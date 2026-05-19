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Por qué los lápices son hexagonales y no redondos

La forma de esta herramienta para escribir y dibujar se estableció hace más de 100 años

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Vista cenital de doce lápices hexagonales de madera y amarillo apilados en un patrón de colmena sobre un fondo blanco, mostrando los extremos de grafito.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas escriben diariamente con lápiz para tareas o trabajo sin preguntarse la forma de dicha herramienta.

La forma hexagonal de los lápices responde a una combinación de funcionalidad y tradición.

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Desde el siglo XIX, los fabricantes adoptan este diseño porque facilita el agarre, evita que el lápiz ruede sobre superficies planas y aprovecha mejor la madera durante la fabricación.

El modelo actual surge en Estados Unidos a mediados de 1800, cuando la empresa Eberhard Faber construye la primera fábrica de lápices en ese país.

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El diseño hexagonal permite que los dedos sostengan el lápiz con firmeza, reduciendo el deslizamiento al escribir o dibujar.

Además, la geometría ayuda a que los lápices no rueden fuera de mesas o escritorios, disminuyendo el riesgo de que la mina se rompa.

La eficiencia en el uso del material es otro factor: al cortar la madera en tiras largas y luego modelarlas en hexágonos, se desperdicia menos madera que con formas completamente redondas.

Qué tan útiles son los lápices hexagonales

Ilustración detallada de una regla verde con números, un lápiz amarillo afilado y una goma de borrar rosa, todos sobre un fondo de papel claro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Facilita el agarre y el control, ya que los dedos descansan en los lados planos.
  • Evita que el lápiz ruede sobre superficies planas, reduciendo caídas y roturas de la mina.
  • Permite aprovechar mejor la madera durante la fabricación, generando menos desperdicio.
  • Facilita el almacenamiento y empaque, ya que los lápices se acomodan fácilmente en cajas.
  • Es el formato más aceptado en escuelas y oficinas, por su funcionalidad probada.

Desventajas del lápiz hexagonal

  • Puede resultar incómodo para algunas personas durante un uso prolongado, especialmente si no están acostumbradas al formato.
  • No permite girar el lápiz de forma tan fluida como los lápices redondos, lo que puede ser una desventaja para artistas que buscan trazos uniformes al dibujar.
  • Para quienes prefieren modelos ergonómicos especiales, el lápiz triangular puede ser mejor opción, sobre todo en la etapa de aprendizaje infantil.

¿Qué pasa con los lápices redondos?

Imagen en escala de grises: manos de un dibujante sosteniendo un lápiz redondo con punta triangular, trabajando en un dibujo a carboncillo sobre papel.
Un dibujante hiperrealista trabaja con carboncillo, enfocándose en el detalle de sus manos mientras sostiene un lápiz redondo de punta triangular para crear una obra de arte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas marcas chinas fabrican lápices redondos, sobre todo en modelos dirigidos a estudiantes o para uso artístico.

Estos lápices pueden ser preferidos en ciertas actividades, como el dibujo, donde los movimientos circulares y la rotación del lápiz ofrecen ventajas para lograr trazos uniformes.

Sin embargo, para la escritura diaria, la mayoría de los especialistas en ergonomía y maestros recomiendan el diseño hexagonal o triangular, ya que ofrecen mayor control y comodidad, especialmente para quienes escriben durante largos periodos.

¿Por qué hay lápices triangulares?

Tres lápices de colores (amarillo hexagonal, rojo redondo, azul triangular) con sus puntas traseras visibles, alineados horizontalmente sobre un fondo blanco.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

En años recientes, varios estudios sobre ergonomía escolar señalan que los lápices triangulares ofrecen ventajas específicas para niños en etapa de aprendizaje.

Investigaciones realizadas por especialistas en psicomotricidad y educación concluyen que el diseño triangular favorece una postura correcta de los dedos, lo que promueve una mejor escritura y ayuda a prevenir la fatiga muscular en manos pequeñas.

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