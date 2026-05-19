Patrullas de Chihuahua con escudo de la Policía de Nueva York desatan polémica: Sheinbaum critica

Las redes sociales impulsaron un debate social por la presencia del logotipo de la policía de Nueva York en vehículos oficiales de la capital de Chihuahua, lo que desató cuestionamientos sobre identidad y legalidad gubernamental.

Todo comenzó cuando en redes sociales se difundió una imagen que alertó a reporteros sobre algo que parecía inverosímil: las patrullas de la Policía Municipal de Chihuahua capital portan el escudo del Departamento de Policía de Nueva York junto al escudo oficial del gobierno municipal. Lo que sonaba a broma resultó ser completamente real.

Las imágenes se volvieron tendencia rápidamente en redes sociales y generaron un debate nacional: ¿Por qué los vehículos oficiales de un municipio mexicano llevan el logotipo de una corporación policial extranjera?

PUBLICIDAD

El alcalde Marco Bonilla, en el centro del debate

Las unidades en cuestión pertenecen a la administración del alcalde Marco Bonilla, del Partido Acción Nacional. En cada patrulla municipal de Chihuahua capital es visible, de forma destacada, el emblema del NYPD —New York Police Department— colocado junto al escudo del gobierno del estado.

El hallazgo cobró mayor relevancia al recordarse que, según documentos entregados en su momento por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Bonilla realizó viajes oficiales a Nueva York, tras los cuales habrían aparecido estos logotipos en las unidades policiales.

PUBLICIDAD

La pregunta inmediata que surgió entre ciudadanos y analistas fue directa: ¿Es legal que patrullas mexicanas porten insignias de una corporación extranjera? La respuesta, según la propia presidenta, es no.

@YosoyPedrero

Sheinbaum: “Están orgullosos de lo que viene de fuera”

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto durante la conferencia mañanera y no esquivó el tema. Sin mencionar directamente al alcalde Bonilla, la mandataria enmarcó el caso como una expresión de la mentalidad neoliberal que, a su juicio, marcó décadas de gobiernos en México.

PUBLICIDAD

“Es esta visión del pasado, de que lo mejor es lo que viene de fuera”, señaló Sheinbaum. “Querían asemejarse al extranjero, particularmente a Estados Unidos.”

La presidenta reconoció que es válido retomar buenas prácticas de otros países, pero trazó una línea clara:

PUBLICIDAD

Aprender de otros modelos policiales es aceptable.

Colocar el sello de una ciudad extranjera en instituciones mexicanas no lo es.

Hacerlo, afirmó, refleja “clasismo y racismo hacia los propios connacionales”.

Sheinbaum cerró su postura con una frase contundente: “Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”, y cuestionó en tono irónico si el alcalde de Chihuahua podría decir lo mismo.

Resumen: La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de la adopción de símbolos extranjeros en instituciones mexicanas, en referencia al caso del alcalde Bonilla, aunque sin mencionarlo directamente. Sheinbaum calificó esta actitud como parte de una mentalidad neoliberal que privilegia lo extranjero sobre lo nacional. Considera válido tomar buenas prácticas de otros países, pero rechaza colocar nombres o sellos de ciudades extranjeras en instituciones mexicanas. Para la presidenta, esta acción representa clasismo y racismo hacia los connacionales. Concluyó su postura afirmando: “Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”.

Una imagen que vale más que mil palabras

La polémica no gira únicamente en torno a un logotipo. Para muchos, la imagen de estas patrullas sintetiza una discusión más profunda sobre identidad, soberanía institucional y el uso del erario público: ¿qué mensaje envía un gobierno municipal cuando elige lucir el emblema de una policía extranjera por encima de sus propios símbolos?

PUBLICIDAD

Por lo pronto, la imagen de esas patrullas ya recorre el país y la pregunta sigue sin respuesta oficial desde el municipio de Chihuahua.