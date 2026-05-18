Verónica Castro confirma distanciamiento con Cristian y prevé nuevas polémicas: “Yo me lavo las manos”

Verónica Castro confirma que la comunicación con su hijo Cristian Castro sigue interrumpida tras la última polémica pública (Archivo)

Verónica Castro confirmó que la comunicación con su hijo Cristian Castro permanece interrumpida a raíz de la reciente polémica pública. La actriz sostiene que, aunque el cariño por el cantante sigue presente, ambos continúan distanciados: “Ay, las mamás, pues no sé, yo no le he hablado, ni él tampoco. Entonces las aguas están tibias, digamos, están en stand-by”, reveló Castro en declaraciones al programa Ventaneando.

Tras admitir que en su intervención telefónica anterior actuó con enojo, Castro apunta que ya notificó públicamente su postura frente a nuevas controversias: “Sí, perdón, pero bueno, pues me agarró, ya sabes... Yo ya avisé. Yo me lavo las manos como Pilatos”, afirmó.

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Verónica dijo estar consciente que las polémicas de su hijo continuarán en adelante.

“Imagínate si no. Imagínate si no. Sería tonta yo también de que, ‘Ay, ahí se quedó todo y él va a ser divino y yo no voy a hacer nada’. Pero claro que sí. Lo bueno es que ya avisamos en todas partes. Ya saben. Si salen, si están, ay ustedes se lo haigan’”, dijo entre risas.

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La actriz revela que mantiene distanciamiento con Cristian pese a conservar el cariño como madre (Foto: Instagram)

Sobre una posible reconciliación futura, la intérprete bromeó: “Ahí les contaré después cuándo va a ser el apretón de manos o la nalgada, como decían, ahora que sale encuerado en la tele, le damos una nalgada”.

La exconductora aclaró que pese al distanciamiento, siempre considera a Cristian:

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“Es mi hijo. Tengo que pasar esta y todas las que vengan. ¿Qué hago? Si soy su mamá”. Añadió que no descarta que surjan más diferencias entre ambos, aunque prefiere abordar la situación con humor.

Los motivos del enojo de Verónica hacia Cristian

Verónica Castro se enojó con Cristian Castro en 2026 principalmente por dos motivos: las mentiras de su hijo respecto a su relación sentimental con la productora Victoria Kühne y la falta de atención hacia ella en fechas importantes, especialmente el Día de las Madres.

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Verónica Castro afirma que no ha existido interacción reciente con Cristian Castro y que ambas partes optan por la distancia (Foto: Instagam)

Verónica señaló que Cristian la puso en una posición incómoda al hacerle creer, junto con la familia de Kühne y la prensa, que sostenía un romance con la productora. Según Castro, ambos (Cristian y Victoria) la llamaron desde una cena para confirmar su relación, pero después el cantante negó públicamente el noviazgo, diciendo que solo eran amigos y colaboradores.

Esto, según la actriz, la dejó mal parada frente a la prensa y la familia de Kühne, a quienes conoce desde hace años. Verónica calificó a su hijo de “mentiroso, estúpido e inmaduro” por la forma en que manejó la situación y lamentó que la situación haya afectado amistades de muchos años.

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El enojo se intensificó porque el pasado 10 de mayo, Día de las Madres, Cristian no la llamó ni la felicitó, solo le mandó unas flores, gesto que Verónica despreció públicamente. Comentó: “No me habló el Día de las Madres. Mandó unas pinches florecitas, que se las meta donde ya sabe. Estoy enojada, quedo como idiota”.

La exconductora señala que siempre considera a Cristian Castro como su hijo y está dispuesta a enfrentar más diferencias (Fotos: Instagram/@vrocastroficial/@cristiancastro)

El teatro, una escuela para Verónica Castro

Por otro lado, Verónica Castro se refirió a la posibilidad de volver al teatro, luego de acompañar a Juan Ferrara en la función número 300 de No te vayas sin decir adiós. Aunque reconoció el desgaste físico que implica trabajar sobre el escenario, subraya que su pasión permanece: “El teatro para mí es la escuela, es como volver a la escuela”.

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La actriz insistió en que, a pesar del cansancio, aún tiene entusiasmo por regresar a las tablas: “Imagínate, ya me canso de esto. Luego con un cambio de ropa, dos cambios de ropa y digo adiós. Se quedó ahí atrás, no sale, se quedó entre bambalinas”, describe.