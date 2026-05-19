México

Patrullas de Chihuahua con escudo de la Policía de Nueva York desatan polémica: Sheinbaum critica

En redes sociales se difundieron imágenes donde se luce el logotipo de la Policía de Nueva York junto al escudo oficial del estado

Guardar
Google icon
Las redes sociales impulsaron un debate social por la presencia del logotipo de la policía de Nueva York en vehículos oficiales de la capital de Chihuahua, lo que desató cuestionamientos sobre identidad y legalidad gubernamental.
Las redes sociales impulsaron un debate social por la presencia del logotipo de la policía de Nueva York en vehículos oficiales de la capital de Chihuahua, lo que desató cuestionamientos sobre identidad y legalidad gubernamental.

Todo comenzó cuando en redes sociales se difundió una imagen que alertó a reporteros sobre algo que parecía inverosímil: las patrullas de la Policía Municipal de Chihuahua capital portan el escudo del Departamento de Policía de Nueva York junto al escudo oficial del gobierno municipal. Lo que sonaba a broma resultó ser completamente real.

Las imágenes se volvieron tendencia rápidamente en redes sociales y generaron un debate nacional: ¿Por qué los vehículos oficiales de un municipio mexicano llevan el logotipo de una corporación policial extranjera?

PUBLICIDAD

El alcalde Marco Bonilla, en el centro del debate

Las unidades en cuestión pertenecen a la administración del alcalde Marco Bonilla, del Partido Acción Nacional. En cada patrulla municipal de Chihuahua capital es visible, de forma destacada, el emblema del NYPD —New York Police Department— colocado junto al escudo del gobierno del estado.

El hallazgo cobró mayor relevancia al recordarse que, según documentos entregados en su momento por la Secretaría de Relaciones Exteriores, Bonilla realizó viajes oficiales a Nueva York, tras los cuales habrían aparecido estos logotipos en las unidades policiales.

PUBLICIDAD

La pregunta inmediata que surgió entre ciudadanos y analistas fue directa: ¿Es legal que patrullas mexicanas porten insignias de una corporación extranjera? La respuesta, según la propia presidenta, es no.

@YosoyPedrero
@YosoyPedrero

Sheinbaum: “Están orgullosos de lo que viene de fuera”

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada al respecto durante la conferencia mañanera y no esquivó el tema. Sin mencionar directamente al alcalde Bonilla, la mandataria enmarcó el caso como una expresión de la mentalidad neoliberal que, a su juicio, marcó décadas de gobiernos en México.

“Es esta visión del pasado, de que lo mejor es lo que viene de fuera”, señaló Sheinbaum. “Querían asemejarse al extranjero, particularmente a Estados Unidos.”

La presidenta reconoció que es válido retomar buenas prácticas de otros países, pero trazó una línea clara:

  • Aprender de otros modelos policiales es aceptable.
  • Colocar el sello de una ciudad extranjera en instituciones mexicanas no lo es.
  • Hacerlo, afirmó, refleja “clasismo y racismo hacia los propios connacionales”.

Sheinbaum cerró su postura con una frase contundente: “Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”, y cuestionó en tono irónico si el alcalde de Chihuahua podría decir lo mismo.

Resumen: La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema de la adopción de símbolos extranjeros en instituciones mexicanas, en referencia al caso del alcalde Bonilla, aunque sin mencionarlo directamente. Sheinbaum calificó esta actitud como parte de una mentalidad neoliberal que privilegia lo extranjero sobre lo nacional. Considera válido tomar buenas prácticas de otros países, pero rechaza colocar nombres o sellos de ciudades extranjeras en instituciones mexicanas. Para la presidenta, esta acción representa clasismo y racismo hacia los connacionales. Concluyó su postura afirmando: “Yo prefiero Chihuahua que Nueva York”.

Una imagen que vale más que mil palabras

La polémica no gira únicamente en torno a un logotipo. Para muchos, la imagen de estas patrullas sintetiza una discusión más profunda sobre identidad, soberanía institucional y el uso del erario público: ¿qué mensaje envía un gobierno municipal cuando elige lucir el emblema de una policía extranjera por encima de sus propios símbolos?

Por lo pronto, la imagen de esas patrullas ya recorre el país y la pregunta sigue sin respuesta oficial desde el municipio de Chihuahua.

Temas Relacionados

CIALa MañaneraClaudia SheinbaumNueva YorkextranjeroPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Umpire mexicano abandona juego de MLB tras brutal pelotazo en el rostro

Alfonso Márquez recibió un fuerte impacto en la máscara durante el duelo entre Braves y Marlins

Umpire mexicano abandona juego de MLB tras brutal pelotazo en el rostro

Cazzu desata indirectas de conductores de Sale el Sol a Ventaneando

Durante un concierto en Querétaro, la artista argentina ironizó sobre comentarios críticos que recibe de un sector de la prensa mexicana

Cazzu desata indirectas de conductores de Sale el Sol a Ventaneando

Mundial 2026 en familia: guía práctica para ir con niños a los partidos en México sin contratiempos

Los organizadores recomiendan tomar medidas especiales para garantizar la seguridad y comodidad de los menores durante los partidos

Mundial 2026 en familia: guía práctica para ir con niños a los partidos en México sin contratiempos

El abono casero que las suculentas necesitan una vez al mes y que casi nadie usa

La receta fácil que transforma el aspecto de las suculentas y cuida el ambiente al reciclar desechos sin gastar de más

El abono casero que las suculentas necesitan una vez al mes y que casi nadie usa

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

El presunto implicado en el homicidio fue capturado el pasado lunes, informó la fiscal General del Estado, Idamis Pastor Betancourt

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

Capturan a presunto implicado en multihomicidio de familia en Tehuitzingo, Puebla: el móvil se investiga

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

Cae “La Tía” por el asesinato de Carlos Manzo: filtraba información de operativos policiales al CJNG

Comando armado secuestra y ejecuta a madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

Del CJNG a los Viagras: estos son los cárteles que operan en la Meseta Purépecha de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Concierto gratis de Panteón Rococó en Edomex: fecha, sede y cómo asistir

Concierto gratis de Panteón Rococó en Edomex: fecha, sede y cómo asistir

Lupillo Rivera demandará a quienes lo vincularon en un video sobre Ángela Aguilar: “Es inteligencia artificial”

Tónic Fest 2026: el festival acapulqueño que presentará a Kenia Os, Gloria Trevi y Paulina Rubio

Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos listos para el arranque de “Guardián de mi corazón”

Pepillo Origel arremete contra Cristian Castro por desplante en la Feria de San Marcos

DEPORTES

Cruz Azul vs Pumas: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de ida de la Liga Mx

Cruz Azul vs Pumas: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de ida de la Liga Mx

The Rolling Stones y Diablos Rojos del México lanzan colección especial de edición limitada

Mundial 2026 en familia: guía práctica para ir con niños a los partidos en México sin contratiempos

Gol del Tri: como celebrarán los mexicanos a la Selección en el Mundial 2026

Padres vs Dodgers: a qué hora y dónde ver en México el clásico californiano