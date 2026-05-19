SCJN presume logros en medio de las discusiones para posponer la elección del Poder Judicial

La Suprema Corte registra un aumento del 200% en resoluciones durante los primeros ocho meses de la nueva integración. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

En los primeros ocho meses de trabajo jurisdiccional de la actual integración luego de la elección del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha registrado un incremento superior al 200% en resoluciones respecto al periodo anterior, con el objetivo de fortalecer la certeza jurídica y agilizar la atención para la ciudadanía.

Según informó la SCJN este 18 de mayo mediante un comunicado oficial, el tribunal reportó que desde la Primera Sesión Ordinaria realizada el pasado 11 de septiembre de 2025 se han resuelto 7 mil 326 asuntos, de los cuales 1 mil 330 fueron discutidos en sesiones del Pleno y 5 mil 996 mediante dictamen. El promedio mensual se establece en 915 resoluciones.

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En comparación con el periodo equivalente del año anterior, cuando se resolvieron 2 mil 558 asuntos, la variación representa más del triple en la capacidad resolutiva del tribunal. Esta transformación responde a una estrategia para abatir el rezago histórico y agilizar la justicia, que también se refleja en la reducción de expedientes pendientes: de los 1 mil 417 expedientes jurisdiccionales heredados, actualmente solo 66 permanecen sin resolución.

La Corte señaló que ahora los asuntos sobre leyes de ingresos municipales se resuelven antes del final del periodo fiscal de vigencia, a diferencia del modelo anterior, en el que las sentencias quedaban hasta el cierre o incluso el año siguiente. Esta nueva dinámica permite que los efectos jurídicos sean más inmediatos y percibidos por la ciudadanía.

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Además, la SCJN dio cuenta de la atención de 12 mil 153 solicitudes de distinto tipo, desde peticiones de personas privadas de la libertad hasta remisiones al Instituto de la Defensoría Pública y mecanismos de atención ciudadana directa.

Avances en la pluralidad jurídica y la inclusión indígena y afromexicana

Por primera vez, la Suprema Corte incorpora resoluciones de autoridades indígenas y afromexicanas, impulsando la pluralidad jurídica en México. (SCJN/Cortesía)

En este mismo periodo, el máximo tribunal ha emitido 92 criterios correspondientes a la Duodécima Época del Semanario Judicial de la Federación, titulada “De la Justicia Pluricultural, la Igualdad Sustantiva y la Inclusión en México”. Por primera vez, la página oficial incorpora resoluciones dictadas por autoridades de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

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Esta medida busca consolidar el reconocimiento de la pluralidad jurídica y fomentar el diálogo entre los distintos sistemas de justicia reconocidos en el país.

El Gobierno federal propone aplazar la elección judicial hasta 2028

La reforma plantea reprogramar la elección judicial al 4 de junio de 2028, incluyendo la renovación de magistrados y jueces en los ámbitos federal y estatal. Crédito: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO

Esta declaración de la SCJN se hace en medio del intento del Gobierno federal para aplazar la elección del Poder Judicial hasta 2028 para evitar que coincida con las votaciones de gobernadoras, congresos locales y alcaldes, lo que ocasionaría complicaciones logísticas y aumentaría de manera significativa los gastos del INE.

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La medida también busca corregir problemas detectados en el modelo actual y robustecer los mecanismos para seleccionar a las y los candidatos, según declaró la presidenta Claudia Sheinbaum en conferencia.

De aplicarse la iniciativa, la jornada electoral del Poder Judicial se reprogramaría del calendario original de 2027 al domingo 4 de junio de 2028, tanto en el ámbito federal como en el local. En esa fecha se prevé la renovación de 4 magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF, 463 magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 385 jueces de Distrito, 424 magistrados locales y 2 mil 831 juezas y jueces estatales en 25 estados.

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