Ciudad de México. Más de cinco millones de personas recorrieron sus salas, consolidando a este espacio como uno de los principales referentes de la museografía en Iberoamérica.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el recinto superó la marca anterior de 2024, cuando se registraron poco más de 3.7 millones de asistentes.

En el Museo Nacional de Antropología, los paseantes conocen a detalle prácticas culturales mesoamericanas como el juego de pelota. Foto Melitón Tapia, INAH

La diferencia hace evidente el atractivo renovado del museo y su capacidad para convocar públicos diversos, tanto nacionales como extranjeros, según se detalló en un boletín.

Exposiciones y actividades destacadas en 2025

A lo largo del año, el museo dio cabida a muestras de alto impacto. Entre ellas, la exposición “Amazonía: un viaje al pulmón de la Tierra”, del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado, quien falleció en 2025, presentó una mirada singular sobre la biodiversidad y los pueblos originarios de Sudamérica.

En el calendario de actividades, la institución también celebró el bicentenario del Museo Nacional de México, su antecesor, y fue sede de la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, así como del cuadragésimo aniversario de los Premios INAH. Estos eventos reforzaron su papel como centro de convergencia académica y cultural.

Muestras internacionales en el Museo Nacional de Antropología

La programación incluyó también exposiciones internacionales. La muestra “Belleza eterna a lo largo del Río Amarillo”, compuesta por 143 ornamentos de plata provenientes del Museo de Shanxi, llegó por primera vez a América Latina.

Por su parte, la exhibición “Côte d’Ivoire. Un país, muchas culturas” ofreció un panorama sobre la riqueza y complejidad histórica de Costa de Marfil. En este sentido, enero de 2026 representa la última oportunidad para admirar la muestra dedicada a Costa de Marfil, antes de que sus piezas regresen a África.

La agenda del museo promete nuevas propuestas para seguir atrayendo a millones de personas interesadas en el pasado y presente de las civilizaciones.

Coatlicue en el Museo de Antropología (Foto: Cuartoscuro)

Cuánto cuesta entrar al Museo de Antropología de CDMX

El museo mantuvo su política de acceso gratuito los domingos para mexicanos y residentes extranjeros. Además, continuó exentando del pago a adultos mayores, menores de 13 años, estudiantes y docentes acreditados, así como a guías turísticos certificados.

Para el resto del público, la tarifa general ascendió a 210 pesos, con un descuento del 50 % para nacionales y residentes extranjeros con documentación oficial.

Qué premio recibió el Museo de Antropología en 2025

El reconocimiento internacional también marcó la agenda de 2025. El recinto recibió el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, otorgado por la Fundación Princesa de Asturias del gobierno de España, en reconocimiento a su labor de difusión y resguardo del patrimonio indígena mexicano.

Los más de 250 mil objetos arqueológicos y etnográficos que resguarda el museo reflejan la pluralidad de culturas mesoamericanas, indígenas y europeas que han configurado la historia de México. Las 22 salas de exhibición permanente ofrecen a los visitantes un recorrido por siglos de transformación y encuentro cultural.

La combinación de una oferta expositiva robusta, acceso flexible y reconocimientos internacionales refuerza la posición del Museo Nacional de Antropología como motor de la vida cultural y científica de México.