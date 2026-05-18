Sheinbaum propone mover la elección del Poder Judicial al 2028: estos son los cambios clave

Claudia Sheinbaum anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma constitucional para aplazar la próxima elección del Poder Judicial hasta 2028, en lugar de realizarla en 2027 como estaba previsto originalmente. La propuesta busca modificar el calendario electoral y ajustar distintos aspectos del modelo de votación judicial aprobado tras la reforma impulsada por el oficialismo.

De acuerdo con la mandataria, uno de los principales motivos para mover la fecha es evitar que en 2027 coincidan las elecciones judiciales con los comicios para gubernaturas, congresos locales y alcaldías, lo que complicaría la logística electoral y elevaría considerablemente los costos para el Instituto Nacional Electoral (INE).

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La propuesta también ocurre después de diversas críticas y observaciones surgidas tras la primera elección judicial realizada en 2025, un proceso que generó cuestionamientos por la baja participación ciudadana, la complejidad de las boletas y la selección de perfiles considerados poco preparados para ocupar cargos judiciales.

Según explicó Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, celebrar la elección judicial en 2027 implicaría instalar casillas separadas y organizar dos procesos distintos el mismo día, uno para cargos políticos y otro para el Poder Judicial.

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Además, Morena y sus aliados consideran que el aplazamiento permitiría corregir fallas detectadas en el modelo actual y fortalecer los filtros para seleccionar candidatos con perfiles técnicos más sólidos.

Estos son los cambios clave que contempla la iniciativa

La reforma que será enviada al Congreso no sólo propone cambiar la fecha de la elección judicial. También incluiría otros ajustes relevantes al sistema:

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1. La elección judicial se movería oficialmente a 2028

La iniciativa plantea que la jornada electoral prevista para 2027 se recorra al domingo 4 de junio de 2028, tanto en el ámbito federal como local.

Además, se establece que las elecciones judiciales posteriores seguirán coincidiendo con procesos ordinarios en años como 2030, 2033 y 2036.

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En la elección de 2028 se renovarían:

4 magistrados electorales de la Sala Superior del TEPJF

463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito

385 jueces de Distrito

424 magistrados locales y 2 mil 831 jueces estatales en 25 entidades

2. Se creará una Comisión Coordinadora para evaluar candidatos

Otro de los cambios relevantes es la creación de una Comisión Coordinadora encargada de homologar metodologías y criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes.

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Esta comisión tendría funciones como:

Verificar que los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad

Establecer criterios unificados de evaluación

Aplicar exámenes de conocimientos a candidatos

El objetivo sería hacer más uniforme y transparente la selección de perfiles para cargos judiciales.

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3. Habrá menos candidatos en las boletas

La reforma también propone reducir el número de candidaturas por cada Poder para facilitar la votación ciudadana.

Los Comités evaluarían conocimientos, competencias, antecedentes y “buena fama pública” de los aspirantes, seleccionando a las cuatro personas mejor calificadas por cargo. Posteriormente se realizaría una insaculación pública para dejar únicamente dos candidaturas por puesto y especialidad, respetando la paridad de género.

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Entre las reducciones contempladas destacan:

SCJN : de 81 a 54 candidaturas

Tribunal de Disciplina Judicial : de 45 a 30

TEPJF: de 63 a 42

4. Se simplificarán las boletas electorales

El documento plantea una simplificación de las boletas judiciales para facilitar el voto.

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Cada persona votaría por un juez y un magistrado de cada especialidad entre las candidaturas propuestas por los tres Poderes. Además, las boletas distinguirían claramente qué Poder postuló a cada aspirante, incluyendo a jueces y magistrados en funciones que busquen reelegirse.

Para ello, el INE tendría que dividir el territorio en distritos judiciales específicos.

5. Jueces y magistrados deberán capacitarse permanentemente

La propuesta contempla programas obligatorios de actualización y capacitación permanente para todas las personas juzgadoras.

El Tribunal de Disciplina Judicial, junto con la Escuela Judicial, sería el encargado de implementar estas evaluaciones y capacitaciones continuas, mientras que la ley definiría criterios, metodologías y plazos para garantizar transparencia.

6. Los estados deberán replicar las reglas federales

Otro punto relevante es que los Poderes Judiciales locales tendrían que adaptar sus elecciones a criterios similares a los del ámbito federal.

Entre las medidas obligatorias estarían:

Comités de Evaluación con metodologías unificadas

Insaculación obligatoria de candidaturas

Reducción de candidatos en boletas

Evaluaciones de desempeño y capacitación permanente

Otras modificaciones relevantes

La iniciativa también incluye otros cambios adicionales, como:

Permitir que las elecciones judiciales y las ordinarias se realicen en la misma ubicación, sin intervención de representantes partidistas

Que el conteo de votos se haga directamente en las casillas

Adelantar de septiembre a abril la convocatoria general emitida por el Senado para dar más tiempo a la evaluación de candidaturas

Asimismo, se establece que cuando un juez o magistrado deje vacante el cargo por renuncia, muerte o destitución, el puesto permanecerá vacío hasta la siguiente elección, en vez de ser ocupado automáticamente por el segundo lugar.

Finalmente, la propuesta abre la posibilidad de que la elección judicial de 2028 sea concurrente con una eventual consulta de revocación de mandato, en caso de solicitarse conforme al artículo 35 constitucional.